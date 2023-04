Microsoft et AMD ne résolvent pas le problème d’attestation TPM dans Windows 11 pour certains Ryzen

Windows 11 est le nouveau système d’exploitation de Microsoft qui promet une expérience plus moderne, fluide et sécurisée que Windows 10. Cependant, tout n’est pas parfait dans le nouveau logiciel, car certains utilisateurs ont signalé un bug qui affecte l’attestation TPM (Trusted Platform Module) sur certains processeurs AMD Ryzen, en particulier le modèle 5800X3D.

Qu’est-ce que l’attestation TPM et pourquoi est-elle importante ?

L’attestation TPM est un processus qui vérifie que votre appareil répond aux exigences de sécurité de Windows 11, telles que la présence d’une puce TPM 2.0 intégrée ou externe, qui est utilisée pour stocker les clés cryptomonnaies et protéger les données sensibles. Cela peut être vérifié à partir de l’application de sécurité Windows ou du portail Intune pour les appareils gérés par une organisation.

L’attestation TPM est importante car elle vous permet d’accéder à certaines fonctionnalités avancées de Windows 11, telles que le cryptage BitLocker, le démarrage sécurisé ou le mode S. De plus, l’attestation TPM est l’une des exigences minimales pour installer Windows 11 sur un appareil, pour lequel, en cas d’échec, peut vous empêcher de mettre à niveau à partir de Windows 10 ou d’installer proprement le nouveau système.

Quels processeurs AMD Ryzen sont concernés par le bug ?

Selon les rapports des utilisateurs sur les forums Microsoft et AMD, l’échec de l’attestation TPM affecte principalement le processeur AMD Ryzen 7 5800X3D, qui est une version améliorée du Ryzen 7 5800X avec la technologie 3D V-Cache, qui augmente la taille et la vitesse du cache. Ce processeur est sorti fin 2022 et intègre une puce TPM 2.0, il devrait donc être compatible avec Windows 11 sans problème.

Cependant, de nombreux utilisateurs ont constaté que lors de l’installation de ce processeur sur leurs cartes mères compatibles, l’attestation TPM cesse de fonctionner et affiche le statut « Non pris en charge » dans l’application de sécurité Windows ou le code d’erreur « 0x80070490 » dans le portail de sécurité Intune. Cela se produit même si le processeur précédent fonctionnait correctement avec l’attestation TPM, comme le Ryzen 9 5900X ou Ryzen 7 5800X.

On ne sait pas exactement pourquoi cet échec se produit. Mais cela semble être lié au firmware ASP (AMD Secure Processor) de la puce TPM embarquée dans le processeur. Certains utilisateurs ont suggéré que cela pourrait être causé par un conflit entre le micrologiciel ASP et le BIOS de la carte mère. Ou à une mauvaise implémentation du firmware ASP par AMD.

Existe-t-il une solution au bug ?

Pour le moment, ni Microsoft ni AMD n’ont proposé de correctif officiel pour l’échec de l’attestation TPM dans Windows 11 pour les processeurs AMD Ryzen concernés. Dans la liste des problèmes connus pour Windows Autopilot, Microsoft reconnaît que l’attestation TPM peut échouer. Surtout sur les plates-formes AMD avec le firmware ASP et il est indiqué qu’aucune mise à jour n’est disponible pour le résoudre.

Pendant ce temps, AMD ne semble pas non plus avoir de correctifs pour le bug. Il existe de nombreux forums sans réponse où les utilisateurs se plaignent que l’attestation TPM cesse de fonctionner après la modification ou la mise à niveau du processeur. Le seul moyen de contourner le problème semble être d’acheter un module TPM externe et de le brancher sur la carte mère.

À quoi peut-on s’attendre pour l’avenir?

Microsoft et AMD devraient travailler ensemble pour trouver et corriger le bug. Et cette attestation TPM dans Windows 11 pour les processeurs AMD Ryzen cessera d’être un problème dès que possible. Une mise à jour du micrologiciel ASP de la puce TPM intégrée au processeur peut être nécessaire. Soit une mise à jour du BIOS de la carte mère, soit une combinaison des deux. Microsoft et AMD devraient également informer les utilisateurs de l’état du problème et des solutions possibles.

