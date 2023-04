Coco, le chien ‘alcoolique’ sauvé par des vétérinaires : « Premier cas du genre »

Des vétérinaires britanniques ont sauvé un chien d’un sevrage alcoolique sévère. L’animal avait été emmené dans un refuge après la mort de son propriétaire. Le camarade est mort.

Crédit : Woodside Animal Welfare Trust

Du Royaume-Uni nous vient la très triste histoire de Coco, un chien accro à l’alcool qui a été sauvé in extremis par un groupe de vétérinaires et de bénévoles. Pendant des semaines, il a fallu le garder sous étroite surveillance 24 heures sur 24, mais il est finalement sorti de l’état de sevrage très grave dont il souffrait, du moins d’un point de vue physique. Malheureusement, l’abstinence s’est avérée fatale pour un de ses amis à quatre pattes, avec qui il avait été sauvé après la mort du propriétaire.

L’histoire publique de Coco et de son malheureux compagnon a commencé il y a plus d’un mois lorsque les autorités ont contacté des bénévoles du Woodside Animal Welfare Trust – un refuge pour animaux à Plymouth, dans le sud-ouest de l’Angleterre après la mort d’un homme – pour prendre soin de ses deux animaux de compagnie. Une fois emmenés au refuge, les deux chiens ont immédiatement commencé à se sentir très malades. Un vétérinaire présent a immédiatement réalisé la gravité de la situation et les a transférés à l’unité de soins intensifs de la Dunroamin Special Care Unit, une unité vétérinaire spécialisée dans la prise en charge des cas critiques. Malheureusement, comme indiqué, l’un des deux chiens est décédé, bien qu’ayant été soumis aux meilleurs soins possibles.

Coco, un croisement entre un Labrador et un métis âgé de quelques années, après que l’analyse rituelle ait montré des symptômes clairs de sevrage alcoolique, pour cette raison, il a été maintenu sous sédation pendant environ un mois. Cela a permis d’atténuer les mécanismes d’addiction et d’éviter les graves crises de sevrage qui ont entraîné la mort de l’autre chien. C’était la première fois que le centre devait faire face à une telle condition.

On ne sait pas comment Coco a développé une dépendance à l’alcool, d’ailleurs si grave. Dans un post Facebook, le Woodside Animal Welfare Trust précise que « personne ne connaît les détails de la façon dont ces chiens se sont retrouvés dans cette situation avec de l’alcool », cependant le journal britannique The Telegraph indique que la cause serait des bouteilles d’alcool laissées à l’extérieur de la maison par le propriétaire, quand il est allé dormir. Quelle qu’en soit la cause, les deux chiens sont arrivés dans des conditions désespérées et un seul a survécu, ayant survécu à une période critique au cours de laquelle il avait besoin d’une assistance 24h/24.

Maintenant, Coco est hors de danger et n’a plus besoin de prendre les médicaments qui lui ont permis de survivre. « Maintenant, il commence à se comporter comme un chien normal », explique le refuge pour chiens, notant que même si physiquement il va mieux, mentalement il reste encore du chemin à parcourir. Le chien est en effet très anxieux, c’est pourquoi il n’est pas encore prêt à l’adoption, mais il le sera dès qu’il sera complètement sorti du cauchemar dans lequel il a été avalé. Le Woodside Animal Welfare Trust souligne l’importance de pouvoir garantir à Coco les meilleurs soins possibles dans l’unité de Dunroamin, ce qui permet de traiter les cas les plus délicats avec le plus grand soin. Sans elle, les vétérinaires estiment que Coco n’aurait pas surmonté cette situation inhabituelle et dramatique.

Même les animaux, comme le montre l’histoire du petit Labrador, peuvent littéralement s’enivrer et développer une dépendance à l’alcool. Parfois, cela arrive avec les éléphants, qui attaquent les centres urbains et boivent de la bière et d’autres magasins de spiritueux. Dans la nature, même certains fruits fermentés peuvent donner le même effet chez des animaux plus petits, comme les écureuils par exemple. Tout le monde ne survit pas à l’abus d’alcool, considéré comme un véritable ennemi de la santé humaine et non humaine.

