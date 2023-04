Eruption colossale en Russie, Shiveluch libère une colonne de cendres de 20 km de haut : villages submergés

Le volcan Shiveluch en Russie est entré en éruption donnant naissance à une énorme colonne de cendres, haute de 20 km. Les villages investis ont été littéralement submergés par des matériaux volcaniques.

Crédit: Twitter / Documents d’initiés / Mack Tubridy

A l’extrême est de la Russie, un volcan actif a donné naissance à une éruption colossale, dégageant un nuage de cendres de 20 kilomètres de haut, comme l’a confirmé le relevé géophysique de l’Académie des sciences de Russie. La colonne s’est agrandie et a donné naissance à un nuage menaçant de matière volcanique qui occupe une superficie de 108 000 kilomètres carrés. Le protagoniste de ce phénomène naturel violent – qui a commencé aux premières heures du mardi 11 avril 2023 – était le volcan Shiveluch, le plus septentrional du Kamchatka Krai et connu pour être l’un des plus actifs de toute la planète. La période d’activité actuelle a commencé il y a environ 3 000 ans (en 900 avant JC) et depuis lors, chaque année, elle émet de grandes quantités de magma, alternant des éruptions modérées et violentes avec une fréquence de 50 à 400 ans. En 2015, elle avait donné naissance à une autre gigantesque colonne de cendres qui a atteint plus de 9 000 mètres d’altitude, causant des problèmes pour le trafic aérien.

L’éruption actuelle a également incité l’équipe d’intervention en cas d’éruption volcanique du Kamtchatka (KVERT) à émettre une alerte rouge pour le trafic aérien, en particulier celui international qui relie l’Asie au continent américain. Le Kamtchatka se trouve en effet sur l’une des principales routes intercontinentales. Même le local qui vole à des altitudes plus basses est à risque. Heureusement, aucune victime n’a été signalée pour le moment – la colonie la plus proche, Klyuchi, est située à 50 kilomètres de la montagne – mais les écoles ont été fermées par précaution et les gens ont été priés de rester chez eux et de fermer leurs fenêtres. L’un des principaux problèmes est en effet représenté par la couverture de cendres qui a littéralement submergé des villages entiers, comme en témoignent les images dramatiques et spectaculaires qui circulent sur les réseaux sociaux. Dans les clichés partagés par le journaliste Mack Tubridy, on peut voir des véhicules et des bâtiments recouverts d’une épaisse couche de cendres volcaniques. Dans certains cas, les monticules ont atteint 8,5 centimètres d’épaisseur, une quantité jamais vue depuis 60 ans, comme l’a rapporté l’agence de presse britannique Reuters.

De plus, la lave en interaction avec la neige a donné lieu à des coulées massives de boue chaude qui menacent certaines artères routières, notamment une autoroute. Les autorités ont également émis une alerte spécifique. « Les cendres ont atteint 20 kilomètres de hauteur, le nuage a dérivé vers l’ouest et il y a eu une très forte chute de cendres sur les villages voisins », a déclaré le Dr Danila Chebrov, qui dirige la section Kamchatka au Geophysical Survey. L’expert a déclaré que d’autres nuages ​​de cendres ne peuvent être exclus, mais pour le moment, il est exclu que les abondantes coulées de lave puissent atteindre les colonies. Cependant, ce sont de petits villages qui peuvent être évacués rapidement en cas d’urgence. Cependant, ils sont à une distance de sécurité de la montagne déchaînée.

Shiveluch est un stratovolcan qui s’élève à plus de 3 000 mètres (dans sa partie la plus ancienne, Old Shiveluch) au-dessus du niveau de la mer. Il a commencé à se former il y a 60 à 70 000 ans et est l’un des composants les plus actifs de l’arc volcanique du Kourile-Kamtchatka, dans lequel se trouvent de nombreux autres cônes volcaniques. Leur formation et leur activité sont liées à l’interaction entre les plaques Pacifique et Okhotsk. La partie actuellement la plus active du grand volcan est le Jeune Shiveluch, qui atteint environ 2 800 mètres. La dernière éruption majeure s’est produite en 2007, tandis que parmi les plus catastrophiques figurent celles de 1854 et 1957, lorsque l’effondrement d’une partie importante de la montagne a déclenché une avalanche colossale de débris.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :