Le week-end de 3 jours est bon pour la santé : « Augmenter l’activité physique et améliorer le sommeil »

C’est ce qu’a révélé une recherche australienne publiée dans l’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity qui voulait faire la lumière sur la façon dont nos habitudes quotidiennes changent pendant les vacances et les week-ends.

Les jours de repos hebdomadaire, comme les jours fériés, constituent une pause très importante par rapport aux responsabilités quotidiennes du travail. Mais la façon dont nos habitudes changent pendant le temps libre a toujours fait l’objet d’études par des chercheurs, intéressés à comprendre l’influence des différents rythmes de vie sur notre bien-être physique et mental. Dans ce domaine de recherche, une équipe d’experts de l’Alliance for Research in Exercise, Nutrition and Activity de l’Université d’Australie du Sud (UniSa) à Adélaïde a voulu faire la lumière sur la façon dont les habitudes quotidiennes changent avant, pendant et après les vacances. , même lorsqu’il n’y a que trois jours d’arrêt de travail, comme ceux du long week-end actuellement testés dans les pays où la semaine de travail de 4 jours est testée. La nouvelle recherche, en particulier, a montré que le temps libre supplémentaire entraîne une augmentation de l’activité physique et du temps que nous passons à dormir la nuit. En d’autres termes, même trois jours de congé peuvent changer nos habitudes pour le mieux, avec des avantages conséquents pour la santé.

L’analyse, détaillée dans un article publié dans l’International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, s’est appuyée sur les données recueillies dans le cadre de l’étude ARIA (Annual rhythms in adult’s lifestyle and health) qui a impliqué 308 adultes (âge moyen 40,4 ans) qui portaient un tracker de fitness 24h/24 pendant 13 mois. Les informations sur les habitudes de mouvement de chaque participant ont ensuite été agrégées pour comparer les comportements avant, pendant et après les jours de repos.

Le type d’activité récréative le plus courant était le plein air (35 %), suivi des événements familiaux/sociaux (31 %), du repos et de la détente (17 %) et des activités autres que les loisirs comme les soins aux autres ou les rénovations domiciliaires (17 %). L’étude a donc montré que pendant les loisirs, les personnes s’engagent 13% de plus dans la pratique quotidienne d’une activité physique modérée à vigoureuse, soit 5 minutes de plus par jour, elles sont moins sédentaires (29 minutes de moins par jour) et dorment environ 4% de plus par jour. (ou 21 minutes de plus par jour).

« Lorsque les gens partent en vacances, leurs responsabilités quotidiennes changent car ils ne sont pas coincés dans leurs routines normales », a déclaré le Dr Ty Ferguson, chercheur à UniSa et auteur correspondant de l’étude. Nous avons constaté que les schémas de mouvement s’amélioraient pendant les vacances, avec une activité physique accrue et un comportement sédentaire réduit observés sur toute la période. Et nous avons également constaté que les gens dorment 21 minutes supplémentaires chaque jour où ils sont en vacances, ce qui peut avoir un certain nombre d’effets positifs sur notre santé physique et mentale. Par exemple, dormir suffisamment peut aider à améliorer notre humeur, nos fonctions cognitives et notre productivité. Cela peut également aider à réduire le risque de développer un certain nombre de problèmes de santé, tels que l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et la dépression. »

