La géante de glace Uranus brille de mille feux dans l’instantané du télescope Webb

L’année dernière, le télescope spatial James Webb a capturé une image époustouflante du géant de glace Neptune. Il est maintenant temps pour l’autre géant de glace de notre système solaire d’occuper le devant de la scène. Uranus a été la cible de blagues pendant des années, mais le géant de glace est assez fascinant quand on y regarde de plus près.

La planète est unique en ce sens qu’elle tourne sur le côté (inclinaison axiale de 97,77 degrés), ce qui entraîne des changements saisonniers comme aucune autre planète de notre système solaire. Uranus met 84 ans pour orbiter autour du Soleil et pendant ce temps, chaque pôle reçoit environ 42 ans d’ensoleillement continu suivis de 42 ans d’obscurité totale.

Uranus a été découverte par William Herschel en 1781. La septième planète à partir du Soleil est l’une des quatre seules de notre système solaire avec des anneaux aux côtés de Saturne, Jupiter et Neptune.

L’image de Webb d’Uranus a été capturée avec la caméra proche infrarouge de l’observatoire (NIRCam) sur une exposition de 12 minutes avec deux filtres à 1,4 et 3,0 microns. Une vue agrandie révèle 11 des 13 anneaux connus de la planète ainsi que sa calotte polaire orientée vers le soleil et quelques nuages ​​qui sont probablement liés à l’activité des tempêtes. La NASA a déclaré que Webb excellait dans la capture de la plage dynamique de l’atmosphère d’Uranus.

Le pôle nord, visible ici, connaît actuellement un printemps tardif. L’été n’arrivera pas au pôle nord du géant des glaces avant 2028.

La vue plus large met en évidence six des 27 lunes connues d’Uranus ; les autres sont trop petits et faibles pour être vus avec seulement 12 minutes d’exposition. Les futures observations de Webb avec des temps d’exposition plus longs devraient apporter des détails supplémentaires.

D’autres corps célestes comprenant plusieurs galaxies peuvent également être vus en arrière-plan.

La sonde Voyager 2 de la NASA s’est approchée à moins de 50 600 milles d’Uranus lors d’un survol en route vers l’espace interstellaire en 1986. La sonde a renvoyé une mine de données et d’images précieuses et a aidé les scientifiques à découvrir 11 nouvelles lunes et deux nouveaux systèmes d’anneaux. Lors de la visite de Voyager 2, c’était l’été au pôle sud.

