Sur Instagram, la génération Z parle à travers un code secret, c’est ce que cela indique

Selon les données de Meta, depuis le 5 avril, le « code secret » composé de lettres et de chiffres qui est à la mode chez les jeunes utilisateurs a été utilisé au total 1,3 million de fois.

Une lettre puis deux chiffres. Parfois après un emoji, que ce soit un cœur fait avec les mains, un smiley ou autre. Ces dernières semaines, de nombreux utilisateurs d’Instagram de la génération Z ont commencé à communiquer via la fonction Notes d’Instagram avec un code particulier. Comme l’explique le portail Know Your Meme d’Instagram, la tendance a immédiatement rebondi sur TikTok où divers tableaux ont été publiés pour déchiffrer le code utilisé dans les Notes.

Chaque code correspond à la lettre et son usage est de déclarer à vos contacts l’initiale du nom de votre crush, celui qui en des temps sans anglais s’appelait simplement crush. La fonctionnalité Notes d’Instagram a été lancée en Italie en janvier dernier. Fonctionne comme des histoires, mais uniquement sous forme de texte. Vous rédigez un message de 60 caractères maximum (emoji inclus) puis vous le publiez. À ce stade, le message sera visible par tous nos contacts qui accéderont au direct sur Instagram.

Comment déchiffrer le code secret d’Instagram

Comme vous pouvez le vérifier en ouvrant votre courrier direct, la fonction Notes ne semble pas avoir beaucoup pris racine en Italie. L’idée serait de démarrer des conversations à partir d’ici : les utilisateurs répondent à un commentaire qu’ils ont lu dans les Notes, puis commencent à se parler. Mais si vous ouvrez votre direct, vous pouvez voir qu’il n’y en a pas beaucoup qui l’utilisent. Pourtant, Meta explique que cette tendance des codes fonctionne : depuis le 5 avril, les codes ont été utilisés plus de 1,3 million de fois.

o22 = UNE

o76 = B

o99 = C

o12 = D

o43 = E

o98 = F

o24 = G

o34 = H

o66 = je

o45 = J

o54 = K

o84 = L

o33 = M

o12 = Non

o89 = O

o29 = P

o38 = Q

o56 = R

o23 = St

o65 = T

o41 = U

o74 = V

o77 = W

o39 = X

o26 = Oui

o10 = Z

