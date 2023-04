Tous les secrets de Donjons & Dragons, le jeu de rôle qui enchante désormais aussi les Millennials

Dungeons & Dragons est le jeu créé par Gary Gygax et Dave Arneson : au fil des ans, il a réussi à conquérir les jeunes et les adultes, devenant un pilier constant de la culture nerd.

Aujourd’hui Dungeons & Dragons, dans le jargon D&D, est un véritable phénomène de masse, avec 50 millions de joueurs dans le monde selon les derniers bilans de 2023. Au fil du temps, le jeu créé par Gary Gygax et Dave Arneson a réussi à conquérir jeunes et adultes, devenant un pilier constant de la culture nerd. Depuis quelques jours, il est également arrivé au cinéma avec Donjons & Dragons – L’honneur des voleurs. Cependant, avant de plonger dans une histoire longue de près de cinquante ans, faite de succès, d’ambitions, mais aussi d’échecs, il est bon d’expliquer brièvement ce qu’est D&D.

Comment fonctionne Donjons & Dragons

Dungeons & Dragons est un jeu de rôle fantastique avec plusieurs joueurs, généralement quatre ou cinq, mais il n’y a pas de véritable limite. L’un d’eux est le Dungeon Master, ou DM, celui qui est chargé de raconter et de gérer la campagne dans laquelle opèrent les autres joueurs restants, chacun jouant un personnage, personnalisable dans différentes caractéristiques, telles que la race (humain, ogre, elfe, etc.), classe (combattant, barde, voleur, etc.), alignement (loi, neutre ou bon), religion, etc. Tout cela est reporté sur la feuille de personnage, ainsi que les paramètres et équipements disponibles. Comme support, un jeu composé de sept dés, dont un à 20 faces, le d20. Le résultat du jet de dé est essentiel pour rendre possible une action racontée par le joueur.

DONJONS & DRAGONS | Un jeu de dés

L’interprétation et la chance génèrent un résultat qui rappelle à tous égards le théâtre de l’improvisation. « D&D n’est pas un jeu, c’est une expérience sociale », a déclaré Nathan, un passionné de 29 ans interrogé par la BBC en 2021. « C’est comme s’asseoir avec quelques personnes et écrire collectivement un roman, tout à la fois, dans temps réel ». Le point d’appui est le fantasme de la fête, malgré le support de cartes, de jetons ou d’outils disponibles sur le net comme Roll20.

Donjons & Dragons : comment tout a commencé

Donjons & Dragons est né dans les années 70, dans un panorama ludique qui voit la prédominance des wargames, jeux de guerre basés sur la stratégie. Gygax est un grand fan et auteur. Cependant, en concevant ce qui sera plus tard Dungeons & Dragons, l’Américain a pensé à un décor fantastique, dans lequel les pions et les pièces de la carte ne sont pas au centre, mais l’imagination du joueur. Le DM accompagnerait d’autres joueurs en tant que combattants, sorciers et clercs (les trois premières classes disponibles) dans une campagne axée sur la narration.

Les ambiances, monstres et créatures présents dans le jeu de rôle de Gygax s’inspirent du Seigneur des Anneaux de JRR Tolkien et de Conan le Barbare de Robert E. Howard, pour une fantaisie très particulière aux traits courtois et sombres. Pour soutenir Gygax dans cette expérience, il y a Dave Arneson, un autre auteur bien connu du panorama des wargames. Pour son collègue, il crée Blackmoor, considéré comme le premier décor officiel de D&D.

DONJONS & DRAGONS | Gary Gygax

La première version du jeu a vu le jour en 1974, après que Gygax et Arneson se sont associés pour fonder la société connue sous le nom de TSR, Tactical Studies Rules. Il s’agit d’une boite marron contenant un manuel pour le DM, un guide avec les premiers niveaux pour les personnages et quelques dés à colorier. L’édition la plus emblématique reste cependant la boîte rouge, suivie de quatre autres coffrets, tous très recherchés par les passionnés : en Italie, par exemple, la soi-disant « boîte dorée » du cinquième coffret n’est jamais arrivée, un objet très convoité. aujourd’hui par les collectionneurs.

Au cours des années suivantes, Dungeons & Dragons a accueilli de nouvelles éditions, avec des règles et des ajouts inédits, devenant un phénomène parmi les niches nerd, galvanisé par la possibilité de jouer des personnages de première main nés de leur propre imagination. La diffusion croissante du jeu, renforcée par le merchandising massif (jeu de dés, jouets), capte l’attention de l’opinion publique, mais pas de manière positive : car toute nouveauté liée à la jeunesse est perçue avec crainte. Aux États-Unis des années 80 – mais pas seulement – une hystérie collective se répand contre D&D, considéré comme une porte d’entrée vers l’occultisme et le satanisme. Une vision parfaitement peinte dans la dernière saison de Stranger Things, qui voit la diabolisation d’Eddie Munson et de son Hellfire Club par la communauté Hawkins au centre.

Malgré l’opposition du public, ce qui a causé des ennuis à Gary Gygax et Dave Arneson, c’est le risque de faillite. D’abord pour des procès – comme ceux sur les droits d’auteur (rappelez-vous les inspirations évoquées plus haut ?) – auxquels s’est ensuite ajoutée une mauvaise gestion qui a conduit TSR à être racheté par Wizards of the Coast en 1997, à son tour ensuite racheté par la marque Hasbro. Gygax est décédé en 2008, Arneson l’année suivante.

DONJONS & DRAGONS | David Arneson

Néanmoins, Donjons & Dragons continue d’exister et d’être apprécié, proposant de nombreuses éditions au fil des ans, contenant non seulement des changements de règles, mais aussi des ajouts qui étendent les possibilités d’interprétation et de jeu, pour une immersion totale dans un véritable riche et bigarré. La nouvelle édition, baptisée One D&D, est attendue pour 2024.

Donjons & Dragons aujourd’hui

D’abord la série Netflix n’a pas été évoquée par hasard, puisqu’elle a massivement contribué au récent renouveau de Donjons & Dragons. Le combat de Mike et compagnie contre Demagorgons, Mind Flayer et Vecna ​​​​n’est rien de plus qu’un rappel constant de l’imagerie D&D, tout comme les nombreuses scènes nostalgiques se déroulant dans le sous-sol lors d’une session de jeu. Un merveilleux échantillon de la culture nerd des années 80, à l’époque dénigrée, aujourd’hui plutôt incroyablement appréciée.

Donjons & Dragons a donc cessé d’être un « truc de losers »: c’est désormais une passion qui permet à des millions de personnes de tous âges de jouer avec leur imagination en compagnie d’amis et de famille. Cela explique le déferlement qu’a connu D&D pendant la pandémie : se retrouver sur Discord pour jouer une session était le remède pour beaucoup et beaucoup contre l’isolement. TheWeek, la BBC et CNBC susmentionnées en ont parlé. Ce n’est pas un hasard si la marque a vu ses revenus augmenter de 33% en 2020.

DONJONS & DRAGONS | Une scène de Stranger Things sur D&D

Au-delà du commun des mortels, Donjons & Dragons est également très apprécié des stars du cinéma et des séries télévisées : de Vin Diesel à Deborah Ann Woll, en passant par Joe Manganiello et Henry Cavill. Tout cela a contribué au dédouanement de D&D dans la culture de masse. En témoignent le blockbuster hollywoodien qui vient d’arriver au cinéma, Donjons & Dragons – L’honneur des voleurs, la série animée Prime Video, La Légende de Vox Machina, et les nombreuses expérimentations podcast et vidéo sur le sujet, également très répandues. en Italie.

Cependant, ce n’est pas un exploit récent. Bien que mal accueilli par la communauté depuis longtemps, Dungeons & Dragons a eu une énorme influence sur la culture pop. Uniquement dans le domaine du jeu vidéo, il a marqué la naissance d’un genre, le RPG (Role-Playing Game), et de piliers comme Ultima, Baldur’s Gate, The Elder Scrolls et Disco Elysium, pour n’en citer que quelques-uns. Sans parler de l’influence qu’il a eu sur les jeux de rôle, le stylo et le papier, etc. Au fil des années, de nombreux clones ou réinterprétations de ce qui a été conçu par Gygax et Arneson ont vu le jour, mais l’original reste imbattable, pour une redécouverte continue par les nouvelles générations, et au-delà.

