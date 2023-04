Baleine sans queue repérée en Californie : peut-être l’a-t-il perdue dans un filet de pêche

Une baleine grise sans nageoire caudale a été repérée au large de Newport Beach. Le cétacé, surnommé Miracle Whale, est engagé dans la très longue migration annuelle. Un « filet fantôme » est la cause possible de la déficience.

Crédit : Newport Coastal Adventure

Une baleine sans queue, ou plutôt sans nageoire caudale, a été aperçue en train de nager au large de Newport Beach, en Californie. Il s’agit d’une baleine grise (Eschrichtius robustus), un grand cétacé – longueur maximale 15 mètres – qui ne vit aujourd’hui que le long des côtes de l’océan Pacifique. La baleine était engagée dans la migration passionnante que ces animaux effectuent chaque année entre l’Alaska et le Mexique, pour passer des sites de recherche de nourriture aux sites de reproduction. Malgré l’affaiblissement terrifiant, le mammifère marin nageait à 3 milles à l’heure (près de 5 kilomètres à l’heure) ; généralement pendant la migration, la vitesse est d’environ 4 miles par heure pour cette espèce. Bien qu’un peu en sous-poids, selon les scientifiques qui l’ont observé, il n’était pas dans des conditions de santé aussi précaires que d’autres baleines aperçues avec la même perte. Bref, le cétacé semble avoir bien l’intention de continuer à se battre pour survivre. Ce n’est pas un hasard s’il a été surnommé « Miracle Whale ».

La baleine grise a été repérée par l’équipage d’un bateau de la compagnie Newport Coastal Adventure lors d’une excursion matinale d’observation des baleines en mars. L’animal a été filmé avec un drone alors qu’il nageait placidement dans l’océan. Au cours de l’observation il a également fait quelques évolutions sous-marines, un comportement coûteux – d’un point de vue énergétique – qui montre une certaine adaptation à la plaie. Le moignon, dont on voit également émerger les vertèbres, semble en effet bien cicatrisé.

Crédit : Newport Coastal Adventure

Comme l’a précisé à CBSNews le Dr Jessica Roame, biologiste marine à Newport Whales, ce spécimen a dû perdre sa queue il y a des années, mais il semble encore capable d’effectuer la migration de plus de 19 000 kilomètres – aller-retour – entre les deux états bordant la mer. Pacifique. La cause du traumatisme est probablement du matériel de pêche abandonné en mer, un fameux « filet fantôme » qui a piégé le spécimen et provoqué une nécrose de la nageoire caudale, jusqu’à sa perte.

Crédit : Newport Coastal Adventure

Comme précisé, ce n’est en aucun cas la première baleine sans queue connue des biologistes marins. Par exemple, il existe deux cas de rorquals communs (Balaenoptera physalus) bien connus également en Méditerranée : les tristement célèbres « Codamozza » et « Mezzacoda ». Le premier a été aperçu pendant une quinzaine d’années au large des côtes italiennes, notamment dans le sanctuaire des cétacés Pelagos face à la mer Ligure, jusqu’à la dernière rencontre dramatique en juin 2020 dans le golfe de Catane.

La baleine terriblement maigre était évidemment en train de mourir, après avoir lutté pendant de très longues années avec la terrible déficience. La même année, en mer Ligure, l’Institut Thetys a filmé Mezzacoda, un autre rorqual commun dont il ne reste plus qu’un petit volet de nageoire caudale. Pour ces deux cas particuliers, l’impact avec un gros bateau a été hypothétique ; les navires représentent d’ailleurs la première cause de mortalité des rorquals communs vivant dans la Mare Nostrum.

Comme l’a expliqué le Dr Roame, la perte de la nageoire caudale est un dommage très grave pour les baleines, étant une partie fondamentale du corps. Outre la « simple » nage, la queue sert en fait à se donner la poussée propulsive qui lui permet de plonger en profondeur et de capturer efficacement les proies. Pas étonnant que des spécimens touchés par un tel handicap puissent littéralement mourir de faim. Heureusement, cela ne semble pas être le cas de Miracle Whale, qui, bien qu’en sous-poids, a survécu pendant des années, tout comme pour Codamozza (qui ne manquait qu’un lobe de la nageoire caudale).

Les baleines grises ne vivent que dans l’océan Pacifique, mais il y avait autrefois une grande population dans l’Atlantique également. Il a été littéralement exterminé à l’époque de la chasse à la baleine. L’homme, comme toujours, constitue la principale menace pour ces merveilleux géants des mers. En 2021, une baleine grise a été aperçue pour la première fois en France, au large de l’île de Ponza. C’était un événement absolument exceptionnel, étant donné que depuis l’extinction de l’Atlantique, les observations en Méditerranée se comptent sur les doigts d’une main.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :