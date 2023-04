Cette Xiaomi 13 Ultra Leak révèle les derniers détails du Galaxy S23 Ultra Killer

Nous nous rapprochons de plus en plus du lancement du Xiaomi 13 Ultra. Maintenant, au cas où vous l’auriez manqué, le lancement en Chine est prévu pour le 18 avril, tandis que les débuts mondiaux devraient suivre peu de temps après. Et depuis que la date de lancement a été confirmée, des rumeurs et des fuites concernant l’appareil ont circulé sans arrêt.

Des spécifications aux informations de disponibilité en via le prix, nous en savons à peu près le plus sur le Xiaomi 13 Ultra à ce stade. Mais même s’il y avait une fuite d’image en direct, nous n’avons eu aucune fuite de rendu de conception. Eh bien, les fidèles leaksters Smartpix et OnLeaks l’ont encore fait! Les superbes rendus sont maintenant disponibles !

Une fuite présente de superbes détails de conception de Xiaomi 13 Ultra

Ainsi, les rendus de conception du Xiaomi 13 Ultra montrent que le téléphone sera doté d’un design à bords incurvés. Comme nous le savons de la fuite précédente, il y aura un énorme module de caméra rond à l’arrière. Et le dos comportera une finition en cuir, qui sera probablement disponible dans les couleurs blanche et noire.

Néanmoins, la configuration de la caméra est le principal point fort des rendus. Comme vous pouvez le constater, le module dépasse largement, ce qui fait probablement allusion à des capteurs de caméra renforcés. Selon les fuites précédentes, le Xiaomi 13 Ultra devrait être équipé de capteurs Sony IMX 989 50MP, 50MP Ultra-wide, 50MP 3.2X Zoom et 50 MP 5X Zoom à l’arrière.

Parmi tous ceux-ci, la principale vedette du salon est le Sony IMX 989, un capteur de type 1 pouce à ouverture variable. Ce capteur pourrait rendre la bataille entre le Xiaomi 13 Ultra et le Galaxy S23 Ultra assez intéressante. Et ce serait certainement amusant de voir comment les capteurs de zoom se comparent aux capacités de zoom du S23 Ultra.

Cela dit, l’avant de la fuite de rendu de conception présente un écran incurvé, qui sera probablement un écran AMOLED 120 Hz 2K. Il comportera une perforation sur le dessus central, abritant une caméra frontale de 32MP.

