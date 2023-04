Le jeu de meurtre Sonic du poisson d’avril devient le titre PC le mieux noté de Sega

WTF ? ! Pas pour la première fois, quelque chose qui a commencé comme une blague du poisson d’avril est devenu un succès inattendu. A cette occasion, c’était The Murder of Sonic the Hedgehog de Sega, un roman visuel gratuit dans lequel la rapide mascotte bleue a été tuée (ou l’a-t-il ?). Non seulement il est devenu le titre PC le plus performant de Sega, mais aussi le 62e jeu le mieux noté sur Steam.

Le 1er avril, Sega a rejoint les nombreuses autres entreprises du monde entier pour faire quelque chose de farfelu pour le poisson d’avril, et c’est ainsi que The Murder of Sonic the Hedgehog est sorti. Bien que ce roman visuel ne soit certainement pas Return of the Obra Dinn, c’est une façon agréable de passer quelques heures sans dépenser d’argent.

Alors que ces sortes de blagues du poisson d’avril sont généralement faites pour obtenir un peu de publicité, le jeu de Sega a eu plus de succès que la société ne l’imaginait probablement. Depuis sa sortie il y a six jours, The Murder of Sonic the Hedgehog a été téléchargé plus d’un million de fois. C’est actuellement le 62e jeu le mieux évalué sur Steam, un au-dessus d’Undertale, et il occupait la 61e position, grâce à 98% de ses 11 000 test d’utilisateurs Steam positifs.

Plus d’un million d’entre vous ont saisi The Murder of Sonic the Hedgehog et c’est actuellement le jeu #61 le mieux noté sur Steam de TOUS LES TEMPS. Absolument irréel. Merci à tous, vraiment beaucoup. �’� pic.twitter.com/Cy2cIo2AHl — Katie – MiniKitty (@KatieChrz) 5 avril 2023

La popularité indique que le jeu est désormais le titre le mieux évalué de Sega sur Steam, devançant Sonic & All-Stars Racing Transformed Collection et Sonic Mania, qui ont tous deux des notes positives de 94%.

Nous avons déjà vu des produits réels et réussis provenir des farces du poisson d’avril. Le projet Breadwinner de Razer, qui a commencé comme une blague du poisson d’avril en 2016, a fini par devenir un véritable grille-pain de cuisine avec un éclairage Razer Chroma.

Ensuite, il y avait le clavier Stack Overflow appelé The Key qui se compose de seulement trois touches : Ctrl, C et V. Cela s’est produit lorsque Stack Overflow a continué à afficher une pop-up ironique informant les utilisateurs qu’ils étaient presque à court de liberté. copies à chaque fois qu’ils utilisaient une commande clavier pour copier des caractères du site. Le produit réel à 29 $ a connu un tel succès qu’une version mise à jour comprenant des commutateurs RVB et remplaçables à chaud a été créée.

Plus récemment, l’ordinateur de poche de jeu Asus ROG Ally annoncé à l’origine comme une blague du poisson d’avril devient également un véritable produit, un plus petit, plus léger et plus puissant que le Steam Deck, selon Asus.



