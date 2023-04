Realme lance GT Neo 5 SE avec écran OLED, SD 7+ Gen 2 et plus

Realme a lancé son nouveau smartphone Realme GT Neo 5 SE – après des dizaines de fuites et de rumeurs ; ils l’ont finalement fait. Ce téléphone est une version dotée de fonctionnalités du Realme GT Neo 5, lancé en février en tant que premier téléphone au monde avec une charge de 240 W. Realme lance GT Neo 5 SE avec des fonctionnalités et des spécifications impressionnantes à un prix abordable.

Caractéristiques et fonctionnalités

Le Realme GT Neo 5 SE dispose d’un panneau OLED plat de 6,74 pouces avec un trou de perforation aligné au centre. L’écran a une résolution 1,5K de 1240 x 2772 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une gradation haute fréquence de 2160 Hz et une luminosité maximale de 1 400 nits. Il convient de noter qu’il s’agit du même écran disponible sur le Realme GT Neo 5.

Propulsé par le Snapdragon 7+ Gen 2, le Realme GT Neo 5 SE offre des performances de niveau phare. L’appareil est livré avec une RAM LPDDR5x et un stockage UFS 3.1, le modèle le plus haut offrant 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Malheureusement, il n’y a pas de fente pour carte microSD sur l’appareil. Il est livré avec le système d’exploitation Android 13 basé sur Realme UI 4.0.

La configuration de la caméra du Realme GT Neo 5 SE comprend une caméra frontale de 16 mégapixels et une caméra principale de 64 mégapixels à l’arrière. Un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un appareil photo macro de 2 mégapixels accompagnent également cette configuration d’appareil photo.

L’appareil dispose également d’une batterie de 5 500 mAh prenant en charge une charge de 100 W, une première sur un téléphone de milieu de gamme. Realme affirme que l’appareil peut facilement durer jusqu’à deux jours avec une seule charge. Leur affirmation semble raisonnable – après avoir examiné des centaines de téléphones, il est plus facile de dire qu’un téléphone avec une batterie de plus de 5000 mAh peut durer deux jours. Les autres fonctionnalités incluent double SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, un blaster IR, un port USB-C, deux haut-parleurs stéréo et une prise audio 3,5 mm.

Prix

Le Realme GT Neo 5 SE a été lancé dans plusieurs configurations en Chine. Le prix de l’appareil est le suivant :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage – 2 099 yuans (299 $)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage – 2 299 yuans (329 $)

12 Go de RAM + 256 Go de stockage – 2 399 yuans (349 $)

16 Go de RAM + 1 To de stockage – 2 599 yuans (379 $)

Le Realme GT Neo 5 SE est disponible dans les teintes Final Fantasy et Black. Les précommandes de l’appareil ont commencé en Chine aujourd’hui et seront mises en vente le 10 avril. Toutes les variantes seront disponibles avec une remise de 100 yuans pendant la période de prévente. Il n’est pas clair si l’appareil sera commercialisé sur d’autres marchés et s’il portera le même nom. Le Realme GT Neo 5 SE ressemble à un excellent ajout à la gamme Realme, et j’ai hâte de voir comment il fonctionne.

