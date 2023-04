Un homme a été infecté par le champignon « maladie du plomb » des plantes : le premier cas connu au monde

Pour la première fois dans l’histoire de la littérature médicale, une infection à Chondrostereum purpureum chez un humain a été enregistrée. C’est le champignon qui cause la maladie du plomb chez les plantes.

Une plante souffrant de la « maladie du plomb ». Crédit : Strobilomyces / wikipédia

Un homme a été infecté par le champignon responsable de la « maladie du plomb » ou « maladie de la feuille d’argent », une maladie qui touche plusieurs espèces de plantes. C’est la première fois dans l’histoire de la littérature scientifique qu’une infection de ce type est diagnostiquée chez l’homme, un saut d’espèce particulier pour plusieurs raisons. En fait, les champignons spécialisés dans les organismes végétaux ne sont généralement pas bien adaptés pour s’enraciner dans le corps humain, en raison de la température, de la réponse immunitaire et d’autres facteurs. Bien sûr, il existe des espèces parfaitement capables de nous infecter : le muguet, le pied d’athlète et la teigne sont des infections fongiques très courantes. D’autres, comme ceux du soi-disant « champignon noir » ou du tristement célèbre Candida auris, sont considérés comme de graves menaces pour la santé publique.

La nouvelle infection découverte chez l’homme – un Indien de 61 ans – représente un cas tout à fait exceptionnel, non seulement pour l’espèce concernée, le Chondrostereum purpureum, mais aussi parce que le patient était en parfaite santé : il avait un système immunitaire sain et ne ne pas souffrir de maladies chroniques telles que le diabète ou le syndrome d’immunodéficience acquise, qui peuvent favoriser les infections par des agents pathogènes. Son cas clinique a été décrit par les deux docteurs Soma Dutta et Ujjwayini Ray du Consultant Apollo Multispecialty Hospitals de Calcutta, une mégapole de près de 15 millions d’habitants. L’homme de 61 ans s’était présenté au cabinet médical avec des difficultés à avaler, une voix rauque, de la toux, de la fatigue et un malaise général persistant. Il a subi une tomodensitométrie du cou à des fins d’investigation et les médecins ont immédiatement trouvé un abcès rempli de pus près de la trachée (paratrachéale).

Les tests de laboratoire effectués sur les échantillons biologiques pour identifier l’agent pathogène responsable n’ont pas montré la présence de bactéries, mais ont révélé les structures filamenteuses caractéristiques déterminées par les champignons : les hyphes fongiques. La préparation de Lactophenol Cotton Blue a montré des hyphes ronds et tubulaires. La croissance de la culture sur gélose a plutôt donné lieu à une colonie pâteuse crémeuse avec une pigmentation jaunâtre en 4 à 5 jours. Comme ce qui est apparu n’était pas comparable à d’autres infections fongiques connues, les médecins ont contacté un centre de recherche sur les champignons de l’Organisation mondiale de la santé. Seul le séquençage (test ADN) a permis de retrouver le responsable de l’infection, Chondrostereum purpureum, un champignon basidiomycète appartenant à la famille des Cyphellaceae. Qui, comme indiqué, est bien connu pour causer la maladie du plomb chez les plantes. Le nom dérive du fait que les feuilles des plantes infectées développent une couleur argentée caractéristique.

Chondrostereum purpureum attaque principalement les plantes fruitières (surtout les pêchers), mais les rosiers, les rhododendrons et les espèces ornementales peuvent également être affectés. Au printemps, il attaque principalement les plantes fraîchement taillées et celles cultivées sur un sol acide. Si elle n’est pas traitée, elle entraîne une détérioration rapide et la mort de la plante, d’où elle émerge avec des carpophores bien visibles, rigides et en forme d’étagère. On ne sait pas comment le champignon a affecté l’homme de 61 ans, mais comme il est mycologue, il a très probablement été exposé aux spores pendant qu’il travaillait. Cependant, le patient a affirmé qu’il n’avait pas eu à faire face à ce champignon spécifique avant l’infection.

Heureusement, grâce au drainage de l’abcès et à un traitement avec un antifongique courant d’une durée de 2 mois, l’infection a été complètement éradiquée et n’a pas récidivé, comme en témoignent les visites effectuées les deux années suivantes. « Ce cas met en évidence le potentiel des champignons végétaux environnementaux à provoquer des maladies chez l’homme et souligne l’importance des techniques moléculaires pour identifier les espèces fongiques responsables », ont déclaré les médecins dans le résumé de l’étude. Malgré les risques posés par les infections fongiques, en particulier le Candida auris résistant aux médicaments susmentionné, selon les experts, nous ne risquons pas une pandémie similaire à celle décrite dans le jeu vidéo et la série télévisée « The Last of US ». Les détails de la recherche « Abcès paratrachéal par le champignon végétal Chondrostereum purpureum – premier rapport de cas d’infection humaine » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Medical Mycology Case Reports.

