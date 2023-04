Redmi Note 12 Pro 4G lancé avec un appareil photo 108MP et une charge rapide

Xiaomi, un fabricant chinois de smartphones, a annoncé la sortie d’un nouveau modèle de smartphone dans sa gamme Redmi Note, le Redmi Note 12 Pro 4G. Cependant, nous ne devons pas confondre ce nouveau téléphone avec l’un des Redmi Note 12 Pro existants. Le téléphone ne prend en charge que les réseaux 4G et la société a fourni peu d’informations sur ses caractéristiques et ses spécifications, ce qui a laissé de nombreuses personnes perplexes.

Le nouveau Redmi Note 12 Pro 4G a été récemment lancé en Indonésie, et il est équipé d’un chipset Snapdragon 732G, d’un appareil photo principal de 108 MP et d’un îlot de caméra qui rappelle la série Redmi Note 11. Le chipset Qualcomm du téléphone a presque trois ans et atteint son maximum à des vitesses LTE. Malgré cette limitation, il s’agit toujours d’un processeur performant, avec deux gros cœurs de processeur fonctionnant à 2,3 GHz. Ce chipset figurait auparavant dans le Redmi Note 10 Pro, qui a été lancé en mars 2021.

La version 4G du Redmi Note 12 Pro est là avec des fonctionnalités impressionnantes

Le téléphone dispose également d’une batterie de 5 000 mAh avec 67 W. Ce qui est une caractéristique familière de la gamme Redmi Note, couvrant trois générations. L’écran du téléphone est un panneau de 120 Hz, probablement un panneau AMOLED de 6,67 pouces. Avec un seul trou de poinçon au centre. Les autres caractéristiques du téléphone incluent l’enregistrement vidéo 4K, des haut-parleurs stéréo et une prise audio 3,5 mm. Ainsi que la prise en charge de Dolby Vision Atmos.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G sera disponible à l’achat en mai en Indonésie. Cependant, on ne sait pas si ce modèle exact de smartphone deviendra officiel sur d’autres marchés ou régions. Xiaomi n’a fourni aucune autre information sur la disponibilité du téléphone, et il reste à voir si la société publiera ce modèle particulier dans d’autres pays.

Dans l’ensemble, le lancement du Redmi Note 12 Pro 4G a suscité beaucoup d’intérêt parmi les amateurs de smartphones, qui attendent avec impatience la publication de plus d’informations sur les fonctionnalités et les spécifications du téléphone. Bien que le téléphone ne prenne en charge que les réseaux 4G, il possède toujours des fonctionnalités impressionnantes telles qu’un chipset puissant. Une grande batterie à charge rapide et un écran à taux de rafraîchissement élevé. Reste à savoir si le Redmi Note 12 Pro 4G sera un succès auprès des consommateurs. Ou s’il n’aura pas sa place parmi les autres smartphones du marché.

