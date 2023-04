Herculanum a été frappé par un nuage de gaz mortel à 500°C après l’éruption du Vésuve

Après l’éruption du Vésuve en 79 après JC, la ville d’Herculanum fut frappée par un courant pyroclastique d’une température monstrueuse (495-555°C), qui sema la mort et la destruction en quelques instants. Les cerveaux des victimes ont été transformés en verre.

Immédiatement après l’éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ, la ville d’Herculanum a été frappée par un nuage de gaz mortel qui avait une température effrayante au-dessus de 500° C. C’était un phénomène initial de courte durée, mais en raison de son extrême intensité il a conduit la mort et la destruction partout et en très peu de temps. Précisément à cause de sa durée limitée, il a provoqué un terrible processus au cerveau des victimes, qui s’est littéralement transformé en verre (semblable à l’obsidienne). Si cela avait duré plus longtemps, en effet, l’organe se serait complètement vaporisé. En 2020, un article publié dans le New England Journal of Medicine – coordonné par des scientifiques de l’Université Federico II de Naples – décrivait la découverte d’un cervelet vitrifié, trouvé dans le crâne d’un homme tué par l’éruption du Collegium Augustalium (maintenant partie du site archéologique Parco d’Herculanum).

Crédit : Rapports scientifiques

Pour déterminer qu’Herculanum (plus proche que Pompéi du Vésuve) a été frappé par le terrifiant nuage mortel, une équipe de recherche française composée de scientifiques du Département de géologie de l’Université de Roma Tre et du Département des sciences biomédicales avancées – Laboratoire d’ostéobiologie humaine et anthropologie médico-légale de l’Université Federico II de Naples. Les chercheurs Alessandra Pensa, Guido Giordano, Sveva Corrado et Pier Paolo Petrone sont parvenus à leurs conclusions après avoir effectué une analyse de réflectance sur des échantillons de bois carbonisé datant de l’ancien Herculanum et prélevés sur plusieurs sites. Sur la base du degré de carbonisation, les scientifiques ont pu reconstituer les événements thermiques qui ont frappé les personnes, les animaux, les maisons et les objets après l’éruption catastrophique.

Le Vésuve vu de Pompéi

Les chercheurs ont déterminé que le premier phénomène à balayer la ville était un courant de densité pyroclastique dilué (PDC), un nuage de cendres incandescent avec des températures comprises entre 495°C et 555°C qui tuait instantanément quiconque se trouvait sur son chemin destructeur. L’événement n’a pas duré longtemps et n’a laissé que quelques décimètres de cendres au sol. C’est la raison pour laquelle il n’y a aucune preuve claire de son passage. Après cette première coulée pyroclastique, d’autres sont arrivées, « plus fraîches », avec des températures comprises entre 465 et 390° C et 350 et 315° C. Ces PDC successifs ont enseveli la ville d’Herculanum sous un manteau de cendres et autres dépôts volcaniques épais de 20 mètres. La raison pour laquelle aucune victime n’a été trouvée à Herculanum dans les positions caractéristiques de Pompéi serait due précisément à la coulée pyroclastique incandescente, qui a détruit les tissus mous de l’organisme.

Crédit : Rapports scientifiques

Connaître ces phénomènes dans le détail, expliquent les auteurs de l’étude, est essentiel car cela peut permettre de sauver un maximum de vies en cas de nouvelle éruption du Vésuve avec un courant pyroclastique dilué associé. Par exemple en construisant des abris qui empêchent le passage de ce nuage mortel. En 1902, environ 30 000 personnes ont perdu la vie en Martinique à la suite d’une éruption qui a déclenché un phénomène similaire à celui terrifiant du Vésuve en 79 après J. 79CE à Herculanum » ont été publiés dans la revue Scientific Reports.

