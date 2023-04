Un cachalot gigantesque s’est échoué à Bali et a été secouru, mais est retourné sur le rivage et est mort

Un cachalot de 18 mètres s’est échoué au large de la côte est de Bali. L’animal est secouru une première fois et ramené à la mer, mais s’échoue sur une deuxième plage et meurt. Les causes ne sont pas connues, mais l’ingestion de plastique est à craindre.

Un cachalot échoué

Un énorme cachalot de 18 mètres s’est échoué sur une plage de Bali et est mort. L’animal, comme le rapporte NDTV, s’était échoué la veille au large de la côte est de l’île très touristique, mais avait repris le large « grâce à l’aide des gens » (très probablement grâce à l’aide de la marée haute, compte tenu de la taille colossale). Cependant, après avoir repris la mer, le majestueux cétacé à dents s’est échoué à nouveau le lendemain dans la région de Klungkung et a malheureusement perdu la vie.

Lorsque ces mammifères marins sont blessés, malades ou mourants, ils s’approchent souvent de la côte et finissent échoués, mais pour le moment, les causes de la mort ne sont pas claires. Il n’est pas exclu qu’il ait été tué en ingérant du plastique, une cause fréquente de décès chez les cachalots, les plus grands prédateurs vivants sur Terre. En novembre 2018, également en Indonésie, un spécimen de 10 mètres s’est échoué le long de la côte du parc national de Wakatobi. L’autopsie a révélé plus d’un millier de morceaux de plastique dans son estomac, dont plus d’une centaine de verres, une trentaine de sacs, des filets en nylon et même des tongs. L’Indonésie fait partie des principaux pays au monde à rejeter des déchets plastiques en mer, avec un impact catastrophique sur la faune marine.

Une enquête d’autopsie approfondie sera menée pour déterminer les causes de la mort du spécimen qui s’est échoué le 6 avril. «Nous enquêtons toujours sur la cause du décès. Nous voulons obtenir une explication scientifique, qu’elle ait été causée par la pollution ou par le plastique », a déclaré à l’Agence France Presse (AFP) le Dr Permana Yudiarso, responsable local du Département de la mer et de la pêche. Après les examens d’autopsie, le cétacé sera enterré sous le sable à l’aide d’une grosse pelleteuse. Les autorités locales ont complètement bouclé la plage de Klungkung pour empêcher les gens de voler la viande ou d’autres parties du cachalot.

Yudiarso a déclaré que trois des cachalots échoués à Bali sont morts ces derniers mois, mais il y a eu beaucoup plus d’échouages ​​de diverses espèces de cétacés. Au cours de la seule semaine dernière, les autorités indonésiennes en ont dénombré 18, dont la plupart – heureusement – avec un résultat positif. L’un des sauvetages les plus audacieux a impliqué un autre cachalot de 10 mètres de long, qui s’est retrouvé sur la plage de Lepang dans le village de Takmung, également le long de la côte de Klungkung. Comme le raconte CocoNuts, le cachalot s’est échoué vers 4h30 et s’est blessé lorsqu’il est entré en contact avec les récifs coralliens devant la côte. Heureusement, grâce à l’aide de nombreuses personnes et à la marée haute, il a repris le large, sans rebrousser chemin comme le spécimen de 18 mètres.

