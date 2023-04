BlackBerry : le smartphone que nous connaissions avant l’iPhone

L’iPhone est sans doute l’appareil qui a introduit les smartphones dans le grand public, mais il a fallu plusieurs années à Apple pour devenir le premier fabricant de téléphones en Amérique du Nord. Il n’y avait pas de Samsung Galaxy à affronter à l’époque, mais une entreprise qui vendait des smartphones qui ressemblaient beaucoup plus à un petit ordinateur portable. Mais remontons plus loin dans le temps…

En 1996, une société canadienne relativement inconnue appelée Research in Motion (également connue sous le nom de « RIM ») a lancé l’[email protected] Pager 900, un bipeur bidirectionnel qui pourrait être considéré comme une alternative plus compacte aux téléphones mobiles de style brique de cette époque.

L’appareil avait également des capacités de messagerie. Il proposait un écran de 132 x 65 pixels, un clavier QWERTY de type PC et une molette de défilement de type souris. Le modèle 950 amélioré a ensuite été renommé BlackBerry car son clavier ressemblait au fruit.

Le premier téléphone BlackBerry est arrivé plus tard en 2002, appelé le 5810, l’appareil nécessitait en fait un casque pour fonctionner comme un téléphone. Un an plus tard, RIM a-t-il sorti un appareil qui ressemblait à un téléphone avec la série Quark. Parmi ses caractéristiques figuraient un écran noir et blanc de 160 x 100 pixels, 2 Mo de RAM et 16 Mo de stockage. Son principal concurrent était la série Palm Treo.

La série BlackBerry 7000 a ajouté de la couleur et des résolutions plus élevées (240 pixels de large) plus tard cette année-là. La série Charm compatible Bluetooth, avec un écran 260 x 240 plus étroit et plus net, était un véritable concurrent des téléphones portables de 2004, qui étaient devenus beaucoup plus compacts.

À l’époque, la plupart des téléphones portables utilisaient des technologies de texte prédictif telles que T9, chacune des touches numériques représentant 3 ou 4 lettres dans un ordre alphabétique, et la touche * était utilisée pour faire défiler les suggestions de mots.

RIM a trouvé un terrain d’entente avec la technologie SureType : chaque touche représentait 2 lettres, conservant la disposition QWERTY et améliorant considérablement la précision de la prédiction, la molette de défilement permettant un défilement plus intuitif.

Ceux qui ont manqué le clavier complet ont obtenu la série Electron en 2005, avec un écran plus large de 320 x 240 et un support pour les sonneries MP3. Une partie de son succès pourrait être attribuée à la nouvelle application BlackBerry Messenger. La nature addictive de la messagerie mobile a aidé à créer le terme CrackBerry.

L’année suivante, la série Motorola Q basée sur Windows Mobile a rejoint la compétition. En Europe, la série Eseries de Nokia a commencé à proposer des claviers QWERTY. Les téléphones avec clavier étaient clairement devenus un symbole de statut parmi les hommes d’affaires.

Plus tard en 2006, la série Pearl basée sur SureType a remplacé la molette de défilement par une boule de commande pour une navigation semblable à celle d’une souris et a ajouté un appareil photo, un lecteur multimédia et une messagerie multimédia. En 2007, la série Curve combinait le trackball avec un clavier complet. Ces deux modèles ont été parmi les premiers à atteindre le grand public pour BlackBerry, consolidant leur position sur le marché mobile.

Premier du genre : le joker de messagerie

Les téléphones BlackBerry existaient à une époque où la messagerie texte par SMs était extrêmement populaire et la transition n’avait pas encore eu lieu vers les principales applications de messagerie d’aujourd’hui comme WhatsApp, Facebook Messenger ou iMessage.

BBM ou BlackBerry Messenger était une plate-forme de messagerie très pertinente et populaire dans de nombreux pays – et dans certains endroits, c’était tout simplement la norme. BBM était exclusivement disponible sur les appareils BlackBerry, ce qui en faisait un argument de vente unique pour la marque. Cette exclusivité a contribué à renforcer la communauté BlackBerry, car les utilisateurs devaient posséder un appareil BlackBerry pour faire partie de ce réseau de messagerie (les utilisateurs se retrouvaient dans le réseau à l’aide d’un numéro «PIN»).

