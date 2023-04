L’image en direct de Vivo X Flip dévoile un écran de couverture incroyable, Galaxy Z Flip Mieux vaut faire attention !

Vivo est prêt à lancer ses derniers téléphones pliables sur le marché. Oui, plusieurs Vivo pliables sont en route ! Selon le dernier teaser, le X Fold2 est prêt à être lancé ce mois-ci. Mais comme vous pouvez le deviner, ce ne sera pas le seul téléphone pliable. Le Vivo X Flip pourrait sortir à côté de cela.

Pour être précis, nous avons déjà eu plusieurs fuites sur le Vivo X Flip. Mais ceux-ci présentaient un stade très précoce du développement. Aujourd’hui, un pronostiqueur fiable a repéré l’appareil dans la nature. Et d’après ce que montre l’image divulguée, le prochain écran de couverture de téléphone à rabat sera en effet incroyable.

Fuite de l’image en direct de Vivo X Flip

L’image provient de Digital Chat Station, que vous connaissez peut-être pour avoir offert un premier aperçu. Néanmoins, cette fois, le pronostiqueur a obtenu l’image en direct de Vivo X Flip à partir d’une séance photo promotionnelle. Comment pouvez-vous dire? Eh bien, la photo montre un téléphone à clapet qui correspond à la maquette de rendu X Flip que nous avions précédemment.

Cela dit, l’image divulguée du X Flip montre que le téléphone comportera un module de caméra circulaire et un grand écran de couverture en dessous. Ainsi, à l’état plié, l’écran externe sera sur le dessus du module de caméra. Maintenant, compte tenu de l’emplacement, il peut sembler qu’il sera difficile d’atteindre l’écran de couverture d’une seule main.

Mais Vivo pourrait faire quelques astuces logicielles pour améliorer l’expérience avec l’écran de couverture du X Flip pour les utilisateurs. Même ainsi, rien n’est confirmé jusqu’à ce que Vivo lance le téléphone.

Dans d’autres nouvelles, le X Flip est susceptible d’être livré avec un écran principal de 6,8 pouces. Cet écran comportera une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le module de caméra comprendra un capteur principal Sony IMX866 de 50MP et un capteur ultra large IMX663 de 12MP à l’arrière. Et le téléphone sera doté d’un SoC Snapdragon 8+ Gen 1.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine