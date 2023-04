PS5 : Sony va révolutionner le DualSense avec cette nouvelle innovation

Sony travaillerait sur une nouvelle version de son contrôleur DualSense pour la PlayStation 5, selon un brevet récemment découvert. Le nouveau contrôleur serait révolutionnaire et ambitieux. Avec la possibilité de chauffer et de faire ressentir la chaleur aux joueurs dans certaines parties du gameplay. L’idée derrière le pad est que les vibrations feraient chauffer ou refroidir le contrôleur en fonction de ce qui se passe dans un jeu. Par exemple, en explorant une région désertique, il serait possible de sentir la chaleur du soleil sur ses mains. Ou en tenant un objet gelé, on peut sentir le froid.

Ressentez la chaleur : le brevet révolutionnaire de Sony dévoile la manette DualSense qui plonge les joueurs dans un jeu de détection de température

Le brevet suggère que le plastique du contrôleur DualSense sera remplacé par un matériau de type gel pour éviter le risque de surchauffe et d’endommagement des plastiques et des composants internes du contrôleur. Ce nouveau matériau de type gel permettra aux joueurs de ressentir les changements de température dans le monde du jeu. Ajout d’un tout nouveau niveau d’immersion à l’expérience de jeu.

Il est important de noter qu’il ne s’agit que d’un brevet. Et nous ne devrions pas considérer cela comme un résultat futur définitif. Les entreprises déposent des brevets tout le temps, mais beaucoup ne deviennent jamais publiques. Cependant, le brevet est solide et il est clair que Sony se concentre de plus en plus sur la création d’expériences sensorielles pour les joueurs.

De plus, ce nouveau contrôleur a le potentiel de porter l’expérience de jeu à un tout autre niveau. La possibilité de ressentir la chaleur ou le froid dans certaines parties du monde du jeu ajoute un tout nouveau niveau d’immersion à l’expérience de jeu. Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour les jeux se déroulant dans des environnements extrêmes, tels que le désert ou l’Arctique.

Le brevet suggère également que le contrôleur pourra chauffer ou refroidir. Et ceci en fonction des actions du joueur. Par exemple, si le joueur est dans une fusillade, le contrôleur peut chauffer pour simuler la chaleur des coups de feu. Cela ajouterait un tout nouveau niveau de réalisme à l’expérience de jeu. Permettre aux joueurs de se sentir comme s’ils étaient au milieu de l’action.

