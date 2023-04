Ceux qui dorment trop peu ou trop ont un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral : également associé au ronflement et aux apnées

Une équipe de recherche internationale a trouvé une association statistiquement significative entre le manque de sommeil et le risque d’AVC. Les personnes qui ronflent, dorment trop, trop peu, font de longues siestes, souffrent d’apnée du sommeil et ont généralement un sommeil perturbé sont plus susceptibles de développer la maladie.

Les personnes qui dorment mal ont un risque plus élevé d’accident vasculaire cérébral. Les risques de développer un « AVC » augmentent considérablement si vous dormez trop peu, trop, ronflez, souffrez d’apnée du sommeil et d’autres comportements/symptômes qui perturbent le sommeil. Il est important de souligner que le résultat est lié à une étude d’association, qui ne met pas en évidence les relations de cause à effet, cependant la relation statistique qui en ressort est significative. De plus, de nombreuses études menées dans le passé ont déterminé qu’un mauvais repos, d’une manière non conforme aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), peut avoir un impact significatif sur la santé. Il n’est donc pas étonnant qu’il puisse également augmenter le risque d’AVC.

L’association entre le « mauvais » sommeil et la probabilité d’avoir un accident vasculaire cérébral a été déterminée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Université nationale d’Irlande à Galway, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département de médecine de l’Université d’Irlande. University (Ontario), l’École de médecine et de pharmacologie de l’University of Western Australia, le Rush Alzheimer Disease Research Center à Chicago (États-Unis) et d’autres institutions. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Christine Eileen McCarthy, professeur au département de médecine de l’université irlandaise, sont parvenus à leurs conclusions après avoir impliqué environ 5 000 personnes dans une étude ad hoc. Ils ont comparé les données de 2 243 patients qui avaient eu un accident vasculaire cérébral ou une hémorragie intracérébrale (entrées dans la base de données INTERSTROKE) avec celles de 2 253 personnes qui n’avaient pas eu ces problèmes. Tous les participants ont reçu des questionnaires pour déterminer la qualité du sommeil.

En recoupant les données et en les ajustant aux facteurs de risque connus d’AVC tels que l’âge, le sexe, le tabagisme, l’activité physique et d’autres paramètres, les chercheurs ont déterminé que ceux qui dormaient mal et mal avaient un risque plus élevé de développer une apoplectie d’AVC. Concrètement, ceux qui dormaient peu (moins de 5 heures par jour) avaient trois fois plus de risques par rapport à ceux qui dormaient 7, la valeur appropriée pour un adulte selon les normes de l’OMS. Ceux qui dormaient trop, c’est-à-dire plus de 9 heures, étaient deux fois plus susceptibles de faire un AVC. Même la « sieste », la sieste diurne classique, lorsqu’elle durait plus d’une heure était associée à un risque plus élevé que ceux qui n’en faisaient pas, soit + 88 %. Cette découverte est similaire à une autre étude menée par une équipe chinoise de l’Université Xiangya Hospital Central South, qui a trouvé une relation entre la sieste et le risque d’AVC.

Le professeur McCarthy et ses collègues ont également découvert que les personnes qui ronflaient étaient 91% plus susceptibles de développer la maladie, tandis que celles souffrant d’apnée obstructive du sommeil (AOS) avaient environ trois fois plus de risques. « Non seulement nos résultats suggèrent que les problèmes de sommeil individuels peuvent augmenter le risque d’AVC, mais avoir plus de cinq de ces symptômes peut entraîner cinq fois plus de risque d’AVC que ceux qui n’ont pas de problèmes de sommeil », a déclaré le professeur McCarthy dans un communiqué de presse. « Nos résultats suggèrent que les problèmes de sommeil devraient être un domaine prioritaire pour la prévention des AVC », a-t-elle déclaré.

Malgré la relation statistiquement significative, il s’agissait d’une étude d’association sans preuve d’une relation de cause à effet. Ce n’est pas un hasard si le professeur Gerard Mayá, neurologue à l’unité du sommeil de l’Hospital Clínic de Barcelona qui n’a pas participé à l’étude, a souligné l’importance d’interpréter attentivement les résultats dans une interview avec El Pais. Par exemple, il précise que l’apnée obstructive du sommeil est la condition qui a le plus de preuves comme facteur de risque d’accident vasculaire cérébral, alors que si vous ronflez et n’avez pas de problèmes sous-jacents, vous n’avez pas à vous inquiéter (bien que presque toutes les personnes qui souffrent du ronflement, a-t-il souligné). Ce qui est certain, c’est que dormir peu ou mal n’est pas bon pour la santé et ceux qui en sont incapables doivent contacter un spécialiste, afin de respecter au maximum les paramètres recommandés pour leur tranche d’âge. Les détails de la recherche « Sleep Patterns and the Risk of Acute Stroke: Results from the INTERSTROKE International Case-Control Study » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité Neurology.