BBM a été l’une des premières plates-formes de messagerie à proposer des accusés de réception et de lecture en temps réel, ce qui a permis aux utilisateurs de savoir quand leurs messages avaient été livrés et lus par d’autres. Par rapport aux SMs, BBM était également plus rentable car vous n’étiez pas facturé par le message. Souvent, les forfaits de données BlackBerry vendus par l’intermédiaire d’opérateurs étaient facturés sous forme de forfait pour un nombre illimité d’e-mails, de messagerie et d’autres fonctionnalités Internet.

Hors de portée

Sorti en 2007, l’iPhone était un concurrent sérieux avec son « énorme » écran multi-touch de 3,5 pouces qui permettait le contrôle du zoom par pincement, mais cela n’a pas suffi à entraîner la disparition de BlackBerry. Au début, l’iPhone était exclusif au nouveau transporteur AT&T, ce qui rendait le changement plus difficile pour de nombreux utilisateurs. De plus, de nombreuses personnes souhaitaient toujours un clavier physique, plus précis qu’un écran tactile pour la saisie à l’aveugle.

Peut-être plus important encore, RIM utilisait des normes de cryptage élevées des années avant qu’elles ne soient présentes dans d’autres téléphones. Cela a rendu les appareils BlackBerry attrayants pour les entreprises et les gouvernements. Le président Obama a utilisé un téléphone BlackBerry lors de sa campagne électorale de 2008.

RIM a fait deux tentatives parallèles pour concurrencer l’iPhone en 2008 : la première était la série Bold, qui était faite de matériaux plus chers et avait des caractéristiques plus élevées que la Curve. Les deux séries ont remplacé la molette par un trackpad optique en 2009. La seconde était le Storm, le premier appareil à écran tactile de RIM, qui a échoué lamentablement sur le concept et l’exécution.

Le Storm s’est différencié de l’iPhone avec la technologie SurePress : au lieu de simplement appuyer sur les boutons à l’écran, vous devez réellement appuyer dessus. Bien que bon contre les tapotements accidentels, cela signifiait que le clavier à l’écran n’avait ni la vitesse d’un écran tactile ni la précision des touches physiques. De plus, l’écran n’avait qu’un seul capteur de pression, au milieu de l’appareil, de sorte que l’écran n’était pas uniformément sensible.

Le Storm a vendu 1 million d’unités en 40 jours, et la grande majorité d’entre elles ont été remplacées par Verizon, le transporteur exclusif du modèle, pour des problèmes avec le capteur de pression. De nombreuses unités de remplacement ont également dû être remplacées pour la même raison. Non seulement cela, mais l’appareil a souffert de bugs logiciels pendant des mois après sa sortie.

Le Storm 2, sorti en 2009, a évité la plupart des problèmes de l’original avec 4 capteurs de pression piézoélectriques aux coins de l’écran et un logiciel plus mature. Il avait également une connexion Wi-Fi, contrairement à l’original. À la fin de l’année, RIM contrôlait 43 % du marché des smartphones aux États-Unis, contre 25 % pour Apple, 16 % pour Microsoft et 7 % pour Google.

L’année 2010 a été un tournant dans le marché du mobile. Apple a lancé l’iPhone 4, avec un boîtier plus fin, une résolution quadruplée de 960 x 640 et une caméra frontale. Dans le même temps, des appareils comme le Samsung Galaxy S et le HTC Desire ont transformé Android en une alternative respectable à l’iPhone, et les téléphones à écran tactile sont devenus la norme.

RIM ne pouvait pas rivaliser avec un appareil à écran tactile uniquement. Le BlackBerry Torch 9800, lancé cette année-là, ressemblait à première vue aux modèles Storm, mais avait un clavier coulissant et pas de SurePress. Après avoir culminé à près de 22 millions vers septembre 2010, le nombre d’utilisateurs de BlackBerry aux États-Unis a commencé à décliner. À l’échelle mondiale, la marque a continué de croître grâce à son expansion sur des marchés en développement tels que l’Indonésie.

En avril 2011, environ un an après le premier iPad, RIM a sorti sa première et unique tablette : la BlackBerry PlayBook, avec un écran de 7″, la possibilité d’enregistrer et de lire (via HDMI) des vidéos 1080p, et uniquement pour un appareil mobile, prise en charge complète d’Adobe Flash.

