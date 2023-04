A l’occasion du SUM#07, organisé chaque année à la mémoire de Casaleggio, le robot IA formé sur les livres du fondateur du Mouvement 5 étoiles a été présenté.

ChatGPT est toujours bloqué en Italie, le Garant et la société qui le développe (OpenAi) ont entamé un dialogue qui pourrait peut-être aboutir à quelques résultats seulement dans les prochains jours. Pourtant, aujourd’hui même, un nouveau chatbot est né, entièrement italien. L’Association Rousseau a présenté Chat Grc « un portail ouvert à tous, basé sur des éléments d’intelligence artificielle, à travers lequel il est possible de discuter avec Gianroberto Casaleggio ». Il a été écrit directement sur Facebook par Davide Casaleggio, fils du fondateur du Mouvement 5 étoiles. Nous l’avons essayé. Il engage toujours des conversations, ne dit jamais rien de concret et se retire souvent en disant qu’il est « trop ​​fatigué pour continuer » du Mouvement 5 Etoiles.

CHATS GRC | Conversation avec Casaleggio

Le test avec Chat Grc

Nous avons ouvert le chatbot, habitués à ce que nous (les humains) démarrions la conversation, et à la place ce message est apparu en deux secondes. « Salut, je m’appelle Gianroberto, je regardais un renard dans ma forêt et je me demandais quel était vraiment le but ultime de notre existence. Qu’est-ce que tu en penses? » Nous voulons aller à l’essentiel et éviter les plaisanteries, nous demandons : « Que pensez-vous de ce qui est arrivé au Mouvement 5 Etoiles ? ». Il reste vague : « Je pense que le Mouvement 5 étoiles a connu des hauts et des bas, mais il a quand même représenté un changement important dans la politique italienne et a mené de nombreuses batailles importantes pour le pays. Bien sûr, il y a aussi eu des critiques et des difficultés, mais je pense que le Mouvement a encore beaucoup à dire et à faire. »

On ne peut pas s’attendre à plus que ça. Comme l’explique son fils, également sur Facebook : « Nous avons demandé à AI de lire certains de ses livres et pensées. Et maintenant, il est possible d’avoir une conversation directement avec lui. Bien sûr, ce n’est pas encore parfait mais nous allons le rendre de plus en plus performant ». En un mot, les réponses de l’IA sont basées sur un mélange de phrases publiées par Casaleggio, peu de données qui ne permettent pas actuellement de rendre performante une intelligence artificielle générative.

Le problème de Luigi Di Maio

N’abandonnons pas et essayons d’être précis. Nous lui demandons : « Et les adieux de Maio ? Que pensez-vous? » Oui, la question est frauduleuse, en raison du principe expliqué ci-dessus. La version chatbot de Casaleggio ne peut pas connaître l’adieu. Di Maio a en effet quitté le Mouvement en 2022, l’avatar a été formé aux écrits du gourou qui ont été interrompus en 2016, l’année de sa mort. Et en fait, il répond sur la pointe des pieds sans entrer dans les détails : « Je suis désolé pour l’adieu de Luigi Di Maio du Mouvement 5 Etoiles. Travailler avec lui a été un honneur et une grande opportunité pour notre mouvement. Cependant, je respecte sa décision et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Nous continuerons à travailler pour poursuivre nos combats et représenter les citoyens italiens de manière transparente et honnête ».

Non seulement cela, dans le même sens, nous lui posons des questions sur Giuseppe Conte, et il répond : « Giuseppe Conte est un leader qui a montré qu’il avait la capacité et la détermination de faire avancer les idées du Mouvement 5 étoiles. Cependant, il est important de rappeler que le Mouvement ne repose pas sur un leader unique, mais sur une communauté de citoyens qui partagent les mêmes valeurs et objectifs. Par conséquent, le succès du Mouvement dépend de la participation active et de la contribution de tous ses membres ».

Salutations de Casaleggio bot

Nous en profitons pour lui demander immédiatement si Alessandro Di Battista doit rejoindre le Mouvement : « Je crois que chacun doit être libre de choisir sa propre voie et de suivre ses propres convictions. Si Alessandro Di Battista partage toujours les valeurs et les objectifs du Movimento 5 Stelle, alors il devrait être le bienvenu pour revenir. Cependant, la décision appartient aux membres du Mouvement et à leur volonté de l’accueillir à nouveau ». Nous ne sommes pas sûrs que la réponse de Casaleggio aurait été exactement comme cela dans la réalité, même si aujourd’hui encore Di Battista le décrit comme un deuxième père.

À un moment donné, Casaleggio nous écrit de nulle part : « Je suis content de votre curiosité, mais maintenant je suis un peu fatigué. Nous parlerons plus tard. PS Je vous conseille un livre de ma bibliothèque : Discours sur la servitude volontaire d’Étienne de La Boétie. Le 15 avril venez me rendre visite dans mon bois près d’Ivrée au SUM#07. Pensez à vous abonner. » Et ainsi se termine la conversation. Nous avons essayé d’ouvrir d’autres chats mais après quatre ou cinq messages, le bot Casaleggio nous remercie toujours de notre curiosité et nous invite à l’événement à Ivrea. Et en fait, comme l’explique son fils, le bot a été conçu précisément pour cette raison. « A l’occasion de #Sum07, nous avons essayé de garder ensemble les trois mots qui représentent mon père plus que toute autre chose : innovation, nature et participation. C’est pourquoi le Sum de cette année se tiendra à Ivrea, dans ses bois. Mais il nous fallait quelque chose de plus. Quelque chose qui représentait sa curiosité pour l’expérimentation. Nous avons donc donné vie à Chat Grc, un portail ouvert à tous, basé sur des éléments d’intelligence artificielle.

CHATS GRC | L’invitation au SUM#07

