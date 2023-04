Comment regarder Apple TV sur Android TV ou Google TV

Apple TV est un excellent moyen de regarder facilement vos émissions, films et autres contenus préférés sur les appareils Apple. Le service propose différents plans d’abonnement que vous pouvez choisir. Le service Apple TV est disponible sur tous les appareils Apple ainsi que sur les appareils PC et Android. Les appareils Android incluent également vos boîtiers de streaming Android et vos téléviseurs intelligents alimentés par Android TV et Google TV.

Aujourd’hui, nous allons parler de la façon dont vous pouvez regarder Apple TV sur votre Android TV.

L’application Apple TV peut être téléchargée et installée gratuitement sur vos téléviseurs Android. Cependant, pour afficher le contenu, vous devrez souscrire à un plan d’abonnement. Le seul problème avec cela est que vous ne pouvez pas effectuer d’achats sur l’application Apple TV pour Android et Google TV

Dans ce cas, vous devrez d’abord télécharger l’application Apple TV sur votre appareil mobile et vous inscrire avec votre identifiant Apple, puis choisir un forfait. Vous pouvez également créer un compte sur Apple TV à l’aide de votre PC et souscrire immédiatement à un forfait. Une fois que vous avez fait tout cela, il est temps de voir les étapes pour installer l’application Apple TV sur votre appareil Android TV ou Google TV.

Comment installer Apple TV sur Android TV

Si vous avez un téléviseur intelligent qui s’exécute sur l’ancienne interface utilisateur Android TV de Google, vous pouvez suivre ces étapes pour installer l’application Apple TV sur votre Android TV.

Allumez votre Android TV et connectez-le à votre réseau WiFi. Naviguez et sélectionnez l’application Google Play Store sur l’écran d’accueil de votre Android TV. Une fois le Play Store ouvert, naviguez et sélectionnez la barre de recherche dans l’application Play Store. Sélectionnez-le pour afficher le clavier. Maintenant, tapez Apple TV et sélectionnez l’icône de recherche. Vous devriez voir l’application Apple TV dans les résultats de recherche. Sélectionnez l’application et choisissez le bouton d’installation. Dans quelques secondes, l’application commencera à se télécharger et devrait être installée sur votre téléviseur. Lancez l’application Apple TV et connectez-vous avec votre identifiant Apple.

Comment installer Apple TV sur Google TV

Les nouveaux téléviseurs intelligents sont livrés avec la nouvelle interface Google TV. Ces téléviseurs fonctionnent sur Android mais avec une interface utilisateur plus récente.

Allumez votre Google TV et laissez-la se connecter à Internet. Maintenant, sélectionnez l’icône de recherche et tapez Apple TV. Alternativement, vous pouvez afficher l’onglet Applications, choisir l’option Rechercher des applications et enfin entrer Apple TV pour rechercher l’application. Une fois que l’application apparaît dans les résultats de la recherche, sélectionnez-la et choisissez le bouton Installer. Apple TV va maintenant être téléchargé sur votre Google TV. Lancez l’application et connectez-vous avec votre identifiant Apple pour diffuser immédiatement.

Comment installer Apple TV sur Android TV à l’aide d’un téléphone Android

Si vous possédez un appareil mobile Android, qu’il s’agisse d’un téléphone ou d’une tablette, vous pouvez utiliser cet appareil pour installer l’application Apple Tv sur votre appareil Android ou Google TV. Voici comment.

Ouvrez le Google Play Store sur votre appareil mobile. Assurez-vous que l’appareil mobile et votre téléviseur sont connectés avec le même compte Google. Maintenant, appuyez sur la barre de recherche et tapez Apple TV. Le Application Apple TV devrait maintenant être affiché dans les résultats de la recherche.

Appuyez sur la petite flèche vers le côté droit du bouton d’installation vert. Ici, vous pourrez sélectionner votre Android ou Google TV tout de suite.

Une fois que vous avez sélectionné votre téléviseur, appuyez sur le bouton d’installation.

L’application Apple TV sera maintenant installée sur votre Google ou Android TV.

Comment installer Apple TV sur Android TV [Sideloading Method]

Si, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à installer ou à télécharger l’application Apple Tv sur votre Android ou Google TV, vous pouvez toujours télécharger l’application. Voici les étapes.

Tout d’abord, allez sur votre PC et ouvrez le navigateur Web de votre choix préféré. Maintenant, dirigez-vous vers le Site Web du miroir APK. Recherchez l’application Apple TV. Assurez-vous de sélectionner la variante TV de l’application Apple TV. Téléchargez le fichier APK sur votre PC. Branchez une clé USB et copiez le fichier APK Apple TV téléchargé sur votre clé USB. Maintenant, branchez la clé USB sur votre téléviseur. Si votre téléviseur dispose déjà d’un gestionnaire de fichiers, ouvrez l’application. Sélectionnez la clé USB pour afficher le contenu. Maintenant, choisissez le fichier Apple TV APK et installez-le. Il vous sera peut-être demandé d’activer l’installation d’applications à partir de sources inconnues. Assurez-vous que l’option est activée. L’application Apple TV sera maintenant installée sur votre Android ou Google TV. Pour accéder à l’application, visitez simplement l’écran d’accueil et vous pouvez lancer l’application Apple TV immédiatement.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon d’installer facilement l’application Apple TV foto pour Android TV. Les étapes sont très simples si l’application Play Store est disponible sur votre téléviseur. Notez qu’il est préférable de souscrire à votre forfait Apple TV à l’aide de votre appareil Android ou de votre PC, car le téléviseur n’a pas la possibilité de payer ou de s’abonner à un forfait Apple TV.

Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

