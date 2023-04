La Terre vient de vivre le deuxième mois de mars le plus chaud de tous les temps

C’est ce qu’a annoncé le Copernicus Climate Change Service (C3S) mis en place par le Centre européen de prévisions météorologiques à moyen terme pour le compte de la Commission européenne. Il ne le précède qu’en mars 2016.

Le mois de mars 2023 a été le deuxième mois le plus chaud au monde, précédé seulement de mars 2016. Cela a été annoncé par le service Copernicus sur le changement climatique (C3S), le service sur le changement climatique mis en place par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme au nom de l’Union européenne. Commission, dont les dernières données montrent que la Terre vient de connaître le deuxième mois de mars le plus chaud depuis les années 800, date à laquelle les températures enregistrées sur notre planète sont conservées.

Mars 2023 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré

Selon les données du bulletin mensuel C3S sur les changements observés de la température de l’air à la surface de la planète, les températures en mars 2023 étaient supérieures à la moyenne dans le sud et le centre de l’Europe, mais inférieures à la moyenne dans la majeure partie de l’Europe du Nord. Il faisait également beaucoup plus chaud sur une grande partie de l’Afrique du Nord, du sud-ouest de la Russie et de la majeure partie de l’Asie, où plusieurs nouveaux records ont été établis pour mars. Des températures bien supérieures à la moyenne ont également été enregistrées dans le nord-est de l’Amérique du Nord, en Argentine et en Amérique du Sud voisine, ainsi que dans de grandes parties de l’Australie et de la région côtière de l’Antarctique. Les régions de l’ouest et du centre de l’Amérique du Nord, en revanche, ont connu des températures nettement inférieures à la moyenne de la période.

Sur le plan hydrologique, le mois de mars 2023 a été plus humide que la moyenne dans la ceinture s’étendant d’ouest en nord-est à travers le nord de l’Europe et sur la Turquie. À l’inverse, certaines parties de la péninsule ibérique, l’arc alpin, des zones d’Europe centrale, les Balkans orientaux et la côte nord-ouest de la mer Caspienne ont connu des conditions plus sèches que la moyenne de la période.

En dehors de l’Europe, mars 2023 a été plus humide que la moyenne dans plusieurs régions des États-Unis et d’Asie, la péninsule de la Corne de l’Afrique, la Nouvelle-Zélande, le nord de l’Australie, certaines parties de l’Afrique australe et le Brésil. Dans nombre de ces régions, de fortes pluies ont provoqué des inondations. Des conditions plus sèches que la moyenne ont été enregistrées en Argentine, qui a connu une sécheresse continue, le sud de l’Australie, le sud-ouest de l’Afrique et certaines parties de l’Asie, où dans de nombreux cas des températures supérieures à la moyenne ont été aggravées.

La situation de la banquise

Les températures supérieures à la moyenne ont eu un impact sur la banquise, en particulier l’étendue de la banquise en Antarctique, qui a connu la deuxième étendue la plus basse jamais enregistrée pour mars à 28 % en dessous de la moyenne, après l’extension record enregistrée en février. Des concentrations de glace de mer inférieures à la moyenne ont été observées dans tous les secteurs de l’océan Austral, mais aussi dans l’océan Arctique, où l’étendue de la glace de mer était inférieure de 4 % à la moyenne, la quatrième plus faible jamais enregistrée pour le mois de mars mais toujours similaire aux trois extensions minimales. jamais observé. En revanche, les concentrations de glace de mer enregistrées dans la mer du Groenland étaient supérieures à la moyenne.

