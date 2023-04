Top 5 des smartphones Realme à acheter en 2023

Realme est une marque à succès qui propose des smartphones abordables. La marque est relativement jeune mais s’est rapidement fait un nom sur les marchés mondiaux. Realme propose des alternatives crédibles à son grand rival, Xiaomi, non seulement en entrée de gamme mais aussi sur les gammes milieu et phare. Le succès de la marque en a fait un rival de Xiaomi notamment avec des téléphones bon marché.

En plus des smartphones, la marque chinoise a diversifié ses produits en proposant d’autres appareils tels que des tablettes, des montres connectées et des écouteurs sans fil. Si vous cherchez un smartphone Realme à acheter en 2023, nous vous recommandons ce qui suit :

Les meilleurs smartphones Realme à acheter en 2023

Realme GT NEO 3 : ce smartphone est la meilleure option pour les jeux

Realme, fabricant chinois de smartphones, propose une gamme de GT aux performances exceptionnelles. Le GT Neo 3 est le dernier modèle et succède à l’excellent GT Neo 2, offrant des services proches des smartphones haut de gamme, même s’il n’atteint pas tout à fait ce niveau. Le GT Neo 3 a un design d’ambiance de course que son prédécesseur a abandonné, ce qui est une caractéristique unique de ce modèle.

Toute la gamme GT a un dénominateur commun : d’excellents processeurs. La puce Dimensity 8100 est très efficace et possède une excellente dissipation thermique, ce qui en fait un appareil idéal pour les jeux. Le GT Neo 3 a des performances exceptionnelles dans cette gamme de prix, et sa charge rapide à 150W est un autre atout majeur. Le smartphone peut récupérer 45 % de la batterie en seulement 5 minutes, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui sont toujours en déplacement. La durée de vie de la batterie est également bonne, ce qui en fait un choix fiable pour une utilisation quotidienne.

Le GT Neo 3 de Realme dispose également d’un grand panneau FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est parfait pour les jeux. Cependant, l’écran peut manquer un peu de luminosité, même si ce n’est pas un problème majeur. En termes de photographie, le capteur principal fonctionne bien et est suffisant pour les besoins de la plupart des utilisateurs.

Dans l’ensemble, le GT Neo 3 est un smartphone réussi, mais il a quelques défauts. Deux inconvénients importants sont le manque de certification IP, ce qui indique qu’il n’est pas résistant à l’eau, et l’écran n’est protégé que par Gorilla Glass 5, qui est moins durable que les autres types de verre. Malgré ces défauts, le GT Neo 3 reste une excellente option pour ceux qui recherchent un smartphone aux performances exceptionnelles à un prix abordable.

Realme GT 2 Pro : c’est le smartphone Realme le plus puissant

Realme monte en gamme avec le lancement de son smartphone le plus ambitieux à ce jour, le GT 2 Pro. Le design du téléphone est beaucoup plus élégant que le modèle de l’année dernière, s’inspirant du design industriel et doté d’un dos texturé. Le panneau de 6,7 pouces du téléphone comprend des fonctionnalités modernes telles que OLED, 120 Hz et une luminosité élevée, même si la colorimétrie aurait pu être meilleure. Le téléphone est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et 12 Go de RAM.

La batterie de 5 000 mAh offre une autonomie moyenne, mais peut tenir une journée et demie sans difficulté. La charge rapide est extrêmement rapide, ne prenant que 33 minutes, mais le téléphone ne prend pas en charge la charge sans fil. Cependant, les capacités photo du GT 2 Pro ne sont pas à la hauteur de ses ambitions. Le capteur principal est correct, mais les capteurs secondaires sont insignifiants et l’absence de zoom optique est décevante.

Dans l’ensemble, le Realme GT 2 Pro n’est pas un « tueur phare », notamment en termes de capacités photo. Ses concurrents offrent de meilleures performances photo pour le même prix. Cependant, si les capacités photo ne sont pas une priorité pour vous, la GT 2 Pro peut tout de même valoir la peine d’être envisagée, surtout si vous pouvez la trouver en solde.

Realme 9 Pro Plus : C’est le meilleur smartphone Realme de milieu de gamme

Realme a sorti le 9 Pro Plus en 2022, visant à rivaliser sur le marché du milieu de gamme. Ce smartphone possède des fonctionnalités impressionnantes telles qu’un écran fantastique, un appareil photo efficace et des performances puissantes.

