Découverte de deux espèces d’oiseaux venimeux : leur arme est une neurotoxine très puissante

Au cœur de la forêt tropicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des scientifiques ont découvert deux espèces d’oiseaux venimeux. Leur toxicité est donnée par la batrachotoxine, une neurotoxine très puissante.

Crédit : Jerry Oldenetel / Flicr / CC BY–NC–SA 2.0

Deux espèces d’oiseaux venimeux ont été découvertes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Savoir qu’il existe aussi des oiseaux toxiques peut surprendre certains, surtout devant des images de passereaux colorés, mais on sait depuis longtemps que même les merveilleux oiseaux peuvent avoir de puissantes toxines dans leur corps. Dans le cas des deux espèces de l’île océanique, il s’agit de la fameuse batrachotoxine, une neurotoxine ainsi nommée parce qu’elle se trouve dans les splendides – mais mortelles – grenouilles flèches ou grenouilles dorées (Phyllobates terribilis) qui vivent en Amérique. C’est un poison si puissant qu’il peut tuer un homme d’un simple toucher. Ce n’est pas un hasard si les tribus indigènes l’utilisent pour imprégner la pointe de leurs flèches. Cependant, les deux oiseaux de Nouvelle-Guinée sont considérablement moins toxiques que les amphibiens mortels.

La grenouille dorée, l’animal le plus venimeux du monde. Crédit : Marcel Burkhard / wikipédia

Les deux espèces d’oiseaux venimeux ont été décrites par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques danois du Musée d’histoire naturelle du Danemark et de l’Université de Copenhague, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de l’Institut Leibniz pour la recherche sur les produits naturels et la biologie des infections d’Iéna (Allemagne). , le Centre de recherche animale de Nouvelle-Guinée et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par les biologistes Knud Jønsson et Kasun Bodawatta, se sont aventurés au cœur de la forêt tropicale de Nouvelle-Guinée et ont positionné des filets pour capturer et analyser les oiseaux locaux. Parmi eux se trouvent quelques spécimens d’espèces communes, le siffleur régent (Pachycephala schlegelii) et le siffleur à cou rouge ou sonneur de cloche à cou rouge (Aleadryas rufinucha). Après quelques investigations, incroyable, les chercheurs ont réalisé qu’il s’agissait d’oiseaux venimeux, tout comme le merveilleux pitoui à tête noire (Pitohui dichrous), un autre passereau qui vit dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée et est considéré parmi les oiseaux les plus venimeux au monde.monde.

Le siffleur à cou roux ou le sonneur à cou roux (Aleadryas rufinucha), l’un des deux oiseaux venimeux. Crédit : Université de Copenhague

« Nous avons été vraiment surpris de constater que ces oiseaux sont venimeux, car aucune nouvelle espèce d’oiseau venimeux n’a été découverte depuis plus de deux décennies. En particulier parce que ces deux espèces d’oiseaux sont si communes dans cette partie du monde », a déclaré le Dr Jønsson dans un communiqué de presse. « La toxine est du même type que celle trouvée chez les grenouilles. C’est une neurotoxine qui, en forçant les canaux sodiques du tissu musculaire squelettique à rester ouverts, peut provoquer de violentes convulsions et finalement la mort », a fait écho son collègue Bodawatta.

Mais comment les oiseaux peuvent-ils être venimeux ? Contrairement à d’autres organismes, qui produisent des toxines avec leur propre corps, dans ce cas, la toxicité est développée par l’alimentation, très probablement en consommant des coléoptères porteurs de la batrachotoxine (la source doit être déterminée avec certitude). En termes simples, ces animaux ont non seulement développé un système capable de neutraliser les effets de la neurotoxine extrêmement puissante, mais ils peuvent également l’accumuler dans leurs propres tissus et plumes, se rendant efficacement toxiques.

Le siffleur régent (Pachycephala schlegelii). Crédit : Ian Shriner

Des scientifiques ont testé sur leur propre peau l’effet toxique du venin présent sur ces merveilleux oiseaux, dont les plumes déclenchent de fortes larmes et une sensation d’inconfort au niveau du nez. Il n’est pas étonnant que les habitants évitent soigneusement de se nourrir de ces oiseaux, qui ont manifestement trouvé une méthode efficace pour éviter d’être la proie. Comme indiqué, les doses de batracoxine détectées sont nettement inférieures à celles des grenouilles, capables d’entraîner un arrêt cardiaque en très peu de temps. La découverte suggère que la molécule est plus répandue qu’on ne l’imaginait. Grâce à des enquêtes de séquençage, les scientifiques ont découvert que les oiseaux se défendent contre la neurotoxine avec des mutations spécifiques qui maintiennent les canaux sodiques ouverts malgré l’exposition, bien qu’il existe quelques différences avec les mutations trouvées chez les grenouilles. Les détails de la recherche « De multiples mutations dans le canal sodique Nav1.4 des oiseaux toxiques de Nouvelle-Guinée fournissent une autorésistance à la batrachotoxine mortelle » ont été publiés dans la revue scientifique Molecular Ecology.

