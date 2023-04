Ce chien est identique à Snoopy mais l’histoire derrière son croisement est troublante

Bayley est un Mini Sheepadoodle de presque deux ans. Il ne s’agit pas vraiment d’une race mais d’un croisement entre deux races différentes, une opération qui peut aussi conduire à la naissance de chiots atteints de maladies héréditaires.

Il compte plus de 214 000 abonnés sur Instagram. Et maintenant aussi l’attention de la presse aux États-Unis. CNN a publié l’histoire du profil Instagram de Bayley, un Mini Sheepadoodle qui pourrait très bien être la version live de Snoopy. Bayley respecte non seulement parfaitement toute la coloration du chien créé par le dessinateur Charles M. Schulz mais en plus la physionomie est impressionnante. À partir des yeux, parfaitement ronds.

Malgré la similitude, la race de Bayley n’est pas la même que celle de Snoopy. Dans les intentions de Schulz, Snoopy s’inspire d’un beagle tandis que Bayley est un Mini Sheepadoodle, un croisement entre un berger anglais et un caniche toy. Selon sa bio Instagram, Bayley a presque deux ans. La ressemblance a été découverte par le profil Instagram DoodleDogsclub qui a publié un post comparant les deux chiens : ce contenu a atteint 1,4 million de likes.

Qui sont le Mini Sheepadoodle, la traversée et ses problèmes

Le Mini Sheepadoodle n’est pas exactement une race mais un croisement entre deux races. C’est ce qu’on a défini ces dernières années comme un chien de créateur, un croisement créé entre deux races motivées avant tout par des raisons esthétiques. Les deux parents de Bayley sont un chien de berger et un caniche toy. Les chiots atteints de maladies héréditaires sont souvent nés de ces croisements forcés.

L’un des éleveurs qui a lancé la tendance des chiens de créateurs est Wally Conron, l’inventeur du Labradoodle, un croisement entre les Labrador Retrievers et les caniches. Dans un podcast, il déclare : « J’ai lancé une tendance très dangereuse, j’ai ouvert une boîte de Pandore et j’ai sorti le monstre de Frankenstein ». Spécifiquement pour Conron, la plupart des Labradoodles créés étaient « fous ou avaient un problème héréditaire ».