Bien que le design soit relativement standard, le 9 Pro Plus a un dos en verre, et pour la couleur bleue, il a un « design photochromique », ce qui indique qu’il change de couleur du bleu au rouge lorsqu’il est exposé au soleil. Cette fonctionnalité ajoute une touche unique à l’appareil.

L’écran AMOLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HD + est l’une des caractéristiques les plus remarquables du 9 Pro Plus. Il a également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui le rend très fluide à utiliser. Si les contrastes à l’écran sont beaux, la luminosité pourrait être plus élevée. La puce Dimensity 920 de l’appareil est plus que capable de faire fonctionner la plupart des jeux en douceur. L’appareil photo fonctionne également très bien pour un téléphone dans cette gamme de prix, avec trois capteurs, dont un objectif principal de 50 MP avec une ouverture f/1,8, un objectif ultra grand-angle de 8 MP et un capteur d’objectif macro de 2 mégapixels. Le mode nuit fonctionne également bien.

Le 9 Pro Plus prend également en charge la 5G, dispose d’une prise casque et d’une charge rapide de 60 W. De plus, l’interface Realme UI 3.0, basée sur Android 12, est à la fois élégante et efficace. Dans l’ensemble, le 9 Pro Plus est un excellent smartphone de milieu de gamme qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Realme 9 4G : C’est le meilleur smartphone Realme abordable

Realme est un fabricant de smartphones qui propose des appareils accessibles sur son catalogue. Cependant, pour obtenir ces appareils, les utilisateurs doivent faire des concessions sur les dernières technologies. C’est le cas du Realme 9 4G, qui a été conçu pour fournir aux utilisateurs un smartphone cohérent pour moins de 300 euros, mais sans connectivité 5G.

L’un des points forts du constructeur est la variété des couleurs originales disponibles, dont un « Golden Yellow » flashy. Si la couleur est accrocheuse, la forme du smartphone reste plus classique, avec des bords légèrement marqués et une prise en main simple.

Malgré ses limites, le Realme 9 4G offre des fonctionnalités impressionnantes, comme une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide Dart 33 W. Le téléphone peut gagner 50% d’autonomie en seulement 30 minutes de charge et promet deux jours complets d’utilisation avec une utilisation modérée tout au long de la journée.

Cependant, ces grandes fonctionnalités sont contrastées par les spécifications techniques du téléphone. Le processeur Snapdragon 680 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est adapté à une utilisation modérée, mais peut avoir du mal avec des tâches plus exigeantes comme le traitement d’un logiciel photo.

Realme GT2 : ce smartphone a de la puissance à revendre

Realme a introduit un nouveau modèle appelé Realme GT 2. Il s’agit d’une extension de leur gamme de smartphones GT 2. Le design du Realme GT 2 est assez séduisant et offre une bonne prise en main. Il est livré avec un écran AMOLED de 6,62 pouces avec une résolution Full HD+, ce qui est assez impressionnant. L’écran a également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le rend idéal pour les jeux mobiles. Cependant, la balance des blancs de l’écran n’est pas bien maîtrisée, ce qui se traduit par une teinte bleutée.

Les performances du Realme GT 2 sont sa plus grande force. Il est alimenté par un processeur Snapdragon 888. Le téléphone dispose également de 8 Go de RAM, capables de rivaliser avec certains des meilleurs smartphones de jeu du marché. Le logiciel interne est également très efficace, ce qui le rend adapté à une utilisation quotidienne.

La durée de vie de la batterie du téléphone est décente, offrant une journée d’utilisation. Et il prend en charge une charge rapide avec un chargeur de 65 W, ce qui est très efficace. Cependant, les performances de la caméra du Realme GT 2 sont juste moyennes et pas très impressionnantes.

Verdict

Globalement, Realme est une marque qui propose des smartphones abordables et haut de gamme et propose des alternatives crédibles à ses concurrents, notamment Xiaomi. Realme a diversifié ses produits avec d’autres appareils tels que des tablettes, des montres intelligentes et des écouteurs sans fil. Les smartphones Realme recommandés offrent une gamme d’options pour différents besoins, y compris les jeux, la puissance, le milieu de gamme, l’abordabilité et la durée de vie de la batterie.

