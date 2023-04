Poisson escargot filmé à 8 336 mètres de profondeur : c’est le plus extrême jamais atteint pour un poisson

Un poisson des grands fonds du genre Pseudoliparis a été filmé à 8 336 mètres de profondeur dans la fosse d’Izu-Ogasawara (Japon). Le record précédent a été détruit de 158 mètres.

Crédit : Minderoo–UWA Deep–Sea Research Center

Les scientifiques ont filmé un poisson à la profondeur la plus profonde de tous les temps, à 8 336 mètres. Le record, enregistré au niveau de la fosse océanique de l’Izu-Ogasawara (fosse d’Izu-Bonin) située au large du Japon, arrache le précédent record de 8 178 mètres enregistré en 2017 au cœur de la célèbre fosse des Mariannes (océan Pacifique) de 158 mètres. C’est le gouffre le plus profond de la planète et atteint environ 10 920 mètres sous le niveau de la mer (la fosse japonaise s’arrête à 10 554 mètres).

Dans les deux cas, le poisson protagoniste est un poisson escargot du genre Pseudoliparis, un poisson osseux appartenant à la famille des Liparidae. Il existe environ 300 espèces de ces poissons, qui vivent dans différents types d’habitats et de profondeurs ; certains, cependant, se sont adaptés à vivre dans les environnements extrêmes de la mer profonde, où la pression de la colonne d’eau est 800 fois plus élevée que celle que nous connaissons sur terre. Ce n’est pas un hasard s’ils ont développé des corps gélatineux et ont perdu leur vessie natatoire (pleine de gaz) pour survivre.

L’escargot japonais a été filmé par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du Minderoo-UWA Deep Sea Research Center, une branche de l’Université d’Australie-Occidentale spécialisée dans l’étude des grands fonds marins. Les chercheurs japonais de l’Université des sciences et technologies marines de Tokyo ont collaboré au projet. L’équipe dirigée par le professeur Alan Jamieson a descendu du flanc d’un navire de recherche scientifique (DSSV Pressure Drop) un châssis équipé de lumières et de caméras, capable de filmer la vie à des profondeurs extrêmes. Certains appâts à crustacés ont été connectés au métier à tisser, dont les poissons Pseudoliparis sont friands.

Dans le court métrage diffusé par BBC News, on peut voir le petit poisson-escargot entrer en scène de gauche à droite. L’espèce n’est pas connue, mais en d’autres points moins profonds de la fosse océanique de l’Izu-Ogasawara et dans celle des Mariannes (non loin) les chercheurs avaient filmé quelques Pseudoliparis belyaevi. Certains ont été capturés et ramenés à la surface pour être étudiés : ils détiennent à ce jour le record de poissons « pêchés » à la plus grande profondeur jamais vue (8 022 mètres).

Comme l’a déclaré à la BBC le scientifique australien, on pense que les poissons escargots observés vers 8 300 mètres sont pratiquement à la limite maximale dans laquelle ces animaux peuvent vivre. « Si ce record est battu, ce ne serait que par petits incréments, potentiellement de quelques mètres seulement », a déclaré l’expert. Il y a une dizaine d’années, il avait annoncé que les escargots se trouveraient dans une fourchette comprise entre 8 200 et 8 400 mètres, comme le démontrent les dernières prospections.

