Le niveau de la mer a déjà monté de plus de 9 centimètres en seulement 30 ans

C’est ce que révèle une nouvelle évaluation par satellite de la NASA qui suit et projette l’élévation moyenne mondiale du niveau de la mer : « D’ici 2040, il pourrait être encore 9 cm plus haut qu’aujourd’hui ».

Depuis 1993, le niveau moyen mondial de la mer a augmenté de plus de 9 cm, le taux annuel d’élévation ayant plus que doublé en 30 ans, passant de 0,2 cm/an en 1993 à 0,44 cm/an en 2022. montre une nouvelle évaluation de la NASA basée sur données enregistrées à partir de cinq satellites depuis 1993, qui tracent et projettent l’augmentation moyenne mondiale au cours des prochaines décennies. Et les nouvelles ne sont pas bonnes.

Les données satellitaires révèlent à quel point le niveau de la mer va monter

Comme résumé dans le graphique ci-dessous, si aucune mesure n’est prise pour lutter contre le changement climatique, le taux d’élévation du niveau de la mer augmentera encore, atteignant 0,66 cm/an en 2050. Cela indique qu’en 2040, le niveau de la mer pourrait être de 9,3 cm. plus élevé qu’aujourd’hui. « Nous avons cette vision claire de l’élévation récente du niveau de la mer et pouvons mieux prédire combien et à quelle vitesse les océans vont continuer à monter parce que la NASA et le Centre National d’Études Spatiales (CNES) ont recueilli des décennies d’observations océaniques », a déclaré Karen St. Germain, directeur de la Division des sciences de la Terre de la NASA à Washington – . Ces observations climatiques clés aident à façonner les services opérationnels de nombreuses autres agences fédérales et internationales qui travaillent avec les communautés côtières pour atténuer et répondre à la montée des eaux. »

Élévation du niveau de la mer (en bleu) à partir des données enregistrées par cinq satellites depuis 1993. La ligne rouge continue montre la trajectoire d’élévation de 1993 à 2022 et projetée jusqu’en 2020 / Crédit : NASA/JPL–Caltech

Le niveau de la mer continue d’augmenter en raison du réchauffement climatique dû aux quantités excessives de gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone (CO2) que nous rejetons dans l’atmosphère. La hausse des températures fait fondre les calottes glaciaires et les glaciers de la Terre, ajoutant plus d’eau douce à l’océan et provoquant l’expansion de l’eau de mer. Ces deux effets contribuent à l’élévation du niveau de la mer, surpassant les influences naturelles sur la hauteur de la surface de la mer, telles que La Niña, le phénomène océanique et atmosphérique qui, pendant les années particulièrement fortes, peut provoquer un abaissement temporaire du niveau moyen des mers, car le temps les modèles changent d’une manière qui conduit à plus de précipitations sur terre que sur l’océan.

Cet effet a été observé en 2022, au cours de laquelle le taux annuel prévu d’élévation de la mer a augmenté moins que prévu mais toujours égal à 0,27 cm, l’équivalent d’un million de piscines olympiques se déversant chaque jour dans l’océan. « La surveillance des gaz à effet de serre que nous rejetons dans l’atmosphère nous indique à quel point nous modifions le climat, mais le niveau de la mer nous montre comment il réagit », a ajouté Josh Willis, océanographe au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA à Pasadena, dans un déclaration Californie – . Ces mesures sont une mesure fondamentale de la mesure dans laquelle les humains remodèlent le climat. »

Comment mesure-t-on l’élévation du niveau de la mer ?

Les mesures de la hauteur de la mer ont commencé il y a 30 ans avec la mission américano-française TOPEX/Poséidon et se sont poursuivies à travers quatre missions successives gérées par la NASA et ses partenaires, dont l’agence spatiale française CNES, l’Agence spatiale (ESA) et l’US National Oceanic and Atmospheric Administration. La mission la plus récente, baptisée Sentinel-6/Jason-CS (Continuity of Service), est constituée de deux satellites qui continueront à effectuer ces mesures jusqu’en 2030. Le premier de ces deux satellites, Sentinel-6 Michael Freilich, a été lancé en 2020 , tandis que le lancement du deuxième satellite est prévu pour 2025.

« Le record satellite de 30 ans nous permet de voir à travers les changements à court terme qui se produisent naturellement dans l’océan et nous aide à identifier les tendances qui nous indiquent où se dirige le niveau de la mer », a déclaré Ben Hamlington du JPL, chef de l’équipe scientifique de la NASA sur changement du niveau de la mer.

De telles observations sont rendues possibles grâce aux innovations scientifiques et techniques qui permettent de mieux comprendre l’état actuel des océans à l’échelle mondiale, comme les altimètres radar qui permettent de produire des mesures toujours plus précises du niveau de la mer dans le monde entier. Fondamentalement, pour calculer la hauteur du niveau de la mer, les altimètres radar font rebondir les signaux micro-ondes sur la surface de l’océan, enregistrant le temps nécessaire au signal pour voyager d’un satellite à la Terre et retour, ainsi que la force du retour.

Lorsque les nouvelles données d’élévation sont combinées à plus d’un siècle d’observations de surface provenant de sources côtières, elles améliorent et améliorent considérablement la compréhension de l’évolution de la hauteur de la surface de la mer à l’échelle mondiale. Et lorsque ces mesures sont combinées avec d’autres ensembles de données de la NASA sur la masse de glace, le mouvement des terres et d’autres changements terrestres, il est possible de déchiffrer comment et pourquoi le niveau de la mer augmente.

