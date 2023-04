LG et Samsung sont à nouveau sur le point de signer un accord de fourniture de dalle OLED

En bref : Samsung et LG sont à nouveau en marche, les négociations concernant un éventuel accord de fourniture de dalle OLED ont apparemment repris. Selon un rapport de The Elec, les géants coréens de l’électronique ont repris les pourparlers à ce sujet. Des sources proches du dossier ont déclaré à la publication que l’accord impliquait que LG Display fournisse initialement à Samsung entre 200 000 et 300 000 panneaux OLED blancs (W-OLED).

Samsung Display a fermé son activité d’affichage à cristaux liquides (LCD) en 2022 et dépend désormais fortement des fournisseurs chinois pour les panneaux LCD utilisés dans bon nombre de ses téléviseurs. Si l’accord se concrétise en temps opportun, Samsung pourrait lancer des téléviseurs utilisant les nouveaux panneaux dès l’année prochaine et l’utiliser comme levier pour négocier des accords plus favorables avec d’autres fournisseurs. L’accord permettrait également à Samsung de diversifier son portefeuille de produits dans le milieu de gamme et le haut de gamme.

Comme le souligne The Elec, s’entendre peut être une priorité encore plus élevée pour LG Display que pour Samsung. En effet, le premier a enregistré des pertes importantes l’année dernière et est sur le point d’enregistrer une autre perte trimestrielle record dans un proche avenir.

Les médias sud-coréens au début de 2021 ont rapporté que Samsung et LG Display étaient sur le point de finaliser un accord, mais les mois se sont écoulés et aucun progrès n’a été réalisé. Puis, en juillet 2022, le directeur financier de LG Display a déclaré que les négociations étaient interrompues. Une source à l’époque a déclaré que les deux parties ne pouvaient pas parvenir à un accord sur les prix et que l’accord était au point mort.

Les panneaux OLED sont généralement réservés aux téléviseurs haut de gamme grâce en partie à leur qualité d’image supérieure par rapport aux panneaux LCD. Les écrans LCD dépendent du rétroéclairage pour produire une image et ne peuvent donc pas correspondre à la précision et aux niveaux de contraste offerts par les OLED qui émettent leur propre lumière visible. Bien sûr, les OLED ne sont pas parfaites car elles ont toujours souffert de problèmes de rodage et ne sont pas aussi brillantes que certains pourraient le souhaiter. Ces lacunes peuvent entraver les performances HDR et l’expérience de visionnement globale lorsque vous regardez dans des environnements très éclairés.

