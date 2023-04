Samsung déploie la mise à jour One UI 5.1 sur 3 autres modèles de smartphones

Samsung a récemment mis à niveau ses appareils avec One UI 5.1 basé sur Android 13. Les derniers smartphones à recevoir cette mise à jour sont les Galaxy M32 (4G), Galaxy A04s et Galaxy F62. Cette mise à jour comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations pour améliorer l’expérience utilisateur.

3 modèles de smartphones Samsung reçoivent la mise à jour One UI 5.1

Le Samsung Galaxy M32 (4G) reçoit désormais la mise à jour One UI 5.1 en Inde et dans les pays d’Amérique latine. La version de mise à jour pour l’Inde est M325FXXU5DWC1, tandis que celle pour l’Amérique latine est M325FVXXS5CWC1. La mise à jour inclut également le correctif de sécurité Android de février 2023 pour l’Inde. Et le correctif de sécurité Android de mars 2023 pour l’Amérique latine.

De même, le Samsung Galaxy A04s reçoit la mise à jour One UI 5.1 dans plusieurs pays européens. La version de cette mise à jour est A047FXXU2CWBH, qui inclut également le correctif de sécurité Android de mars 2023.

Le Samsung Galaxy F62, qui a été lancé uniquement en Inde, reçoit également la mise à jour One UI 5.1. La version de cette mise à jour est E625FDDU3CWB4 et inclut le correctif de sécurité Android de mars 2023.

Si vous vivez dans l’un de ces pays et que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour One UI 5.1 sur votre smartphone, vous pouvez la vérifier manuellement en accédant au menu Paramètres > Mise à jour logicielle. Il est essentiel de vous assurer que votre appareil est à jour avec les dernières mises à jour logicielles. Pour profiter des dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité.

En conclusion, Samsung améliore continuellement ses appareils en fournissant les dernières mises à jour logicielles pour améliorer l’expérience utilisateur. La mise à jour One UI 5.1 est une mise à niveau importante qui offre de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Pour rendre l’expérience utilisateur plus agréable. Si vous possédez l’un des appareils mentionnés ci-dessus, assurez-vous de vérifier la mise à jour et de l’installer. Pour profiter des dernières fonctionnalités et améliorations.

