Dites adieu aux discussions ennuyeuses avec la table d’harmonie intégrée à l’application Discord

Discord lance officiellement sa propre table d’harmonie intégrée à l’application que vous pouvez utiliser dans les chats vocaux. Vous pouvez utiliser la table d’harmonie pour jouer une variété de bruits dans les canaux vocaux pour vous amuser ou faire une farce à un ami. Auparavant uniquement disponible à titre d’essai pour quelques groupes sélectionnés, l’outil sera désormais mis à la disposition de tous les utilisateurs au cours des «semaines à venir», selon un article de blog sur la plate-forme Discord. Bien sûr, nous savons que « les semaines à venir » pourraient techniquement signifier « de nombreuses semaines ».

Pourtant, il y a un hic : la table d’harmonie de Discord n’est utilisable que sur l’application de bureau. Selon Kellyn Slone, directeur des communications produit, si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez entendre les sons mais pas utiliser le tableau. Pourtant, avoir une table d’harmonie Discord officielle est toujours une mise à niveau par rapport au passé, lorsque l’utilisation d’une table d’harmonie avec l’application nécessite l’utilisation d’un logiciel non officiel comme Voicemod.

Heureusement, vous pouvez réduire le niveau des tables d’harmonie Discord dans les paramètres si vous ne voulez pas entendre leurs bruits, selon un document d’assistance Discord. Vous pouvez configurer ces autorisations si vous souhaitez restreindre l’utilisation d’une table d’harmonie sur votre serveur.

Les utilisateurs de Discord Nitro obtiendront plus d’avantages

La possibilité d’utiliser leurs sons téléchargés sur d’autres serveurs sera un bonus pour les abonnés Nitro avec leurs tables d’harmonie. Et ce n’est qu’une des quelques nouvelles fonctionnalités proposées aux abonnés Nitro. Ils obtiendront également plus de thèmes et d’avatars uniques. De plus, tous les utilisateurs de Discord Nitro recevront le nouveau

Tous les utilisateurs de bureau Discord recevront d’abord deux fonctionnalités Super ReactionsSuper Reactions que vous pouvez utiliser sur le client de bureau pour donner à une réaction emoji une touche d’animation.

Cependant, les utilisateurs de cette fonctionnalité doivent savoir qu’elle a une limite. Alors que les abonnés Nitro Basic et Classic peuvent utiliser deux super réactions chaque semaine, les meilleurs abonnés peuvent en utiliser cinq. De plus, il y a aussi cinq nouveaux thèmes dont Retro Storm, Strawberry Lemonade, Aurora, Sepia et Neon Nights.