La tablette a été critiquée pour s’appuyer sur un téléphone BlackBerry pour les applications natives de messagerie et de calendrier, et ne s’est bien vendue qu’après des remises importantes. À cette époque, l’iPhone avait dépassé BlackBerry pour devenir le smartphone le plus populaire aux États-Unis.

Parmi les modèles de téléphones BlackBerry les plus emblématiques qui ont atteint le grand public, on peut citer le BlackBerry Pearl 8100 (2006), le BlackBerry Curve 8300/8900 (2007/2009), le BlackBerry Storm 9500 (2008), le BlackBerry Bold 9700 (2009), le BlackBerry Torch 9800 (2010) et BlackBerry Bold Touch 9900 (2012).

Problèmes systématiques

Bien que le nombre d’abonnés BlackBerry dans le monde ait atteint un niveau record de 80 millions vers 2011, cela était principalement dû à la forte demande pour les téléphones plus anciens de RIM en Afrique et au Moyen-Orient. Sur d’autres marchés, l’écriture était sur le mur et les combinés concurrents prenaient lentement mais sûrement le dessus.

À l’été 2011, RIM a licencié 2 000 travailleurs, soit environ 10 % de ses effectifs. Des mois plus tard, en octobre, le service Internet BlackBerry a subi sa pire panne, laissant des millions d’utilisateurs à travers le monde sans la possibilité d’envoyer des e-mails ou des messages BBM pendant des jours. Ce même mois, RIM a annoncé son intention de lancer des téléphones avec un nouveau système d’exploitation basé sur QNX – comme le BlackBerry Tablet OS utilisé par le PlayBook – plutôt que le vieillissant BlackBerry OS.

Plus tard, RIM a annoncé que le nouveau système s’appellerait BlackBerry 10 plutôt que BBX comme prévu, en raison d’une décision de violation du droit d’auteur. Peu de temps après, la société a retardé les nouveaux téléphones BB10 du début de 2012 au second semestre de cette année. En conséquence, l’action RIM s’est effondrée à sa valeur la plus basse depuis 2004.

Dans le même temps, l’essor des applications de messagerie multiplateforme comme WhatsApp diminuait rapidement la pertinence de BBM. Les utilisateurs s’éloignaient rapidement des appareils BlackBerry et RIM n’a pas réagi assez rapidement pour ouvrir BBM aux plates-formes concurrentes Android et iOS. Au moment où ils l’ont fait, il était trop tard pour l’application Messenger.

En janvier 2012, les co-PDG de RIM Mike Lazaridis et Jim Balsillie avaient démissionné de leurs fonctions de direction. En juin 2012, le nouveau PDG, Thorsten Heins, a annoncé que les téléphones BlackBerry 10 seraient à nouveau reportés à janvier 2013 (cette version a finalement échoué).

Les premiers téléphones BlackBerry 10 étaient le Q10, avec un clavier QWERTY, et le Z10, qui n’avait pas de bouton physique à l’avant, s’appuyant plutôt sur des gestes pour la navigation quelque peu similaires à ce qu’Apple a fait avec l’iPhone X fin 2017. le clavier virtuel afficherait des suggestions de mots au-dessus des lettres que vous auriez tapées pour écrire ces mots. Avec le lancement du nouveau système, RIM avait officiellement changé son nom en BlackBerry.

La fonction Time Shift de l’appareil photo enregistrait chaque photo sous forme de courte vidéo, de sorte que vous pouviez choisir votre cadre préféré, un peu comme Live Photos, introduit par Apple fin 2015. La différence était qu’il pouvait également reconnaître les visages, vous pouvez donc faire la même chose. pour chaque personne dans la même photo.

L’écran d’accueil afficherait des fenêtres réduites des 8 dernières applications que vous avez ouvertes, et certaines d’entre elles se transformeraient en widgets. Une fonctionnalité appelée Hub vous permettrait de répondre aux messages de toutes vos applications de communication sans lancer l’application complète. BBM lui-même a également été amélioré pour inclure les appels téléphoniques et vidéo, y compris le partage d’écran.

