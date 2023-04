Pratique : accessoires iPhone 14 et 14 Pro pour améliorer votre expérience iPhone [Vidéo]

La gamme iPhone 14 est sortie depuis près de six mois maintenant. Après l’avoir utilisé pendant un certain temps, j’ai réalisé que les bons accessoires peuvent grandement améliorer mon expérience d’utilisation ; de la protection de mon téléphone à la prolongation de la durée de vie de sa batterie, les bons accessoires peuvent faire toute la différence. Je voulais partager certains de mes accessoires iPhone 14 et 14 Pro préférés qui sont désormais indispensables dans mon transport quotidien !

Avant de commencer, je tiens à mentionner que la plupart de ces accessoires fonctionneront avec la gamme iPhone 12 et plus récente. Je voulais également dire que la plupart de mes cas de test et d’utilisation de ces accessoires ont été utilisés avec l’iPhone 14 Pro Max et l’iPhone 13 Pro Max. Maintenant, allons-y !

Le premier sur la liste est l’affaire Pitaka MagEz. Cet étui élégant et léger offre non seulement une protection pour votre iPhone, mais dispose également d’une technologie magnétique qui permet une fixation facile à d’autres produits MagEz tels que les supports de voiture et les chargeurs sans fil. Ce que j’aime dans ce boîtier, c’est qu’il est toujours extrêmement fin à seulement 0,8 mm, mais comprend toujours des aimants MagSafe supplémentaires pour augmenter le point de connexion à d’autres accessoires MagSafe. Il est strié, offre une excellente protection et est léger. En ce moment, ils incluent leur poignée MagEZ gratuitement, avec l’achat de leur étui !

Viennent ensuite les étuis Mkeke, une option plus abordable pour ceux qui recherchent une protection de base pour leur téléphone sans sacrifier le style. Je les ai récemment examinés et je suis tombé amoureux de leurs boîtiers en silicone. Ils sont presque identiques aux étuis en silicone Apple à 50 $, mais à moins de la moitié du prix. Il est adhérent et fin, se décline en plus de huit couleurs et possède une belle doublure en microfibre pour protéger votre iPhone. Pour 16 $, il est difficile de se tromper.

Portefeuilles MagSafe – Moft & ESR

J’ai été un grand adepte des portefeuilles MagSafe, en particulier des portefeuilles multifonctionnels. Le premier portefeuille que je veux évoquer est le support de portefeuille Moft MagSafe. Ce portefeuille a été incroyable pour moi. Il est fait de cuir végétalien, peut contenir jusqu’à quatre, peut-être cinq cartes et sert également de support. Vous pouvez rabattre le portefeuille pour vous donner un support de portrait, puis vous pouvez tourner l’iPhone pour une vue en paysage. J’adore les accessoires polyvalents et ce portefeuille Moft vaut chaque centime.

Le portefeuille d’ESR est très similaire à ce que propose Moft. C’est un support et un portefeuille polyvalents, mais ce que j’aime dans le portefeuille ESR, c’est la charnière qu’il utilise. La charnière rigide vous permet de déplier le portefeuille et vous offre, pratiquement, des angles de vision illimités. Il a également plus de place pour ranger des cartes ainsi que de l’argent par rapport au portefeuille Moft. Il y a aussi une petite vue sur le portefeuille où vous pouvez mettre un identifiant pour un partage ou une visualisation facile. Les deux portefeuilles offrent une forme et une fonction excellentes et sont au même prix de 30 $. Donc, en fin de compte, c’est une préférence de conception, mais les deux sont des options incroyables pour vous-même ou comme cadeau !

Alimentation MagSafe

Cette section suivante va mettre en évidence certains de mes produits les plus utilisés pour alimenter mes iPhones, qu’il s’agisse de stations de charge, de batteries MagSafe en déplacement ou même de rondelles de charge MagSafe. Quelle est votre solution de recharge préférée ?

Station de charge pliable MagSafe Zeera 3 en 1

J’ai effectivement passé en revue ce produit dans le passé (ici). C’est ma recommandation numéro un pour tous ceux qui recherchent une solution de charge pratique, fiable et portable pour leurs iDevices. La station de charge pliable Zeera 3 en 1 est une alternative directe au chargeur MagSafe Duo d’Apple. Mais, à mon avis, le chargeur Zeera offre beaucoup plus de valeur. Pour 50 $, vous obtenez un chargeur pliable qui peut charger votre iPhone à 7,5 W, votre Apple Watch à 5 W et vos AirPod à 5 W. Il utilise également USB-C pour l’alimentation. Alors que le MagSafe Duo ne charge que deux appareils à la fois et que vous avez besoin d’un câble Lightning pour fournir de l’énergie – oh, et c’est 129 $… c’est pour moi une évidence !

Comme tout autre produit vendu aujourd’hui, il n’est pas livré avec un bloc d’alimentation, je recommande donc soit le bloc d’alimentation compact Satechi de 30 W, soit le même bloc d’alimentation Anker de 30 W. Les deux fourniront suffisamment de puissance pour alimenter ce chargeur et pourraient même charger lentement votre MacBook Air si nécessaire !

