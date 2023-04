La glace du Groenland près du point de basculement : si nous n’arrêtons pas les émissions, elle disparaîtra

Si nous n’arrêtons pas les émissions de CO2, la calotte glaciaire du Groenland atteindra un point de basculement et sera vouée à disparaître. Si toute la glace fondait, le niveau de la mer monterait de 7 mètres.

La calotte glaciaire du Groenland approche dangereusement d’un point de basculement, au-delà duquel une partie importante de celle-ci fondra irrémédiablement. Même si nous arrêtions brutalement les émissions de CO2 (dioxyde de carbone), principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique, au-delà de ce seuil, la partie sud de la deuxième plus grande masse de glace au monde – après l’Antarctique – serait perdue. Il y a aussi un deuxième point de non-retour sur le chemin, qui impliquerait la fonte complète de l’étendue de glace de 1,7 million de kilomètres carrés. Si cela devait se produire, le niveau de la mer monterait de 7 mètres, dévorant littéralement des régions côtières et des îles entières. Même de France serait complètement faussée dans sa géographie par un tel événement.

Une équipe de recherche allemande dirigée par des scientifiques du Potsdam-Institute for Climate Impact Research, qui a collaboré étroitement avec des collègues du Département de géodésie du GFZ German Research Center for Geosciences. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Dennis Höning, sont parvenus à leurs conclusions après avoir développé un modèle climatique complexe capable de prédire l’évolution de la glace du Groenland sur la base des effets des émissions de CO2. Depuis le début de la révolution industrielle, l’homme a rejeté environ 500 gigatonnes dans l’atmosphère. La courbe a commencé à monter vers la fin des années 1800 et a pris une accélération spectaculaire dans les années 1960 avec le boom économique. Depuis lors, les gigatonnes de dioxyde de carbone rejetées dans l’atmosphère sont passées de 10 à environ 35 en 2022.

Crédit : Höning et al., Lettres de recherche géophysique, 2023

Le professeur Höning et ses collègues ont calculé que le premier point de basculement de la glace du Groenland sera dépassé lorsque nous aurons injecté 1 000 gigatonnes de CO2 dans l’atmosphère. Comme indiqué, au-delà de ce point nous perdrions inévitablement toute la partie sud de l’île gelée. La vitesse de fusion est accélérée par de multiples phénomènes qui impliquent également l’enfoncement – avec une exposition conséquente à des températures plus élevées – et la réduction de l’albédo, ou la capacité à réfléchir les rayons du soleil, qui catalysent la fonte. A ce stade, nous sommes à mi-chemin et si nous continuons à injecter du CO2 à ce rythme, rien ne sauvera la partie sud du Groenland, qui est déjà la plus touchée par le phénomène de fonte. En continuant à pomper du carbone dans l’atmosphère sans freins nous perdrons tout le Groenland et nous aurons une élévation totale du niveau de la mer de 7 mètres (mais quelques décimètres suffisent pour avoir des conséquences catastrophiques le long des côtes et sur de nombreuses îles).

Cependant, la perte de glace du Groenland est déjà monstrueuse avec les conditions climatiques actuelles ; il suffit de savoir qu’en juillet 2022 en seulement trois jours les glaciers ont perdu 18 milliards de tonnes d’eau à cause de la chaleur extrême. En une seule journée de 2021, il en a perdu 8,5 milliards de tonnes, assez pour couvrir tout l’État de Floride avec 5 centimètres d’eau. Une étude a montré que la décennie 2001-2011 a été la plus chaude depuis mille ans sur l’île de glace, tandis qu’une autre de l’Ohio State University, basée sur 40 ans de données d’observation par satellite, a déterminé que le point de non-retour serait atteint quoi que nous fassions. .

Selon les auteurs de la nouvelle étude, cependant, il est encore temps d’éviter la catastrophe. « Nous ne pouvons pas continuer à émettre du carbone au même rythme plus longtemps sans risquer de basculer. La majeure partie de la fonte de la calotte glaciaire ne se produira pas au cours de la prochaine décennie, mais il ne faudra pas longtemps avant que nous ne soyons plus en mesure de la combattre », a déclaré le professeur Höning dans un communiqué de presse. Les détails de la recherche « Multistability and Transient Response of the Greenland Ice Sheet to Anthropogenic CO2 Emissions » ont été publiés dans la revue scientifique Geophysical Research Letters.

