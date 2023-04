Les peintures de Léonard de Vinci cachent un ingrédient secret

Ceci est révélé par une nouvelle recherche publiée dans Nature Communications qui explique pourquoi Da Vinci et d’autres maîtres de la Renaissance ont ajouté du jaune d’œuf à leur peinture à l’huile.

La Joconde (ou Mona Lisa) de Léonard de Vinci. (Crédit : Wikimedia Commons/Domaine public)

Des peintres célèbres, tels que Léonard de Vinci, Sandro Botticelli et d’autres maîtres de la Renaissance, ont peut-être ajouté du jaune d’œuf à la peinture à l’huile pour que leurs peintures résistent à l’humidité et empêchent les rides et le jaunissement. C’est ce qu’a révélé une nouvelle recherche publiée dans Nature Communications par une équipe internationale d’experts, selon laquelle le mélange d’huiles et de protéines « pourrait améliorer la conservation d’œuvres d’art inestimables ». Dans l’étude, qui a également impliqué les chercheurs italiens Cecilia Duce et Ilaria Bonaduce du Département de chimie et de chimie industrielle de l’Université de Pise, et Emilia Bramanti de l’Institut de chimie des composés organo-métalliques du CNR de Pise, l’équipe ont montré que le jaune d’œuf « agit comme un antioxydant, ralentissant le début du durcissement de la peinture ». Essentiellement, ce mélange rendrait les peintures moins sujettes à la dégradation.

Le jaune d’oeuf dans les oeuvres de Léonard de Vinci

La présence de résidus protéiques dans les chefs-d’œuvre picturaux de la Renaissance est documentée depuis longtemps, souvent attribuée à une contamination, mais sur l’utilisation du jaune d’œuf dans la peinture à l’huile « il existe très peu de sources écrites et, jusqu’à présent, aucun travail scientifique n’a étudié la importe de manière aussi approfondie », a expliqué à CNN l’auteur principal de l’étude, le Dr Ophélie Ranquet de l’Institut de technologie de Karlsruhe, en Allemagne. Nos résultats montrent que même avec une très petite quantité de jaune d’œuf, un changement radical des propriétés de la peinture à l’huile peut être obtenu, montrant à quel point l’ajout peut avoir été bénéfique pour les artistes. »

En évaluant les effets de l’utilisation du jaune d’œuf, les scientifiques ont découvert que les protéines supprimaient l’absorption d’humidité par la peinture de l’environnement, tout en rendant la tache de peinture plus prononcée. Les chercheurs ont également découvert que le mélange aide à prévenir le jaunissement et la formation de rides – « un problème également rencontré par Léonard de Vinci » précisent les experts.

La preuve directe de l’effet du jaune d’œuf dans la peinture à l’huile, ou plutôt de son absence, peut être observée dans la Madonna del Carnation, l’une des premières peintures de Léonard de Vinci, créée à une époque où le Maître essayait peut-être encore de maîtriser le puis nouvelle peinture à l’huile. Actuellement exposée à l’Alte Pinakothek de Munich, en Allemagne, la peinture montre des rides évidentes sur le visage de Marie et de l’enfant. « La peinture à l’huile commence à sécher de la surface vers le bas, c’est pourquoi elle se froisse », a ajouté le Dr Ranquet, ajoutant que l’une des raisons du plissement pourrait être qu’il n’y a pas assez de pigment dans la peinture.

Détail du visage de Marie montrant le plissement de la peinture dans Madonna del Carnation de Léonard de Vinci (Crédit : Collections de peinture de l’État bavarois, Munich).

L’étude a montré que cet effet peut être évité en ajoutant du jaune d’œuf : « C’est assez surprenant car on a la même quantité de pigment dans la peinture, mais la présence de jaune d’œuf change tout. Étant donné que les rides apparaissent en quelques jours, il est probable que Leonardo et d’autres maîtres aient compris cet effet particulier, ainsi que les propriétés bénéfiques supplémentaires du jaune d’œuf, notamment la résistance de la peinture à l’humidité.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :