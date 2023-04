En avril, premier lancement orbital de Starship, le vaisseau spatial d’Elon Musk qui emmènera l’homme sur Mars

Si tout se passe comme prévu, en avril 2023, il y aura le premier vol orbital historique de Starship, le vaisseau spatial SpaceX qui emmènera les touristes autour de la Lune et leur permettra de conquérir Mars.

Crédit : SpaceX

Nous nous rapprochons de plus en plus du premier vol orbital de Starship. L’extraordinaire vaisseau spatial de SpaceX, la société aérospatiale privée de l’histrionique magnat sud-africain naturalisé aux États-Unis Elon Musk, devrait en effet conquérir le cap historique d’ici fin avril. Dans un tweet sur Twitter publié le 16 mars, le PDG de Tesla avait annoncé que la première fenêtre utile s’ouvrirait vers la fin de la troisième semaine du mois, du fait qu’ils attendaient les autorisations de la Federal Aviation Administration (FAA), l’agence fédérale qui réglemente les vols civils – et même spatiaux – aux États-Unis. Beaucoup ont pensé que Musk pourrait lancer Starship le 20 avril, date que l’entrepreneur affectionne particulièrement – elle est liée à la culture du cannabis – et sur laquelle il a fait plusieurs blagues au fil des années. Mais il est possible que le lancement ait lieu encore plus tôt que prévu, soit entre le 6 et le 12 avril.

Comme le rapporte la page de diffusion scientifique « Qui a peur du noir », en effet, les autorités compétentes ont annoncé des fermetures de trafic naval entre le 6 et le 12 avril dans la zone où le retour potentiel du Booster 7, le dernier prototype du premier étage de la fusée de lancement Super Heavy, caractérisée par la disposition particulière des capots aérodynamiques. Comme on le sait, en effet, SpaceX a conçu Starship comme son vaisseau spatial précédent, par exemple la célèbre fusée de lancement Falcon 9, qui est capable de revenir sur Terre (et d’être réutilisée) après avoir atterri sur des barges flottantes spéciales. Pour le retour de ces navires, le blocage du trafic maritime est aménagé comme une pratique. Faisant 2+2, sachant qu’en avril il y aura le potentiel premier lancement orbital de Starship, il n’est pas farfelu d’imaginer qu’il était prévu entre le 6 et le 12 du mois. Ces fermetures sont prévues entre 14h55 et 19h10 heure française ces jours-là ; Bien sûr, si elle se confirme, nous aurons l’annonce en grande pompe de SpaceX et de Musk lui-même, qui ne manquera pas de réchauffer les esprits avec des posts sur son réseau social.

Rappelons que Starship se compose de deux parties distinctes, la fusée de lancement Super Heavy et le vaisseau spatial proprement dit, haut de 50 mètres. Ils sont à la fois en acier inoxydable et réutilisables. La fusée dispose de 33 boosters Raptor de dernière génération, tandis que le vaisseau spatial en a six. Il s’agit d’une nouvelle configuration car les Falcon utilisent des moteurs Merlin. L’objectif de cette paire d’avions est d’abord d’amener l’homme en orbite lunaire ; ce n’est pas un hasard si des billets ont déjà été vendus aux premiers touristes (très fortunés) qui feront ce voyage passionnant autour du compagnon de la terre. Mais à l’avenir, Starship jouera également un rôle important dans la conquête de la planète rouge. Mars représente l’objectif le plus ambitieux de l’exploration spatiale et Musk a bien l’intention de l’atteindre, malgré les multiples problèmes logistiques et organisationnels pour un tel voyage, qui génère également des maux de tête considérables pour la NASA. Naturellement, avant d’atteindre le grand objectif, il y a plusieurs étapes à franchir et le premier lancement orbital prévu en avril est un élément fondamental. Musk a récemment déclaré que les chances de succès du premier lancement orbital sont de 50%, mais aussi que 80% pourront atteindre cet objectif d’ici la fin de l’année, grâce aux différents Starships en construction à Starbase, la base de lancement. où le décollage aura lieu.