Bancs de batteries MagSafe – Momax & Moft

Ces deux prochains produits sont tous consacrés à l’alimentation portable ! Les deux sont excellents en soi, c’est juste une question de quelle est la variable la plus importante pour prendre votre décision d’achat. Le banc de batteries Moft MagSafe figure sur la liste pour deux raisons principales. Le premier est l’apparence réelle de celui-ci; il est fait de cuir végétalien et se décline en plusieurs couleurs différentes. Je préfère le coloris noir, mais c’est aussi l’une des banques de batteries MagSafe les plus compactes que j’ai utilisées. La deuxième fonctionnalité intéressante est qu’elle fonctionne également avec le portefeuille Moft ! Vous pouvez donc coller cette batterie, puis le portefeuille Moft à l’arrière également ! Il se recharge via USB-C et dispose de 3 000 mAh.

Ensuite, nous avons le banc de batteries Momax. C’est le banc de batteries que j’apporte avec moi si je sais que je vais avoir besoin de plus de jus. Il dispose d’une alimentation de 5 000 mAH, se recharge via USB-C et possède une belle béquille pour vous permettre de caler votre téléphone en mode portrait ou paysage. La batterie est plutôt épaisse, mais les aimants sont puissants et font le travail. Il peut charger complètement un iPhone Pro Max !

Divers accessoires de charge

Je voulais mentionner deux autres produits dans cette section de puissance. Pour mes voyageurs du monde, j’ai récemment acheté l’adaptateur de voyage Momax Universal 65W. Ce produit a été extrêmement embrayage lors de mes voyages internationaux. Premièrement, c’est un convertisseur, donc si vous allez des États-Unis vers un autre pays, vous avez besoin d’un convertisseur pour utiliser vos câbles d’alimentation. Mais non seulement il s’agit d’un convertisseur, mais il contient également un chargeur Gan de 65 W avec cinq ports – un port USB-C PD, deux ports USB-C et deux ports USB-A. C’est un incontournable pour tout voyageur international, et c’est seulement 40 $ !

Enfin, je voulais donner à tout le monde une option de rondelle MagSafe que j’aime utiliser. McDodo fabrique une rondelle de chargement MagSafe qui semble tout droit sortie d’un film Iron Man. Il a un devant et un dos transparents pour que vous puissiez voir la bobine de charge et il y a une petite fonction lumineuse qui indique qu’il est en charge. Très explicite, mais si vous n’avez besoin que d’une rondelle de chargement, celle-ci est amusante.

En ce qui concerne l’audio pour mon iPhone, j’aime rester simple. Nous savons tous que le nouveau AirPods Pro 2 (50 $ de réduction sur Amazon !) est un compagnon incroyable pour tout appareil iOS. Ils se connectent facilement, peuvent facilement passer d’un produit à l’autre et disposent de modes de suppression du bruit et de transparence inégalés pour leur catégorie de produits. Le nouveau boîtier a Find My intégré, et ils sont tellement faciles à utiliser. Mais j’ai été enfermé dans le monde audio d’Apple pendant des années, et je voulais essayer autre chose.

J’ai donc essayé le nouveau casque Soundcore Liberty 4 ; ils sont actuellement en vente pour 129,99 $. Certaines des choses que j’ai vraiment appréciées à propos de ces écouteurs n’étaient que toutes les fonctionnalités que vous obtenez à ce prix. Il offre des modes d’annulation du bruit et de transparence. La suppression du bruit est excellente, le mode de transparence étant juste correct. Mais vous obtenez une application dédiée pour régler les paramètres d’égalisation et les niveaux d’annulation du bruit, elle vous offre plus de 30 heures d’autonomie sur une seule charge, se recharge via USB-C et dispose même d’un moniteur cardiaque dans les oreillettes ! Un point négatif est qu’il n’a pas de charge sans fil, mais encore une fois pour 129 $, j’ai été vraiment impressionné par la qualité sonore et l’ensemble des fonctionnalités !

Accessoires divers

Je voulais mentionner quelques types d’accessoires agréables à avoir pour votre iPhone. Le premier est un contrôleur de jeu. Les jeux iOS sont devenus plus robustes au cours des dernières années et maintenant nous avons des gens qui jouent dessus comme s’il s’agissait d’une Xbox ou d’une PlayStation. J’utilise le contrôleur de jeu Moga depuis des mois maintenant et je l’adore. Si vous utilisez des contrôleurs Xbox, celui-ci vous semblera extrêmement familier. Il possède tous les boutons dont vous auriez besoin, peut être utilisé comme batterie portable avec une capacité intégrée de 3 000 mAh et se recharge via USB-C.

Enfin, j’aime ajouter quelque chose pour aider à garder mon iPhone propre des taches et des empreintes digitales. Paperlike a récemment sorti son kit de nettoyage – il est parfait pour un EDC. C’est une solution deux en un où le vaporisateur agit également comme un chiffon en microfibre. Il est livré dans un étui en plastique que vous faites glisser, vaporisez et essuyez. Facile, simple et précis. Fonctionne très bien pour n’importe quel écran d’iPhone, d’iPad ou même de Macbook.

Conclusion

Ces accessoires ont grandement amélioré l’expérience de mon iPhone 14 Pro Max. Comme je l’ai mentionné, même si je parlais principalement de la gamme iPhone 14, ces accessoires peuvent principalement être utilisés avec l’iPhone 12 et les iPhones plus récents, ils méritent donc toujours d’être pris en compte. Si je ne devais en recommander qu’une seule, ce serait la station de charge pliable Zeera 3 en 1. Sa commodité et sa capacité à charger tous mes appareils Apple en même temps m’ont rendu la vie beaucoup plus facile.

Quels sont vos accessoires iPhone préférés ? Êtes-vous un propriétaire d’iPhone avec ou sans étui ? Si vous deviez recommander un accessoire à un utilisateur d’iPhone, lequel serait-il ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

