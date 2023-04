ChatGPT 5 devrait bientôt être lancé avec une intelligence de type humain

Il y a quelques semaines à peine, OpenAI a annoncé et lancé GPT 4, la dernière version de son Large Language Model (LLM). Maintenant, il est possible que la prochaine itération majeure, GPT 5, soit publiée d’ici la fin de 2023. Cette information provient d’un rapport BGR, basé sur des tweets du développeur Siqi Chen.

Cependant, OpenAI n’a pas encore parlé de GPT 5 en public. Par conséquent, nous ne savons pas à quels changements et améliorations nous attendre. Le tweet initial de Chen suggérait qu’OpenAI s’attend à ce que GPT 5 réalise l’intelligence générale artificielle (AGI). Si cela est vrai, cela indique que le chatbot atteindrait une compréhension et une intelligence de type humain.

ChatGPT avec GPT 5 atteindra la compréhension et l’intelligence humaines

GPT-4 est déjà une amélioration significative par rapport à GPT-3.5, le modèle précédent qui alimentait ChatGPT depuis plusieurs mois. Notamment, GPT-4 peut analyser des images en plus du texte. Il peut gérer des tâches plus complexes et est plus créatif que son prédécesseur.

Microsoft a confirmé que son nouveau moteur de recherche Bing utilise GPT-4 depuis son lancement en avant-première. Compte tenu de ces avancées, il est raisonnable de supposer que le GPT-5 représenterait un grand pas en avant. Cependant, nous ne savons pas quelle pourrait être l’ampleur de cette étape.

Chen a ensuite clarifié sa déclaration sur l’AGI, affirmant que la réalisation de l’AGI avec GPT-5 n’est pas une croyance consensuelle au sein d’OpenAI, mais certaines personnes pensent que cela pourrait arriver. Ceci est différent de dire que « OpenAI s’attend à ce qu’il atteigne l’AGI ».

Il y a eu des rapports contradictoires sur le sujet. TechRadar a publié un article intitulé « ChatGPT a réussi le test de Turing et si vous êtes paniqué, vous n’êtes pas seul ». En revanche, Tom’s Guide a publié un article intitulé « Non, ChatGPT n’a pas réussi le test de Turing – mais voici quand il pourrait ».

Comme GPT-5 n’est pas officiellement confirmé par OpenAI, il est sage d’attendre avant de former des attentes. Si la prochaine génération de GPT est lancée d’ici la fin de 2023, elle sera probablement plus performante que GPT-4. Cependant, les discussions sur l’intelligence artificielle et la compréhension au niveau humain pourraient devoir attendre.

GPT 5 est la prochaine grande nouveauté de l’intelligence artificielle.

Pour résumer, il y a des spéculations selon lesquelles OpenAI pourrait publier GPT-5, la prochaine itération de son LLM, d’ici la fin de 2023. Bien que la société n’ait pas discuté publiquement de GPT-5, le développeur Siqi Chen a laissé entendre que certaines personnes au sein d’OpenAI pensent qu’il pourrait atteindre l’AGI.

GPT-4 a déjà montré des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur, GPT-3.5. Il peut analyser des images et du texte et effectuer des tâches plus complexes. Bing de Microsoft utilise également GPT-4, indiquant son potentiel.

Bien que le GPT-5 puisse constituer un bond en avant significatif, l’ampleur de ce bond reste incertaine. Chen a précisé que tout le monde au sein d’OpenAI ne pense pas que GPT-5 atteindra AGI, mais certains le font. En tant que tel, il est important d’être prudent quant à la formation d’attentes concernant les capacités du GPT-5.

Il y a eu des opinions contradictoires quant à savoir si ChatGPT a réussi le test de Turing. Alors que certains le croient, d’autres ne sont pas d’accord. Le GPT-5 n’étant pas officiellement confirmé, il est préférable d’attendre plus d’informations avant de faire des prédictions sur son potentiel.

Dans l’ensemble, la sortie possible du GPT-5 d’ici la fin de 2023 soulève des questions sur ses capacités et son potentiel pour atteindre l’AGI. Bien que GPT-4 ait déjà démontré des avancées significatives, il est crucial d’attendre la confirmation officielle d’OpenAI avant de formuler des attentes concernant GPT-5.

De nombreux experts mettent en garde contre les risques de créer une IA trop intelligente et trop puissante. Cela pourrait potentiellement constituer une menace existentielle pour l’humanité.

Pour répondre à ces préoccupations, certains chercheurs plaident pour des systèmes d’IA plus transparents et responsables. Cela inclut l’utilisation d’une IA explicable, qui permettrait aux humains de comprendre comment les systèmes d’IA prennent des décisions. De plus, certains demandent une réglementation et une surveillance accrues du développement de l’IA pour s’assurer qu’il est fait de manière éthique et responsable. En prenant ces mesures, nous pouvons contribuer à garantir que la technologie de l’IA continue de progresser de manière sûre et bénéfique.

