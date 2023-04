Parce qu’il est possible de vivre avec des ours sans les tuer et sans menacer les humains

Les ours, dans des circonstances rares et limitées, peuvent constituer un danger potentiel pour les humains. Mais la coexistence pacifique avec ces grands plantigrades est non seulement possible, mais aussi indispensable.

La planète n’appartient pas à l’être humain. Elle est peuplée d’une multitude de formes de vie qui ont toutes le même droit d’exister, de continuer à perpétuer leur propre espèce. Mais les milieux naturels sont de plus en plus façonnés par l’homme, un élément qui réduit les espaces vitaux pour la faune et, de concert, augmente les chances de rencontrer des animaux. Cet aspect nécessite bien sûr une gestion adéquate et précise des territoires partagés, ainsi qu’une fréquentation attentive de ceux-ci, d’autant plus lorsqu’il existe des espèces potentiellement dangereuses pour notre sécurité. Incidemment, il n’y a pas de mauvais animaux, mais certains, par pur instinct, peuvent adopter un comportement agressif envers les gens s’ils ont soudainement peur, s’ils se sentent menacés ou s’ils ont quelque chose à protéger, comme des chiots ou une source de nourriture. (par exemple une carcasse). En France, les animaux qui peuvent représenter un problème dans ce sens sont les ours, en particulier l’ours brun (Ursus arctos) qui vit dans les Alpes et l’ours brun marsican (Ursus arctos marsicanus) du parc national du Latium, des Abruzzes et du Molise , une sous-espèce de la première endémique du Bel Paese. Dans une moindre mesure aussi des loups, mais concentrons-nous sur les plantigrades.

Ces derniers jours, le thème de la vie avec des ours a fait la une des journaux nationaux après la mort d’Andrea Papi, 26 ans, un coureur tué par un ours dans un bois de Caldes dans le Val di Sole (Trentin Haut-Adige). La confirmation est venue des constatations environnementales mais surtout de l’autopsie pratiquée sur son corps. Le jeune homme a été tué alors qu’il était encore en vie. Il n’est pas tombé malade et son corps n’a pas été mutilé par un animal après sa mort, comme en témoignent les enquêtes d’autopsie. On ne connaîtra probablement jamais les véritables raisons de cette attaque meurtrière, cependant, comme le soulignent certains experts, il est possible que le coureur ait soudainement trouvé l’ours devant lui en courant, peut-être derrière une courbe aveugle, se retrouvant face à face avec le plantigrade qui se sentait effrayé et en danger. Cela aurait pu déclencher sa réaction agressive. À ce moment-là, mais il n’est pas possible d’en être certain, le garçon aurait pu tenter de fuir et/ou un combat désespéré contre l’ours, comme le suggèrent la scène dans laquelle le corps a été retrouvé et la découverte d’un bâton ensanglanté, peut-être utilisé comme une arme défensive extrême. Mais comme précisé, il n’y a aucune certitude.

Comme l’explique le parc national du Stelvio, l’ours brun n’est pas un animal dangereux, mais en raison de sa grande taille et de sa force physique, il peut le devenir dans des conditions rares et particulières : lorsqu’il est blessé ; s’il s’agit d’une femelle avec des chiots; s’il est pris sur une carcasse ou une autre source de nourriture ; s’il est dérangé dans ou près de la tanière; s’il y a un chien (qui doit impérativement être tenu en laisse) ; s’il est soudainement surpris et effrayé. Ce dernier cas est probablement celui qui correspond le mieux à ce qui aurait pu arriver au malheureux jeune homme du Trentin. Les ours ont généralement peur des humains et s’éloigneront, mais peuvent adopter un comportement défensif/agressif lorsqu’ils se sentent menacés, s’ils n’ont pas d’issue de secours. Le comportement à adopter lorsqu’un ours est aperçu est de s’éloigner lentement de l’animal, en parlant d’une voix forte mais calme, sans lui tourner le dos et surtout sans s’enfuir (une action qui pourrait faire de nous une proie aux yeux des ours). Il est toujours important de se faire entendre dans les environnements où vivent les ours et y aller seul est potentiellement plus dangereux que d’y aller en compagnie.

Lorsqu’il est clair que l’ours est sur le point de nous attaquer, nous ne devons pas paniquer et essayer de nous battre avec l’animal. Nous n’aurions aucun espoir en raison de sa force et de son agilité. Même essayer de grimper à un arbre n’aiderait pas, car ces animaux sont très doués pour le faire. La recommandation des experts est de s’allonger face contre terre avec les mains (ou le sac à dos) sur la nuque, sans crier ni tenter de s’échapper, aussi terrifiants que soient ces moments. En effet, après avoir donné des coups d’avertissement, l’ours pourrait s’éloigner, s’étant assuré que nous ne sommes pas une menace. Ce comportement est bien enseigné en Slovénie (où les ours sont nombreux) dès le plus jeune âge. Le LAV rappelle que lorsque nous nous aventurons sur un sentier, c’est nous qui pénétrons sur le territoire de la faune et cela doit se faire avec le plus grand respect, « en ayant conscience que notre comportement détermine les réactions de tout animal sauvage ».

Ceux qui fréquentent les milieux fréquentés par les ours doivent toujours être bien informés sur les comportements à adopter, car l’approche personnelle avec ces animaux peut vraiment faire la différence entre la vie et la mort en cas de rencontre. Cependant, bien sûr, la coexistence entre les ours et les humains ne peut être déléguée au seul comportement des individus. Les territoires partagés doivent être gérés de manière à réduire à la fois les chances de rencontres et la possibilité pour les animaux de gagner en confiance en fréquentant les zones anthropisées. C’est une condition de base qui catalyse de manière significative le risque de rencontres potentiellement dangereuses. Dans le parc national des Abruzzes, du Latium et du Molise (PNALM), par exemple, le règlement 2020 signé par le directeur Luciano Sammarone prévoit des limitations importantes à la liberté de circulation des personnes, qui dans certaines zones du parc peuvent se déplacer uniquement et exclusivement à l’intérieur des chemins. Dans d’autres, il n’est même pas possible d’aller avec le chien en laisse, à vélo ou à cheval, justement pour limiter au maximum les perturbations extérieures à la faune et éviter les rencontres potentiellement dangereuses, même avec l’ours marsicain, dont il existe sont une soixantaine d’exemplaires.

En ce qui concerne le Trentin, jusqu’à il y a environ 25 ans, les ours étaient presque éteints, il y a donc eu les premières réintroductions – de spécimens de la Slovénie voisine – dans le cadre du projet Life Ursus dans le parc Adamello Brenta. Depuis lors, les animaux se sont multipliés et il existe aujourd’hui une population d’une centaine de spécimens adultes, avec une augmentation des spécimens d’environ 10% sur une base annuelle (ces dernières années). Dans le parc naturel Adamello Brenta, cependant, il n’y a pas de restrictions d’accès, bien qu’ici aussi une grande importance soit accordée au comportement personnel en cas de rencontre avec la faune. Comme l’a expliqué le Dr Sammarione au Corriere della Sera, une différence substantielle entre le PNALM et la situation dans le Trentin est le degré différent d’anthropisation des deux réalités : « L’unité d’habitants par km carré est deux, trois fois la nôtre et les gens là-bas sont beaucoup plus nombreux à fréquenter les montagnes, donc la possibilité de rencontrer des ours augmente également », a expliqué le directeur du parc du centre de de France.

Dans les Abruzzes, explique Sammarione, la population d’ours marsicains est surveillée en permanence, dont certains sont équipés de colliers émetteurs. Il existe également des compensations pour les bergers qui subissent la perte d’animaux (par exemple des moutons) et tous bénéficient de mesures préventives pour éviter les dommages, telles que des clôtures électriques et des poulaillers anti-intrusion. Ce sont des solutions qui ont facilité la coexistence avec les plantigrades et il n’est certainement pas question d’abattage, comme c’est le cas depuis un certain temps dans le Trentin. Sammarione souligne qu’en Amérique du Nord, il y a des grizzlis jusqu’à cinq fois la taille des ours que nous avons en France, mais les gens vont toujours dans les parcs. Ici, les autorités interdisent tout simplement l’accès à certains chemins et routes fréquentés par les animaux, favorisant la cohabitation. Legambiente rappelle que « la coexistence entre l’homme et les grands prédateurs, comme les ours et les loups, est l’un des grands défis à relever sérieusement en partant des zones les plus problématiques ». Le problème n’est pas caché, mais il n’est pas nécessaire de prendre des armes pour le résoudre. « Dans les Apennins – poursuit Legambiente – parmi les outils proposés et adoptés destinés aux agriculteurs, il y a : les chiens de garde, les clôtures fixes et électrifiées, la présence continue du berger, les dissuasifs acoustiques et optiques, les procédures de compensation économique gérées en ligne ou des expériences telles que le troupeau dans le parc qui permet aux moutons de proie d’être immédiatement disponibles, réduisant les pertes de l’entreprise ». Ce sont toutes des mesures qui réduisent le risque d’accidents et d’atteindre les conséquences extrêmes d’une éventuelle destruction. Entre autres, nous vous rappelons que cette mesure ne peut être prise par une Province, mais qu’un test de l’ISPRA et la décision finale du Ministère de l’Environnement et de la Sécurité Energétique sont encore nécessaires, car ces animaux sont strictement protégés.

En France, cependant, les zones protégées sont petites et il pourrait être complexe de mettre en œuvre des restrictions de mouvement, étant donné que les animaux, entre autres, se déplacent où ils veulent chercher des partenaires et de la nourriture. Dans une interview à Repubblica, le biologiste Luigi Boitani a souligné que des décisions politiques doivent être prises pour la gestion des grands carnivores en France, « en étant guidé par la science ». « Les chiffres, la distribution et nos activités doivent être gérés, sans positions hystériques », a commenté le communicant scientifique. Legambiente rappelle que la gestion d’espèces comme le loup ou l’ours démontre que « pour défendre la biodiversité, il faut le soutien de la science et une grande capacité à gérer la complexité territoriale et institutionnelle, mais aussi un nouveau pacte de collaboration entre les parcs et les collectivités territoriales ». communautés, à partir desquelles il est essentiel de repartir avec des objectifs clairs et partagés ». Condamner un ours à mort « représente toujours une défaite tant pour l’homme que pour le travail de gestion et de protection ».

