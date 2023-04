Comment les fourmis ont-elles conquis le monde

Une équipe de recherche américaine l’a découvert en utilisant une combinaison de fossiles, d’ADN et de données sur les préférences d’habitat des espèces modernes.

Une fourmi tisserande (Oecophylla) en position de combat avec les mâchoires grandes ouvertes (Crédit : World Imaging/Wikipedia)

Les fourmis sont l’un des insectes les plus répandus sur Terre, avec plus de 14 000 espèces réparties sur tous les continents à l’exception de l’Antarctique, et une population qui, selon les estimations les plus récentes, est d’environ 20 quadrillions, soit 20 milliards de millions. Mais comment les fourmis ont conquis le monde est jusqu’à présent resté un mystère. Cependant, une équipe de recherche américaine a voulu faire la lumière sur la question, recherchant des indices utiles pour comprendre une étape clé de leur diffusion, ou plutôt comprendre comment ils ont évolué à partir d’un seul ancêtre commun pour pouvoir coloniser des lieux profondément différents. Les scientifiques savaient déjà que les fourmis et les plantes à fleurs, ou angiospermes, sont toutes deux apparues il y a environ 140 millions d’années et se sont ensuite répandues, s’étendant dans de nouveaux habitats. Cependant, la preuve d’un lien entre le chemin évolutif des plantes à fleurs et celui des fourmis s’est avérée insaisissable.

Pour trouver ce lien, les chercheurs ont utilisé une combinaison de fossiles, d’ADN et de données sur les préférences d’habitat des espèces modernes pour reconstituer la base de l’évolution conjointe entre les fourmis et les plantes à fleurs au cours des 60 derniers millions d’années. Découvrir que, lorsque les plantes à fleurs se sont développées dans les forêts, les fourmis les ont chassées, déclenchant l’évolution des milliers d’espèces qui existent aujourd’hui.

Plus précisément, en comparant les climats habités par 1 400 espèces de fourmis modernes, y compris les données de température et de précipitations, avec une reconstruction à l’échelle temporelle de l’arbre généalogique des fourmis, basée sur des informations génétiques et des fossiles de fourmis conservés dans l’ambre, les chercheurs ont formulé des hypothèses sur la vie des fourmis préhistoriques. Ces données, associées à des informations similaires sur les plantes, ont mis en lumière le rôle des espèces végétales dans l’évolution et la propagation des fourmis.

Les plantes à fleurs ont favorisé l’expansion des fourmis

Les travaux des chercheurs, publiés dans la revue Evolution Letters, montrent qu’il y a environ 60 millions d’années, les fourmis vivaient principalement dans les forêts et construisaient leurs nids sous terre. « Pendant ce temps, certaines des plantes de ces forêts ont évolué pour exhaler plus de vapeur d’eau à travers de minuscules trous dans leurs feuilles », a déclaré Matthew Nelsen, chercheur au Field Museum de Chicago et auteur principal de l’étude. Cela a rendu ces endroits beaucoup plus humides, de sorte que l’environnement est devenu plus comme une forêt tropicale. »

Dans ce milieu plus humide, certaines des fourmis ont commencé à déplacer leurs nids du sous-sol vers les arbres, sans toutefois être les seules à migrer vers le feuillage des plantes : à la même période aussi des grenouilles, des serpents et des plantes épiphytes, semblables aux broméliacées et aux plantes aériennes que nous avons aujourd’hui, se sont déplacées vers les arbres, aidant à créer de nouvelles communautés d’arbres. Pendant ce temps, certaines plantes à fleurs qui vivaient dans ces mêmes forêts ont commencé à se répandre vers l’extérieur, se dirigeant lentement vers des régions plus sèches et s’adaptant pour prospérer dans des conditions plus sèches. Cela semble avoir incité certaines fourmis à aller plus loin. Pouquoi?

Selon Nelsen et ses collègues, Corrie Moreau de l’Université Cornell, Kevin Boyce de l’Université de Stanford et Richard Ree du Field Museum de Chicago, les plantes de ces habitats arides auraient évolué pour produire de la nourriture pour les fourmis, notamment des élaiosomes – de petits appendices charnus qui forme sur les graines – riche en matières grasses particulièrement appétissantes pour les insectes. « Et quand les fourmis prennent les graines pour sécuriser les élaïosomes, elles aident à les disperser – souligne Nelsen -. Une victoire pour les plantes mères ».

« Cela montre le rôle important que jouent les plantes dans le façonnement des écosystèmes, notamment à la lumière des crises climatiques et de la biodiversité auxquelles nous sommes confrontés – rappelle le chercheur -. Les changements dans les communautés végétales à la suite du changement climatique peuvent donc avoir un impact en cascade sur les animaux et d’autres organismes dépendant des plantes. »

