La Slovénie a autorisé les chasseurs à tuer 230 ours : « Pour des raisons de sécurité publique »

Le ministre slovène des Ressources naturelles et des Affaires territoriales Uros Brezan a annoncé le quota d’ours bruns chassables pour cette année : 230 spécimens. Pourquoi ce nombre a été choisi et quels animaux seront tués.

Le gouvernement slovène a autorisé les chasseurs à abattre 230 ours bruns. C’est la plus haute altitude depuis qu’ont été effectués les « prélèvements » de plantigrades dont la population locale s’élève à 1 100 spécimens (environ dix fois plus que celle du Trentin Haut Adige). La décision a été prise pour des raisons de sécurité publique, comme l’a confirmé le ministre des Ressources naturelles et des Affaires foncières Uros Brezan, lors d’une conférence de presse citée par le journal slovène RTVSlo. « L’objectif principal de cette décision délibérée et scientifiquement étayée est de prévenir les dommages graves et d’assurer la santé et la sécurité des personnes. Nous avons également étudié en profondeur d’autres options pour prévenir les conflits, mais la relocalisation dans un autre endroit à l’état sauvage ou la captivité est une option, en raison de l’abondance de cette espèce », a déclaré le politicien slovène.

Mais pourquoi exactement 230 ours ? Comme indiqué, l’estimation actuelle des ours bruns (Ursus arctos) en Slovénie est de 1 100 spécimens : les experts estiment que le « bon » quota d’ours pour maintenir la population en bonne santé et vitale et gérer les conflits avec les humains est d’environ 800 animaux. «Avec les retraits de cette année, nous voulons nous rapprocher du nombre de 800, qui est l’objectif d’une coexistence gérable des ours et des humains. Nous poursuivrons la politique de régulation de la population et l’objectif est d’atteindre ce nombre acceptable dans les années à venir », a ajouté le Dr Brezan. Le quota d’ours bruns ne peut être chassé que dans des zones précises délimitées de 122 réserves de gibier, comme l’explique RTVSlo. Il ne s’agira pas d’éliminations au hasard, mais il faudra tenir compte de l’âge, de la masse et du sexe de tous les animaux qui se retrouveront dans le viseur des chasseurs. La règle générale est que 66 % des ours à abattre doivent être des juvéniles pesant moins de 100 kilogrammes.

La raison a été expliquée à RTVSlo par le Dr Klemen Jerina, zoologiste à la Faculté de biotechnologie de l’Université de Ljubljana, l’université qui a élaboré le plan d’exploitation durable soumis à l’Institut forestier de Slovénie et à l’Institut pour la protection de la nature de la République. de Slovénie. « Nous savons que les ours plus jeunes qui sont expulsés de certaines zones (par d’autres ours plus forts NDR) bougent plus, connaissent aussi les humains et sont plus souvent impliqués dans des conflits », a précisé le scientifique. Jerina explique qu’avoir une population florissante dans la nature est sans aucun doute une valeur ajoutée pour les écosystèmes et la biodiversité, jouant un rôle clé d’un point de vue écologique, mais dans certains cas, les ours peuvent entrer en contact et entrer en conflit avec les humains, surtout si la population est très grand.

La Slovénie est très attentive à la gestion des plantigrades, éduque et instruit les citoyens et les visiteurs à approcher ces merveilleux animaux de la manière la plus correcte possible, et a également préparé diverses mesures « anti-ours » pour atténuer le risque de rencontres dans des environnements artificiels. , tels que la protection des poulaillers et similaires, des bacs et des ruches protégés, l’isolement des sources de nourriture et plus encore. Lorsque la densité d’ours est trop élevée, explique le Dr Jerina, il n’est toujours pas possible de clôturer des villages entiers, d’où la décision drastique des autorités de retirer les ours, jugée nécessaire. Comme mentionné, c’est une pratique courante en Slovénie. RTVSlo précise qu’en 2022 222 ours bruns ont été autorisés à être chassés, mais 234 ont été tués ; en 2021, 128 spécimens ont été abattus ; en 2020 88 ; en 2019 161 ; alors qu’en 2016, le retrait était de 31 personnes. L’année dernière, une centaine d’ours ont été tués dans les seules régions de Notranjski et Kočevski.

Comme c’est le cas en France, où l’espèce est nettement moins nombreuse (une centaine d’individus dans les régions du nord et 50/60 d’ours bruns marsicains dans le centre), les Slovènes sont également nombreux à s’opposer à l’abattage des ours. L’association Alpe Adria Green, par exemple, souligne que ces permis de chasse sont illégaux et que seuls les « ours à problèmes » devraient être neutralisés. Cependant, une coexistence pacifique avec ces splendides animaux est possible, mais une gestion prudente des espaces est nécessaire, garantissant l’accès à leur habitat naturel – bois et forêts – uniquement dans le plus profond respect de leur éthologie, en se comportant de la bonne manière. De plus, dans la grande majorité des accidents enregistrés en France, une approche incorrecte des personnes agressées a été constatée.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :