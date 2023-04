Le Galaxy S24 pourrait ne pas comporter Snapdragon 8 Gen 3; Préparez-vous à une grande déception !

La série Galaxy S23 a connu un assez bon début. Et même avec quelques revers, ça va toujours fort. Ce succès majeur de la série fait que beaucoup d’entre nous se demandent ce que Samsung réserve à la série Galaxy S24. Eh bien, même si nous venons d’entrer dans le Q2 de 2023, les rumeurs sur la prochaine série phare ont déjà commencé à circuler.

Auparavant, nous avons appris que la série Galaxy S24 aura une refonte majeure. Et maintenant, une rumeur concernant le chipset des téléphones phares a attiré beaucoup d’attention. Cependant, contrairement à la rumeur précédente, celle-ci pourrait vous mettre en détresse.

La série Galaxy S24 pourrait avec la fonctionnalité exclusive Exynos 2400

La rumeur vient d’un média qui a récemment parlé du Galaxy S23 FE. Et cette nouvelle était également assez décevante. Néanmoins, cette fois, le média a fait la lumière sur le chipset que la série Galaxy S24 pourrait accompagner. Selon le point de vente, Samsung travaille actuellement sur l’Exynos 2400, et le chipset fera ses débuts avec les téléphones S24 l’année prochaine.

Peu importe la qualité de la rumeur, vous devez la prendre avec un grain de sel. La raison en est que Qualcomm et Samsung ont signé un accord en 2022. Selon cet accord, Samsung devra s’en tenir aux puces Qualcomm pour les produits phares de Galaxy, même si la société coréenne parvient à apporter quelque chose de mieux.

Nous avons déjà vu l’accord en action avec la série Galaxy S23. Tous les téléphones sont livrés avec un Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy SoC. Et contrairement à la série Galaxy S22, il n’y a pas d’autre variante des téléphones disponibles dans d’autres régions. Ce deal suffit à nous faire croire que le Galaxy S24 viendra avec une puce Snapdragon.

Cependant, selon la publication d’information, Samsung fera entrer l’Exynos 2400 en production de masse d’ici novembre. Cette chronologie se heurte à peu près à la chronologie habituelle de Snapdragon consistant à lancer un SoC de nouvelle génération sur le marché. Et comme le chipset sera produit en série, le média pense qu’il pourrait se retrouver dans les téléphones Galaxy S24.

Mais qu’en est-il de l’accord ?

Idéalement parlant, Samsung ne ferait rien de mal en utilisant sa puce interne pour alimenter les produits phares de nouvelle génération. Cependant, pour l’utilisateur, c’est une mauvaise nouvelle car les chipsets Exynos n’ont pas un bon bilan. En fait, l’une des raisons pour lesquelles Samsung a opté pour Snapdragon pour la série Galaxy S23 est la performance peu fiable des puces Exynos.

Avec le recul, les Exyos 9820, 990, 2100 et, plus important encore, 2200 étaient tous connus pour offrir des performances inférieures à la moyenne par rapport à leurs homologues de Snapdragon. Les utilisateurs de ces téléphones ont inondé les forums de plaintes. Et le principal inconvénient est que les chipsets Exynos ne donnent même plus aux produits phares de Galaxy l’impression d’être des produits phares.

Donc, si Samsung veut effectivement intégrer Exynos 2400 dans la série Galaxy S24, il doit avoir une formule gagnante à portée de main. Si l’Exynos 2400 ne peut même pas concurrencer de près le Snapdragon 8 Gen 3, la firme coréenne devrait tout simplement abandonner ses plans actuels. Au lieu de cela, il devrait faire exactement ce qu’il a fait avec la série S23, créer une version de tous les téléphones avec Snapdragon 8 Gen 3.

➡️Le Galaxy S24 sera doté d’un écran 144 Hz et d’une connectivité satellite

Mais, oui, le plan de Samsung concernant le développement de son propre GPU mobile a récemment fuité. Et cela met en lumière ce que la firme coréenne veut réellement faire avec ses chipsets Exynos de nouvelle génération. Peut-être en aurons-nous un aperçu avec la série Pixel 8, car elle comportera Tensor G3 basé sur Exynos 2300.

