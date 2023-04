Google contre Huawei : l’application Huawei Health supprimée du Play Store

Il est choquant d’apprendre que l’application Huawei Health n’est plus disponible sur le Google Play Store. Peu importe qu’il s’agisse d’une application de suivi de la santé qui fournit des informations similaires à ses utilisateurs, tout comme l’application Samsung Health. Plus important encore, des centaines de milliers de personnes utilisent l’application Santé.

Il leur suffit de le connecter à la Huawei Watch. Avec l’application sur leur téléphone, les utilisateurs peuvent gérer et suivre leur forme physique et d’autres activités liées à la santé. Les utilisateurs peuvent surveiller la fréquence cardiaque, suivre le sommeil, compter les pas, etc. Cependant, il est choquant de savoir que l’application de santé d’un fabricant chinois n’est pas disponible dans le Google Play Store.

L’application Huawei Health est supprimée de Google Play Store pour des raisons inconnues :

Ce sera une nouvelle décevante pour les utilisateurs qui comptent sur l’application Huawei Health pour suivre leur santé et leur forme physique. Apparemment, c’est décevant pour eux car Google a supprimé l’application du Play Store. Google semble être du bon côté, puisque la dernière version de l’application est sortie en 2020.

De plus, il ne prend pas en charge les montres Huawei telles que le Band 7. Vous avez maintenant deux options : télécharger l’application depuis la galerie Huawei ou l’APK depuis Internet. Il convient de mentionner que la deuxième méthode pourrait apporter des virus.

Il y a encore de bonnes nouvelles pour les utilisateurs portables de Huawei, car l’application est toujours disponible sur l’App Store et le Samsung Galaxy Store. L’application est uniquement compatible avec les montres connectées et les trackers de fitness Huawei. Pour le moment, nous ne savons pas pourquoi Google a supprimé l’application Huawei Health du Play Store.

Cependant, on a le sentiment que des problèmes techniques ont empêché Huawei de mettre à jour son application pendant si longtemps. De plus, les utilisateurs disposant de l’application Huawei Health sur leur téléphone peuvent toujours l’utiliser normalement. De plus, l’application ne recevra pas de futures mises à jour pour les corrections de bugs.

