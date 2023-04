Vous voulez un appel à la lune ? Nokia s’assurera que vous avez un signal !

De nos jours, les marques s’attachent davantage à vous faire pointer votre appareil photo vers le ciel et à cliquer sur des clichés « totalement naturels » de la lune. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu’était la vie là-haut ? As-tu? Peut-être avez-vous même envisagé de passer un coup de fil et de vérifier les choses. Eh bien, Nokia prévoit de s’assurer que vous recevez un signal !

Lors de l’événement Mobile World Congress en mars, l’ingénieur principal de Nokia a déclaré aux journalistes que la société prévoyait de lancer quelque chose de grand. Et en gros, Luis Maestro Ruiz De Temino a fait référence à tout un réseau 4G qui est sur le point de s’installer à la surface de la lune.

La technologie de réseau 4G de Nokia fait un grand bond en avant

Selon le rapport de CNBC, Nokia prévoit de faire sauter son réseau 4G à bord d’une fusée SpaceX et de se diriger vers le cratère Shackleton. Une fois qu’il y atterrira, il s’installera de manière permanente sur le limbe sud de la lune. Mais comment être capable avec ce réseau ?

Nokia a essentiellement mis au point une station basée sur une antenne. Il est livré avec des fonctionnalités EPC intégrées. Et il sera logé dans un atterrisseur lunaire Nova-C. Vous vous demandez où il sera alimenté? Eh bien, il s’appuiera sur un rover à énergie solaire pour obtenir toute l’énergie nécessaire pour rester opérationnel.

La station de base et le rover communiqueront via LTE et permettront aux astronautes d’envoyer des messages rapides vers la Terre. Par exemple, la technologie de réseau Nokia 4G pourrait permettre aux astronautes de diffuser des vidéos en temps réel vers le contrôle de mission. Parallèlement à cela, ils peuvent même rattraper rapidement leurs amis et leur famille.

Nokia affirme que l’équipement est parfaitement capable de gérer le stress environnemental de l’espace. Il est livré avec une construction personnalisée, ce qui lui permet de gérer exceptionnellement bien les chocs, les accélérations et les vibrations. Ainsi, le signal du réseau 4G pourrait rester très stable sur la lune.

