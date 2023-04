Le retour de Quantum Break sur Game Pass signale l’engagement de Microsoft envers les développeurs

La nouvelle que Quantum Break sera à nouveau disponible sur Xbox Game Pass a fait sensation parmi les fans de jeux vidéo et les abonnés à ce service Microsoft. Ce jeu d’action-aventure de science-fiction, développé par Remedy Entertainment, a été initialement publié en 2016 en exclusivité Xbox One et PC.

Il a été très bien accueilli par les critiques et le public pour son approche innovante de la narration et du gameplay. Bien qu’il n’ait pas obtenu les notes qu’il méritait pour sa facilité de visée ou sa perte de résolution pendant que nous jouions. L’utilisation avancée des particules et la complexité rendaient presque impossible son fonctionnement sur une Xbox One.

Quantum Break revient, connaît l’histoire de Jack Joyce

Maintenant, après quelques jours de bouleversements, Quantum Break revient sur Game Pass dans le cadre de la stratégie de Microsoft. Incluez plus de titres de qualité dans votre service d’abonnement aux jeux. Pour ceux qui n’y ont pas encore joué, c’est une belle opportunité de découvrir ce jeu. Quantum Break qui a été acclamé pour son histoire, ses personnages et son gameplay.

Mais la nouvelle est également importante pour les fans de Remedy et Xbox. Depuis, cela suggère que Microsoft est prêt à continuer à investir dans de nouveaux jeux et à soutenir leurs développeurs. Remedy, qui a également créé le jeu d’horreur populaire Alan Wake, a travaillé sur un certain nombre de projets différents, y compris Control et son extension, mais cette nouvelle suggère que Microsoft est toujours intéressé à travailler avec eux à l’avenir.

De plus, l’inclusion de Quantum Break dans Game Pass est également un signe que Microsoft s’engage à fournir une réelle valeur à ses abonnés. Avec une large sélection de jeux disponibles pour télécharger et jouer moyennant des frais mensuels. Game Pass est devenu un service très populaire parmi les joueurs Xbox et PC. En ajoutant des titres de haute qualité comme Quantum Break au mix, Microsoft continue d’augmenter la valeur de son service et d’attirer plus de joueurs sur ses plateformes.

