De nouvelles fonctionnalités Apple Maps arrivent en Autriche, en Croatie, en Tchéquie, en Hongrie, en Pologne et en Slovénie

Apple a maintenant déployé les nouvelles fonctionnalités Apple Maps dans six nouveaux pays : l’Autriche, la Croatie, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie. La nouvelle expérience a été lancée pour la première fois dans certaines parties des États-Unis en 2018, et la couverture a été étendue près de 20 fois depuis lors.

Les nouvelles fonctionnalités incluent Look Around, le guidage sur voie, le partage ETA et le guidage en langage naturel…

Apple a progressivement déployé la nouvelle expérience Apple Maps dans le monde entier, ce qui, selon la société, impliquait de créer les nouvelles cartes à partir de zéro.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs d’Autriche, de Croatie, de Tchéquie, de Hongrie, de Pologne et de Slovénie peuvent découvrir les nouvelles cartes Apple. Avec une navigation plus rapide et plus précise ; des vues complètes des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports et des centres commerciaux ; et des monuments en trois dimensions comme Wiener Riesenrad en Autriche, Pula Arena en Croatie et le château de Buda en Hongrie, il est désormais plus facile et plus agréable de tracer n’importe quel voyage.

« Apple Maps est le meilleur moyen d’explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant votre vie privée. Nous sommes ravis d’offrir cette expérience à encore plus d’utilisateurs avec les nouvelles fonctionnalités que nous déployons aujourd’hui », a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d’Apple. « Maps a été reconstruit à partir de zéro, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut offrir, comme Look Around, Natural Language Guidance, et plus encore. Désormais, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs de trouver les endroits qu’ils aiment et de se rendre là où ils vont.