Les nouveaux téléphones ne se sont pas vendus comme prévu. À ce stade, la plupart des acheteurs potentiels étaient déjà des utilisateurs d’Android et d’iPhone qui avaient besoin d’une forte incitation à changer. Un marketing médiocre était un autre facteur en jeu, y compris une publicité du Super Bowl qui ne montrait littéralement que ce que le Z10 ne pouvait pas faire. À l’automne 2013, l’entreprise a supprimé 4 500 emplois supplémentaires, remplaçant Heins par John Chen, qui est resté PDG de BlackBerry depuis près d’une décennie maintenant.

En septembre 2014, la société a connu un succès temporaire avec un produit de niche : le BlackBerry Passport était essentiellement SpongeBob SquarePants réincarné en téléphone, avec un écran 1440 x 1440 et un clavier physique qui faisait également office de trackpad. Le premier lot d’unités a été vendu en 2 jours avec 200 000 précommandes.

En décembre 2014, la société a lancé le BlackBerry Classic qui combinait un écran 720 x 720 et un clavier rectangulaire comme on le voit dans le Q10 avec un trackpad indépendant et des touches de navigation comme les anciens téléphones BlackBerry. C’était le dernier téléphone phare qui exécutait un système d’exploitation fabriqué par BlackBerry.

Doux adieu

Le BlackBerry Priv, sorti en 2015, était le premier appareil basé sur Android de la société, avec un écran incurvé de 2560 x 1440, un clavier coulissant tactile et des améliorations logicielles, notamment le Hub et l’application de gestion de la confidentialité et de la sécurité DTEK.

Au lancement, le Priv fonctionnait sous Android 5.1.1, même si la version 6.0 était déjà disponible, et a été critiqué pour son prix élevé et ses bugs logiciels. C’était le dernier téléphone fabriqué par BlackBerry.

En février 2016, BlackBerry a licencié 1 000 autres travailleurs, soit 35 % de ses effectifs restants. Au cours du second semestre de cette année-là, la société a lancé les DTEK50 et DTEK60, qui étaient des versions modifiées des Alcatel Idol 4 et 4S par la société chinoise TCL. Ce sont les derniers téléphones vendus par BlackBerry. Avec un peu plus de 200 000 unités vendues au quatrième trimestre, la part de marché mondiale de l’entreprise ne pouvait même pas être arrondie à 0,1 %.

En 2017, TCL a lancé le BlackBerry KeyOne, avec un clavier/pavé tactile physique et un capteur d’empreintes digitales dans la barre d’espace, sous le nom de BlackBerry Mobile. À la fin de l’année, il avait vendu 850 000 unités. Un successeur, le Key2, est sorti l’année suivante, avec un nouveau bouton de clavier appelé « Speed », qui a activé les raccourcis clavier programmables du système dans les applications.

En 2020, il a été annoncé que TCL cesserait de vendre des téléphones BlackBerry à la fin de son contrat la même année.

En Indonésie, une joint-venture nommée BB Merah Putih a lancé le BlackBerry Aurora à budget réduit, sans clavier physique en 2017. En Inde, une société appelée Optiemus Infracom a lancé le BlackBerry Evolve et Evolve X en 2018, avec un rapport hauteur/largeur de 2:1. , et pas de clavier hors écran non plus. Aucune des deux sociétés n’a publié un autre appareil BlackBerry.

En 2020, BlackBerry a conclu un accord avec une startup appelée OnwardMobility pour lancer un téléphone Blackberry compatible 5G. L’accord aurait été annulé en 2022 et l’OM a fermé sans jamais sortir de produit.

BlackBerry est désormais une société de logiciels spécialisée dans la sécurité, avec plus de 3 000 employés sous Chen. Le système d’exploitation QNX qui était à la base du BlackBerry 10 est maintenant utilisé dans les voitures. Les téléphones BlackBerry, tout comme les smartphones avec clavier, ont pratiquement disparu, mais les idées qu’ils ont concrétisées influencent toujours la façon dont les gens utilisent leur téléphone aujourd’hui.

La série Gone But Not Forgotten de Netcost-security.fr

L’histoire d’entreprises clés de hardware et d’électronique qui, à un moment donné, étaient des leaders et des pionniers de l’industrie technologique, mais qui ont maintenant disparu. Nous couvrons la partie la plus importante de leur histoire, innovations, succès et controverses.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :