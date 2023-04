Le nouveau film Super Mario est la preuve définitive que la culture nerd est devenue pop

Avec Super Mario Bros. The Movie, l’icône la plus célèbre de Nintendo s’avère capable de dépasser les frontières du jeu vidéo pour conquérir le cinéma.

Super Mario Bros. The Movie est enfin une réalité et est déjà un succès au box-office. Au-delà des trois millions d’euros de recettes en trois jours (uniquement en Italie), le film lui-même témoigne de la qualité du film réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic. En effet, contrairement à l’action en direct de 1993 avec Bob Hoskins, John Leguizamo et Dennis Hopper, Super Mario Bros. The Movie a des idées claires et fonctionne pour différents publics (adultes, enfants), pas nécessairement les joueurs.

Après tout, des icônes telles que Mario, Luigi, Peach, Bowser et Donkey Kong font partie de l’imaginaire collectif, démontrant à quel point il est facile d’être un nerd aujourd’hui. Dans l’ensemble, la culture du jeu vidéo est à toutes fins utiles considérée comme une culture pop. Ne parlons pas d’une exception : aux côtés de Nintendo, il y a aussi Sony, qui avec des films comme Uncharted et des séries télévisées comme The Last of Us, mise sur la nature transmédia de ses exclusivités pour embrasser un public qui n’est pas seulement lié aux jeux vidéo. , réussir .

Super Mario Bros. The Movie : ce n’est pas qu’une question de citations

Super Mario Bros. The Movie raconte une histoire dans laquelle deux frères plombiers de Brooklyn, Mario et Luigi, se retrouvent accidentellement dans le Royaume Champignon, menacé par Bowser, amoureux de la princesse Peach. Des dynamiques narratives simples, qui sont pourtant le prétexte à un voyage coloré et amusant, parfaitement en phase avec l’univers vidéoludique créé il y a quarante ans par Shigeru Miyamoto, qui a collaboré à la réalisation du film, derrière lequel se cache également Illumination (Despicable Me, Minions).

Dans ce cadre aux tonalités enfantines se multiplient les références à l’univers Nintendo, sonores mais surtout visuelles, voire narratives : Jumpan, Kid Icarus, Kranky Kong ne sont que quelques-uns des easter egg du film. Un aspect qui saura certainement satisfaire les gamers et gamers les plus aguerris, heureux de voir une transposition cinématographique fidèle à l’identité vidéoludique de Nintendo, mais qui n’est pas la seule sur laquelle repose le film. Assis, devant l’écran, on assiste à des aperçus du quotidien des personnages jamais traités dans les jeux vidéo.

Que ce soit la vie frénétique des Crapauds au Royaume Champignon ou celle de Mario et Luigi avec leur famille italo-américaine à Brooklyn (le père est adoubé en italien par la voix historique de Mario, Charles Martinet), nous sommes catapultés dans un monde vivant, où l’on connaît ses règles de toutes pièces, simples mais bien caractérisées, et donc parfaitement fonctionnelles, quelle que soit son expérience de jeu. La simplicité n’est donc pas un défaut, mais une qualité capable de garantir l’implication. Cependant, il ne manque pas de morale qui place la douce relation fraternelle entre Mario et Luigi au centre et en général l’importance de l’affection contre le simple pouvoir. Tout cela est soutenu par des animations vraiment splendides, capables de donner la bonne expressivité aux personnages.

Super Mario Bros. The Movie est une expérience réussie qui parvient à plaire aux fans et aux fans et au-delà. Parmi eux se trouve Mario lui-même compris comme une marque Nintendo, une icône très puissante qui se révèle pour la première fois capable de franchir les frontières du jeu vidéo pour conquérir le cinéma.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :