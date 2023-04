Cet homme va vivre 100 jours sous l’eau pour tenter une expérience record

Ancien plongeur de l’US Navy et ingénieur biomédical, il s’appelle Joseph Dituri et il tentera de battre le record du monde en passant 100 jours à 9 mètres de profondeur.

Joseph Dituri, 55 ans, passera 100 jours sous l’eau pour tenter une expérience record / Crédit : USF

Joseph Dituri, ancien plongeur de l’US Navy et ingénieur biomédical à l’Université de Floride du Sud (USF), tente une expérience record : depuis le 1er mars, il vit sous l’eau à une profondeur de 9 mètres dans un espace de 55 mètres carrés. mètres, où il compte rester 100 jours. S’il réussit, le scientifique américain battra le record mondial du temps passé dans un habitat sous-marin (actuellement détenu par deux biologistes du Tennessee qui ont passé 73 jours sous l’eau en 2014). Et plus important encore, il testera les conclusions hypothétiques d’une étude de première main, en utilisant le temps passé sous le niveau de la mer pour examiner l’impact que la vie dans un environnement à haute pression aura sur votre santé.

Son effort sera en effet très différent de ce qu’une personne vit à l’intérieur d’un sous-marin qui, lorsqu’il est immergé, est conçu pour maintenir la pression au niveau de la mer. Dans l’habitat du scientifique américain, situé sous la surface des Florida Keys, l’air est plutôt écrasé par le poids de l’océan, augmentant sa pression, qui à une profondeur de 9 mètres est environ le double de celle sur terre.

Vivre 100 jours « sous pression »

Peu de recherches ont étudié les effets d’une exposition à long terme à la pression hyperbare sur le corps humain. Cependant, comme tout plongeur certifié le sait, la pression hyperbare peut constituer une menace réelle pour le corps, car le volume de gaz contenu dans les cavités corporelles (telles que les poumons, les voies respiratoires, l’oreille moyenne et les sinus adjacents) change avec chaque plongeur. profondeur. En plus de cela, les deux principaux gaz impliqués dans la respiration (l’oxygène et le dioxyde de carbone) – peuvent se trouver confrontés à de fortes concentrations d’azote qui, à mesure que la pression augmente, est forcée à travers les parois délicates de nos poumons et dans notre sang. Cela peut provoquer un certain nombre d’effets négatifs, connus sous le nom de « narcose » à l’azote : à des profondeurs de 10 à 30 mètres, cela peut provoquer une légère euphorie, tandis qu’à des profondeurs plus importantes, cela peut conduire à un comportement d’ébriété.

Les scientifiques ne comprennent toujours pas complètement pourquoi cela se produit, mais cet effet pourrait être dû à des changements dans les neurotransmetteurs qui transportent les informations dans notre cerveau. Heureusement, ce ne sera pas un risque pour Dituri, car il se trouve à une profondeur qui ne dépasse pas les dix mètres.

L’impact d’un habitat sous-marin sur la santé

Mais Dituri peut s’attendre à connaître d’autres changements physiques pendant son séjour sous le niveau de la mer. Bien que son habitat ait de grandes fenêtres, le scientifique américain ne sera toujours exposé qu’à la moitié de la quantité de lumière solaire qu’il aurait reçue sur terre. Cela pourrait entraîner des problèmes de rythme circadien – notre « horloge interne », qui contrôle de nombreuses fonctions corporelles, y compris notre cycle veille-sommeil – et des carences en vitamine D, qui est produite lorsque la peau est exposée aux rayons UV du soleil. Soleil. Pour cela, Dituri prendra des suppléments de vitamine D et sera exposé à des lampes UV, afin de minimiser les risques liés à une carence en vitamine D, associée à une perte de masse osseuse et musculaire et à une fonction immunitaire réduite.

Effets à long terme sur la santé

La plus grande question à laquelle on pourrait répondre dans l’expérience, cependant, est liée aux effets de l’exposition à long terme à la pression hyperbare. Jusqu’à présent, la recherche n’a examiné que les impacts des expositions à court terme, qui semblent montrer des influences positives sur la cicatrisation des plaies. Une étude, en particulier, a indiqué que les cellules exposées à une pression plus élevée peuvent doubler de taille en cinq jours, suggérant que la pression accrue a le potentiel de permettre aux humains d’augmenter leur longévité et de prévenir les maladies associées au vieillissement.

« Alors, on se doute que je vais devenir surhumain – plaisantait Dituri avant le plongeon, pour ensuite redevenir sérieux –. Beaucoup de mes frères et sœurs dans l’armée ont subi des traumatismes crâniens et je veux apprendre à les aider. Je suis bien conscient que la pression hyperbare peut augmenter le flux sanguin cérébral et j’ai émis l’hypothèse qu’elle pourrait être utilisée pour traiter les lésions cérébrales traumatiques. Je suppose que l’application des mécanismes d’action bien connus de la médecine hyperbare peut être utilisée pour traiter un large éventail de maladies ».

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :