WhatsApp travaille sur des chats secrets : « Vous ne pourrez les lire que si vous vous connectez avec votre empreinte digitale »

La nouvelle fonctionnalité de verrouillage du chat pourrait être publiée dans une future mise à jour bêta de l’application et augmentera la confidentialité des utilisateurs.

« Nous avons découvert que Whatsapp travaille sur une nouvelle fonctionnalité : la possibilité de bloquer les chats ». Le rapport est venu, comme toujours, du blog WebBetaInfo qui a trouvé les indices de la nouvelle option dans le code de prévisualisation de l’application. L’application de messagerie investit depuis un certain temps dans la confidentialité, pour permettre aux utilisateurs de protéger leurs conversations.

La dernière fonctionnalité, qui pourrait être publiée dans une future mise à jour bêta, vous permet de bloquer une seule conversation, qui ne peut être lue que si vous vous connectez à l’aide de votre empreinte digitale. De plus, le chat secret n’apparaîtra même pas dans la liste lorsque vous ouvrirez l’application, et le contenu multimédia que vous envoyez ne sera pas automatiquement enregistré dans la galerie de votre smartphone. « À notre avis, c’est la meilleure nouvelle de la semaine », écrit WebBetaInfo.

Comment les chats bloqués fonctionneront dans WhatsApp

L’option s’appellera chat lock et est toujours en cours de développement, grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront bloquer certains chats et les garder cachés. « Pour protéger votre vie privée, un chat verrouillé ne peut pas être ouvert sans empreinte digitale ou mot de passe. De plus, si quelqu’un essaie d’accéder à votre téléphone et ne fournit pas l’authentification nécessaire, il sera invité à effacer le chat pour l’ouvrir », expliquent-ils sur le site.

De cette façon, WhatsApp permettra aux utilisateurs de rendre les conversations sélectionnées illisibles aux regards indiscrets. En fait, quelque chose de similaire existe déjà. En fait, toute l’application peut être verrouillée avec un code personnel ou avec un accès biométrique, la nouveauté annoncée par WebBetaInfo veut introduire un niveau de sécurité supplémentaire pour protéger les chats individuels. L’option peut être activée en sélectionnant le menu d’informations sur le chat, et il sera possible de l’appliquer à la fois aux groupes et aux conversations individuelles.

Un peu comme cela fonctionne déjà pour les chats archivés, pour lire les chats cachés, vous devrez accéder à une page séparée, car ils seront supprimés de la liste d’historique qui apparaît une fois que vous ouvrez l’application. Sur WebBetaInfo, ils expliquent également que les photos et vidéos des chats bloqués ne seront pas automatiquement enregistrées dans la galerie du smartphone, comme cela se produit avec les conversations traditionnelles, toujours dans le but de protéger certains chats et tout ce qui est échangé, y compris les photos et les vidéos. L’option de verrouillage du chat a été repérée sur la version 2.23.8.2 de WhatsApp pour Android, qui devrait être publiée prochainement. « Nous sommes sûrs que les utilisateurs peuvent avoir une couche de sécurité supplémentaire en utilisant cette fonctionnalité, en gardant leurs conversations sensibles à l’abri des regards indiscrets », écrivent-ils sur le site.

