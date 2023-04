Samsung Galaxy Tab S9 FE/Lite fait une apparition sur Geekbench

Les Galaxy Tab S9 et Tab S9 Ultra de Samsung, révélant leurs désignations de modèle comme SM-X716B et SM-X916Ba, sont apparues sur Geekbench. De plus, la plate-forme a dévoilé deux autres appareils Samsung, qui seraient les modèles Galaxy Tab S9 FE/Lite. Ces deux appareils, SM-X516B et SM-X616B, sont alimentés par le SoC Exynos 1380 et fonctionnent sous Android 13.

Le SM-X516B dispose de 6 Go de RAM, tandis que le SM-X616B dispose de 8 Go. Fait intéressant, le SM-X516B a obtenu un score plus élevé que le SM-X616B, bien qu’il soit important de noter qu’il s’agit probablement d’unités de pré-production. Par conséquent, il est préférable d’attendre que les versions commerciales déterminent leurs véritables performances.





Il n’est pas clair si ces appareils sont les Galaxy Tab S9 FE ou Lite puisque la série Galaxy Tab S8 de l’année dernière n’incluait aucun des deux modèles. Cependant, la gamme Tab S7 avait un modèle FE, tandis que la Tab S6 avait une variante Lite. En tant que tel, il reste à voir lequel de ces deux appareils portera le surnom FE ou Lite.

Voici les spécifications que ces nouveaux onglets de Samsung comporteront probablement :

Modèle Processeur RAM Stockage Système opérateur Onglet S9 Exynos 2200 8 Go 128 Go/256 Go Android 13 Onglet S9 Ultra Exynos 2200 12 Go 256 Go/512 Go Android 13 Onglet S9 FE/Lite Exynos 1380 6 Go/8 Go 128 Go/256 Go Android 13 Onglet S9+ (rumeur) Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy 12 Go 256 Go/512 Go Android 13

Alors que la série Galaxy Tab S9 comprend déjà une version Plus, la SM-X716B, nous ne l’avons pas encore vue sur Geekbench. Cependant, comme ses homologues vanille et Ultra, le Galaxy Tab S9 + sera probablement alimenté par le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Cette puce alimente également la série phare Galaxy S23.

