Luis Sal essaie les meilleurs croissants de Paris au milieu des manifestations, les Français deviennent fous dans les commentaires

Les vidéos publiées par Luis Sal ont toujours évolué dans une esthétique caractérisée par des combinaisons absurdes et improbables. Le dernier ouvrage réunissait pâtisserie et émeutes créant ainsi un mélange qui semble avoir été particulièrement apprécié du public français.

Avant le podcast Wild Moss, avant les projets et campagnes publicitaires avec Fedez, avant d’être l’un des principaux visages de l’univers Ferragnez, Luis Sal est un youtubeur. Sa chaîne a été lancée le 1er mars 2017 avec une vidéo intitulée La tasse de cornflakes de 2,5 kg et une intro devenue historique pour ses followers : « Bonjour, je m’appelle Luis ». Le contenu de la vidéo rend le sujet assez clair. De là, Luis Sal a apporté sur YouTube Italie une comédie basée sur des absurdités, des contrastes forcés et des jeux de mots.

Sa chaîne est l’une des rares à avoir réussi à surmonter les changements de tendances, de visages et d’algorithmes. Ces dernières années, il a publié des exploits probablement jamais réalisés auparavant (skate de Bologne à Florence), des expériences sociales (un jour en tant que tamarro), des gratifications aristocratiques (je deviens noble) et des voyages avec un bagage culturel clair (Bei rutti et Beyrouth).

Une esthétique qui a explosé dans la dernière vidéo sortie le 9 avril : BEST CROISSANT IN PARIS. Le thème de la vidéo, les meilleurs croissants de Paris, aurait pu être complètement neutre dans un autre moment historique mais Luis Sal a choisi de la tourner à l’époque où la ville connaissait des protestations contre la réforme des retraites. C’est ainsi que les croissants des meilleures pâtisseries parisiennes sont dégustés sous la fumée des gaz lacrymogènes et les explosions des bombes en papier, un contraste qui a propulsé la vidéo dans les tendances et suscité plus de 2 000 commentaires.

Les réactions des utilisateurs français

La juxtaposition entre la classification des croissants au beurre moelleux et les images des affrontements n’est pas fortuite. Luis joue entre ces deux contraires et entre ces deux images de Paris tout au long de la vidéo, si bien qu’au final le classement des cinq meilleurs croissants est ponctué des coups de bombes en papier. Les premiers commentaires sont tous en français, aussi parce que Luis a choisi de faire la vidéo en anglais pour la rendre plus compréhensible pour le public étranger.

« Je crois n’avoir jamais vu une vidéo faite sur la France qui respire autant la vraie France : l’excellente pâtisserie et la révolution, tout est parfait ! ». Et encore : « Ami, tu es déjà une légende en France ». Ou : « Merci pour cette vidéo, vous faites beaucoup rire les Français. Vive les croissants, vive les protestations ». Et quelqu’un suggère également le prochain contenu: « Critiques de pizzas au milieu de la soirée Napoli Scudetto ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :