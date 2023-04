Plus de la moitié des employés américains n’utilisent pas tout leur temps de vacances, en partie à cause du travail à distance

En bref : Avoir un emploi qui offre beaucoup de jours de congés payés peut être un grand avantage, mais ce n’est pas très bon quand les gens ne les enlèvent pas ou pensent qu’ils ne peuvent pas tous les enlever. Selon une nouvelle enquête, plus de la moitié des travailleurs américains n’utilisent pas tout le temps qui leur est alloué.

Les données du Pew Research Center (via Bloomberg) montrent que seulement 48% des travailleurs aux États-Unis déclarent utiliser tous leurs jours de vacances alloués. Il peut sembler étrange que quelqu’un refuse de prendre des congés payés qui lui sont dus, mais beaucoup disent qu’ils craignent de prendre du retard au travail ou se sentent mal à l’idée de laisser une charge de travail excessive à leurs collègues. Ensuite, il y a ceux qui estiment qu’ils n’ont tout simplement pas besoin de temps libre – des gens qui aiment vraiment leur travail, vraisemblablement.

Une autre raison est la crainte trop familière (et parfois justifiée) que l’utilisation de tout son temps de vacances puisse signifier la perte d’une promotion. Beaucoup pensent également que si une entreprise procède à des licenciements, ce qui est devenu un spectacle familier dans le monde de la technologie ces jours-ci, les patrons sont plus susceptibles de conserver le personnel qui prend moins de jours de vacances.

Ailleurs, 12% des personnes interrogées n’utilisent pas tous leurs jours de vacances parce que leur patron décourage les congés.

Les résultats sont tristes à lire à un moment où de nombreux employés souffrent encore du burn-out qui a commencé pendant la pandémie. L’économie mondiale chancelante et la menace pour l’emploi engendrent également un stress supplémentaire pour les travailleurs, ce qui indique que prendre des vacances est plus important que jamais en ce moment.

Ironiquement, le travail à domicile a également conduit les gens à prendre moins de jours de vacances. Les raisons courantes pour lesquelles les employés prenaient des jours de congé, comme la visite d’un médecin, peuvent désormais être traitées à distance ou en quittant le bureau à domicile pendant une courte période.

« Les employés américains ont été conditionnés à croire que si vous n’êtes pas au travail, vous êtes paresseux ou risquez d’être remplacé », a déclaré Christy Pruitt-Haynes, responsable mondiale des talents et de la performance au cabinet de conseil en milieu de travail NeuroLeadership Institute. « On nous a également appris que pour obtenir plus, il faut travailler plus, et comme nous en voulons tous plus, nous avons tendance à privilégier le travail actif par rapport à d’autres choses dans notre vie. »

Le problème est moins grave en Europe, où les travailleurs bénéficient généralement de plus que les 15 à 20 jours de congé payés moyens dont bénéficient les employés américains – et se sentent moins coupables de les utiliser.

En fin de compte, la seule façon de garantir que les travailleurs américains utilisent au moins quelques jours de vacances pourrait être que les entreprises exigent que les employés prennent un nombre minimum de jours de congé.

Ailleurs dans l’enquête auprès de plus de 5 900 travailleurs américains, seuls 51 % des participants ont déclaré être satisfaits de leur travail dans l’ensemble. Les travailleurs âgés offrent les évaluations les plus positives de leur emploi, et environ quatre travailleurs sur dix (39 %) disent que leur emploi ou leur carrière est extrêmement ou très important pour leur identité globale. Et bien que tant de personnes n’utilisent pas la totalité de leur allocation, la plupart des travailleurs accordent une grande priorité aux congés payés.

