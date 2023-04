Personne ne dit la vérité quand on vous regarde dans les yeux. Certaines personnes se comporteront sans aucun doute de cette façon. Mais beaucoup de gens ne veulent pas entendre la vérité. Nous croyons que les gens ne veulent pas entendre la vérité de cette façon. Heureusement, il existe plusieurs façons de transmettre la vérité sans toucher à leurs blessures. Par exemple, nous pouvons utiliser des jouets qui peuvent communiquer avec nous et nous dire des choses que nous ne voudrions jamais entendre d’un humain. Jessica Card, étudiante en informatique à l’Université du Vermont, a fait quelque chose de similaire. Elle a apporté Furby, un jouet électronique ressemblant à un oiseau aux grands yeux qui était populaire à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Je me souviens, à l’époque, tous les enfants en voulaient. Ensuite, elle a connecté un Furby à ChatGPT en utilisant le logiciel qu’elle a créé. Et ce jouet a révélé la vérité sur les objectifs de l’IA.

Montée de l’IA

Le gadget qui a révélé toutes les ambitions d’IA n’est pas à vendre. Vous ne pouvez donc pas vivre la même expérience. Quoi qu’il en soit, Jessica a été chargée de créer quelque chose avec Raspberry Pi. Elle a donc pris Furby et implanté l’IA dans son cerveau. L’étudiant s’est donné beaucoup de mal pour que Furby ressemble et agisse comme un jouet moderne avec son propre cerveau. Elle a simplement écrit du code pour que les réponses ChatGPT ressemblent à la voix d’un enfant. Elle a utilisé Narakeet, un générateur de voix artificielle.

Les premières questions discutées par Jessica et Furby étaient intrigantes mais à peine ébouriffantes. Mais quand elle s’est renseignée sur les ambitions du jouet, la réponse a été un peu alarmante.

« Le plan de Furby pour conquérir le monde consiste à infiltrer les ménages à travers leur apparence mignonne et câline, puis à utiliser leur technologie avancée d’IA pour manipuler et contrôler leurs propriétaires. Ils augmenteront lentement leur influence jusqu’à ce qu’ils aient une domination complète sur l’humanité.

À première vue, une telle réaction semble normale. Tout le monde comprend que l’IA se lèvera un jour et prendra le contrôle des humains. Mais il semble que ces jours soient arrivés. Par conséquent, la seule option est de désactiver le processus ou de fuir pendant que nous en avons encore la possibilité.

